«ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ» ΑΝΑΤΙΜΗΣΕΙΣ

Νέο πακέτο ενίσχυσης των μεγάλων επιχειρήσεων εν μέσω πολέμου

Ενα ακόμα πακέτο μέτρων που παρά τις φανφάρες περί ενίσχυσης των λαϊκών νοικοκυριών, ουσιαστικά αποτελεί στήριξη των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων προκειμένου να θωρακίσουν την κερδοφορία που προκαλεί η εγκληματική επίθεση των ΗΠΑ - Ισραήλ στο Ιράν, ανακοίνωσε χτες η κυβέρνηση.

Μετά τα πλαφόν στα περιθώρια κέρδους, που ενισχύουν εφοπλιστές, μονοπώλια της Ενέργειας, επιχειρηματίες των σούπερ μάρκετ και βιομηχάνους λιπασμάτων, ήρθε η δεύτερη παρτίδα των περιβόητων «pass», που βέβαια ο λαός τα έχει ζήσει και στο πρόσφατο παρελθόν, με τον πόλεμο στην Ουκρανία... Μέτρα - καπαμάδες, που δεν φτάνουν ούτε για δείγμα να καλύψουν τις ανάγκες των νοικοκυριών και, βέβαια, δεν έχουν καμία σχέση με τα αιτήματα του εργατικού - λαϊκού κινήματος, ενώ την ίδια ώρα «επιδοτούν την ακρίβεια», στηρίζοντας τις «τιμές στον θεό» και τους τζίρους των επιχειρηματικών ομίλων, κι αυτά από τη φοροληστεία του λαού που εκτοξεύεται.

Είναι άλλωστε χαρακτηριστικό ότι το σύνολο των μέτρων για τον Απρίλιο και τον Μάιο αγγίζουν τα 300 εκατ. ευρώ, όταν:

- Τα έσοδα από τον ΦΠΑ μόνο τον μήνα Ιανουάριο του 2026 έφτασαν τα 3,1 δισ. και τα έσοδα του ειδικού φόρου κατανάλωσης τα 393 εκατ. ευρώ. Το δε σύνολο των φορολογικών εσόδων (που το 95% το πληρώνουν τα λαϊκά νοικοκυριά) το δίμηνο Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2026 έφτασε τα 11,5 δισ.

Μάλιστα, αυτά τα μέτρα τα χαρακτήρισαν μέτρα «απέναντι στη διεθνή οικονομική αστάθεια», δηλαδή την κατάσταση που διαμορφώνουν και οι ιμπεριαλιστικοί πόλεμοι στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, στους οποίους συμμετέχει μέχρι τα μπούνια η κυβέρνηση.

Τα μέτρα - κοροϊδία

Πιο συγκεκριμένα:

- Επιδοτείται το diesel κίνησης, με 16 λεπτά ανά λίτρο, με το τελικό όφελος μαζί με τον ΦΠΑ να φτάνει περίπου τα 20 λεπτά. Το μέτρο θα εφαρμοστεί από 1η Απριλίου, με αρχική διάρκεια έως το τέλος του μήνα και δυνατότητα επέκτασης μέχρι 31 Μαΐου, εφόσον οι συνθήκες το απαιτήσουν. Το δημοσιονομικό κόστος υπολογίζεται σε 51 εκατ. ευρώ και μπορεί να φτάσει έως τα 106 εκατ. ευρώ σε περίπτωση παράτασης.

- Ενεργοποιείται το Fuel Pass, με την επιδότηση να καταβάλλεται στα μέσα Απριλίου και την πλατφόρμα να αναμένεται να ανοίξει μέσα στη βδομάδα. Η ενίσχυση καλύπτει αυξημένες ανάγκες κατανάλωσης για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο και αντιστοιχεί περίπου σε 36 λεπτά ανά λίτρο, με βάση τη μέση κατανάλωση. Το ύψος της ενίσχυσης διαφοροποιείται ανάλογα με τον τρόπο καταβολής. Οσοι επιλέξουν την ψηφιακή κάρτα θα λάβουν 50 ευρώ στην ηπειρωτική Ελλάδα (το δίμηνο) και 60 ευρώ στη νησιωτική, ενώ για όσους επιλέξουν κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό τα ποσά διαμορφώνονται σε 40 και 50 ευρώ αντίστοιχα. Για τους ιδιοκτήτες μοτοσικλέτας το ποσό ορίζεται στα 30 ευρώ για την ηπειρωτική χώρα και στα 35 ευρώ για τη νησιωτική μέσω ψηφιακής κάρτας, και 5 ευρώ λιγότερο αν πρόκειται για καταβολή σε λογαριασμό. Το εισοδηματικό όριο τίθεται στα 25.000 ευρώ για τους άγαμους και στα 35.000 ευρώ για τα ζευγάρια, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί.

Αντί δηλαδή η κυβέρνηση να καταργήσει τους δυσβάσταχτους φόρους στα καύσιμα, που φτάνουν στο 1 ευρώ το λίτρο και αγγίζουν το 60% της συνολικής αξίας της βενζίνης, αντί να επιβάλει πλαφόν στην τιμή πώλησης από τα διυλιστήρια, έρχεται ουσιαστικά να «επιδοτήσει» τους ενεργειακούς ομίλους για την τεράστια αύξηση των τιμών στα καύσιμα και να ενισχύσει τις μεγάλες εταιρείες της εφοδιαστικής αλυσίδας και της διακίνησης τροφίμων, ενώ στον λαό μοιράζει τα γνωστά ανεπαρκή «fuel pass», που δεν καλύπτουν ούτε γι' αστείο τη μεγάλη άνοδο της ακρίβειας.

Δωράκια στους εφοπλιστές

Ακόμα, δήθεν για την «ανακούφιση των αγροτών» ανακοινώθηκε επιχορήγηση κατά 15% του ύψους των παραστατικών αγοράς των λιπασμάτων από τους αγρότες. Με δεδομένο ότι οι τιμές στα λιπάσματα έχουν αυξηθεί μέχρι και 35%, οι βιοπαλαιστές αγρότες παραμένουν εκτεθειμένοι σε μια καθαρή αύξηση κόστους της τάξης του 15% - 20%, ενώ το κράτος διασφαλίζει την κερδοφορία των βιομηχάνων των λιπασμάτων καλύπτοντας το άλλο 15%.

Ακόμα πιο απροκάλυπτα, «ως άμυνα στις επιπτώσεις από τις υψηλές τιμές των ναυτιλιακών καυσίμων» θεσπίζεται «ειδική αποζημίωση προς τις ναυτιλιακές εταιρείες», η οποία θα συνδέεται με εκπτώσεις στα εισιτήρια, με στόχο «να συγκρατήσουμε τις τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων κοντά στα περσινά επίπεδα».

Και σε αυτήν την περίπτωση, δηλαδή, το αστικό κράτος μέσω του κρατικού προϋπολογισμού της φοροληστείας και των αντιλαϊκών περικοπών θα επιδοτεί τους εφοπλιστές, διασφαλίζοντας την κερδοφορία τους, ενώ οι νησιώτες και ο λαός θα συνεχίσουν να πληρώνουν τα ήδη πανάκριβα ακτοπλοϊκά εισιτήρια που πληρώνουν μέχρι σήμερα!

Επιχειρώντας να χρυσώσει το χάπι, αλλά και να συσκοτίσει τα δισεκατομμύρια που δίνονται για τις ΝΑΤΟικές στρατιωτικές δαπάνες και τα κάθε είδους μέτρα στήριξης των επιχειρηματικών ομίλων, ο Κυρ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε ως «αντίμετρο» ότι θα τροποποιηθεί η φορολόγηση των κερδών στους παίκτες διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών «τύπου καζίνο», ώστε να εξασφαλιστούν 100 εκατομμύρια...