ΕΚΛΕΓΜΕΝΟΙ ΜΕ ΤΗΝ «ΠΑΝΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΗ ΚΣ» ΣΤΟ ΕΜΠ

Συναγερμός ενάντια στη νέα προσπάθεια παράκαμψης του κανονισμού που απαγορεύει χρηματοδότηση από το ΝΑΤΟ

RIZOSPASTIS

Απαράδεκτους τρόπους παράκαμψης του κανονισμού του ΕΜΠ, που απαγορεύει τη χρηματοδότηση έρευνας από στρατιωτικούς οργανισμούς, επιχειρεί η Πρυτανεία του Ιδρύματος μετά την άμεση αντίδραση και τις κινητοποιήσεις φοιτητών, πανεπιστημιακών και εργαζομένων, που εμπόδισαν την προσπάθεια αλλαγής του κανονισμού χρηματοδότησης. Τέτοια είναι η πρεμούρα τους να πάρουν απευθείας χρηματοδότηση από το ΝΑΤΟ για πολεμική έρευνα, που η Πρυτανεία απευθύνθηκε και ζήτησε γνωμοδοτήσεις από τα γραφεία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) στο ΕΜΠ και στο υπουργείο Παιδείας, τα οποία πρόθυμα βάφτισαν τον εσωτερικό κανονισμό του ΕΜΠ παράνομο έως και ...αντισυνταγματικό!

Οι γνωμοδοτήσεις του ΝΣΚ (τις οποίες η Πρυτανεία απέστειλε σε όλους τους κοσμήτορες των σχολών και σημειώνει ότι θα συζητηθούν στο Συμβούλιο Διοίκησης και στη Σύγκλητο) υποστηρίζουν λίγο - πολύ ότι ο κανονισμός αντιβαίνει στη Συνθήκη ένταξης της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ και ...παραβιάζει την ακαδημαϊκή ελευθερία, επειδή δεν αφήνει να γίνεται έρευνα για πολεμικούς σκοπούς! Η γνωμοδότηση του ΝΣΚ στο ΕΜΠ επικαλείται άρθρα του Συντάγματος (μαζί και το άρθρο 28, που λέει ότι οι διεθνείς συμβάσεις της χώρας υπερισχύουν των άλλων νόμων), τις συμβάσεις ένταξης της χώρας στο ΝΑΤΟ και τον αντιδραστικό νόμο - πλαίσιο, και για την ερμηνεία τους αναφέρεται στην ακαδημαϊκή ελευθερία που αποτελεί ατομικό δικαίωμα του πανεπιστημιακού, επισημαίνοντας εκτός των άλλων: «Η θεμελιώδης αποστολή των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (...) είναι πρόδηλο ότι συμβάλλει μέσω νέων τεχνολογιών (...) στην αντιμετώπιση πολλών προκλήσεων, όπως στον τομέα της εθνικής άμυνας και ασφάλειας της χώρας, ιδιαίτερα όταν αυξάνεται η γεωπολιτική ένταση και το διεθνές περιβάλλον καθίσταται ρευστό»! Κοινώς, λέει ότι εντάσσεται στην αποστολή των ΑΕΙ η πολεμική έρευνα, εν μέσω μάλιστα ιμπεριαλιστικού πολέμου. Αντίστοιχο είναι το σκεπτικό και στη γνωμοδότηση του ΝΣΚ στο υπουργείο Παιδείας, που παρουσιάζει το ΝΑΤΟ ως έναν οργανισμό που αποσκοπεί ...στην ειρήνη και στην οικονομική συνεργασία, επισημαίνοντας ότι η χώρα μας έχει υποχρεώσεις απέναντί του!

«Ως νέοι άνθρωποι, φοιτητές, μελλοντικοί ερευνητές, δεν μπορούμε να δεχτούμε η επιστήμη μας να αξιοποιείται για να φτιάχνονται δολοφονικές πολεμικές μηχανές και μέσα που στόχο έχουν να σκοτώνουν αποτελεσματικότερα, μαζικότερα, να καταστρέφουν περισσότερα. Μέσα που κάνουν τη χώρα μας θύτη άλλων λαών και στόχο αντιποίνων», επισημαίνουν σε ανακοίνωσή τους οι εκλεγμένοι με την «Πανσπουδαστική ΚΣ» στους Συλλόγους του ΕΜΠ και προσθέτουν: «"Ακαδημαϊκή ελευθερία" δεν μπορεί να υπάρξει όταν κριτήριο είναι τα κέρδη των λίγων, δεν μπορεί να υπάρξει μέσα στο πανεπιστήμιο - επιχείρηση. Θέλουν την επιστήμη μας "δεσμευμένη" στους αιματοβαμμένους σκοπούς τους. "Ελευθερία" στην έρευνα αναγνωρίζουν μόνο σε όποιον τάσσεται με τη μεριά των κερδών τους, "ξεπουλιέται" παραδίδοντας "γην και ύδωρ", ερευνώντας για να σφάζονται οι λαοί».

Σχολιάζουν ότι «το ΕΜΠ ήδη δυστυχώς ακολουθεί πιστά την πολεμική εμπλοκή, αφού την τελευταία εικοσαετία έχει συμμετάσχει σε 46 ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα εκατομμυρίων, τα οποία αφορούν έρευνα για πολεμικούς σκοπούς και διττής χρήσης τεχνολογίες (πολεμική - πολιτική χρήση). Το γεγονός ότι τα 21/46 έργα είναι ακόμα ενεργά δείχνει πως το Πολυτεχνείο έχει μετατραπεί για τα καλά σε πολεμικό εργαστήρι και ταυτόχρονα σε στόχο πιθανών αντιποίνων».

Οι εκλεγμένοι με την «Πανσπουδαστική ΚΣ» καλούν: «Να σημάνει παντού συναγερμός, κανένας να μη μείνει θεατής! Ξέρουμε πολύ καλά πως έχουμε τη δύναμη να επιβάλουμε το δίκιο μας! Οπως τα καταφέραμε πριν έναν μήνα όλοι μαζί, όπως καταφέραμε να σταματήσουμε το ΝΑΤΟικό πρόγραμμα Ranger το 2019, όπως οι λιμενεργάτες της COSCO δεν φορτώνουν πολεμικό υλικό και μαζί με τους λιμενεργάτες όλης της Μεσογείου δηλώνουν πως δεν δουλεύουν για τον πόλεμο, όπως οι ναυτεργάτες πέταξαν στα μούτρα των εφοπλιστών τα πετροδόλαρα και δεν δέχτηκαν να δουλέψουν στα μέρη όπου ο ουρανός είναι γεμάτος πυραύλους.

Την Πέμπτη στις 13.00 πραγματοποιούμε μαζική κινητοποίηση στην Πρυτανεία.

στις 13.00 πραγματοποιούμε μαζική Την Παρασκευή συμμετέχουμε στο μεγάλο αντιπολεμικό συλλαλητήριο των εργατικών σωματείων στις 18.30 στο Σύνταγμα (υπουργείο Οικονομικών) και στην πορεία στην αμερικάνικη πρεσβεία.

συμμετέχουμε στο μεγάλο των εργατικών σωματείων στις 18.30 στο Σύνταγμα (υπουργείο Οικονομικών) και στην πορεία στην αμερικάνικη πρεσβεία. Τη Δευτέρα 30/3 πραγματοποιούμε συντονισμό όλων των συλλογικών φορέων του ΕΜΠ στη σχολή των Τοπογράφων.

πραγματοποιούμε όλων των συλλογικών φορέων του ΕΜΠ στη σχολή των Τοπογράφων. Βρισκόμαστε όλοι σε ετοιμότητα για πιθανή διεξαγωγή της Συγκλήτου που θα συζητήσει το θέμα».

Οι φοιτητές απαιτούν να μην τροποποιηθούν και να μην παρακαμφθούν με κανέναν τρόπο τα σχετικά άρθρα του κανονισμού του ΕΜΠ, να συνεδριάσουν άμεσα οι Συνελεύσεις των Σχολών και να πάρουν απόφαση εναντίωσης στην επιχειρούμενη αλλαγή, να απεμπλακεί η χώρα από τον πόλεμο.