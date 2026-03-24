ΠΑΜΕ

Ολοι στους δρόμους, κόντρα στην κοροϊδία!

«Καμιά άλλη ανοχή στην κοροϊδία της κυβέρνησης. Απαιτούμε εδώ και τώρα η Ελλάδα να απεμπλακεί από τον πόλεμο. Να δοθούν μεγάλες αυξήσεις στους μισθούς και να παρθούν άμεσα μέτρα ενάντια στην ακρίβεια», τονίζει το ΠΑΜΕ για τα κυβερνητικά μέτρα - κοροϊδία που ανακοινώθηκαν χθες από την κυβέρνηση (βλ. σελ. 3) και καλεί στο συλλαλητήριο των Εργατικών Κέντρων, των Ομοσπονδιών, της ΑΔΕΔΥ και εκατοντάδων πρωτοβάθμιων σωματείων της Αττικής την Παρασκευή.

Σε ανακοίνωσή του το ΠΑΜΕ σημειώνει:

«Εγινε κι αυτό... Για άλλη μια φορά. Η κυβέρνηση της ΝΔ, αντί να ανακοινώσει μέτρα ενάντια στην ακρίβεια για τους εργαζόμενους και τον λαό που υποφέρει, ανακοίνωσε μέτρα στήριξης της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων.

Με εργαλείο τον κρατικό προϋπολογισμό, ο οποίος συγκεντρώνει τεράστια έσοδα από τη βαριά φοροληστεία του λαού, η κυβέρνηση, αντί να ανακοινώσει πλαφόν στις τιμές πώλησης και κατάργηση των έμμεσων φόρων στα καύσιμα και στα είδη λαϊκής κατανάλωσης, προχωρά σε επιδοτήσεις των τιμών της Ενέργειας, των καυσίμων της ακτοπλοΐας, των λιπασμάτων, ώστε να μη θιγούν τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων. Αυτή η πολιτική, που θέλει τον λαό να πληρώνει δυσβάσταχτους φόρους, να επιδοτεί με αυτούς τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων και μετά να ξαναπληρώνει την ακρίβεια που θα διογκώνεται και ακόμα μεγαλύτερους φόρους, επιβεβαιώνει ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να κάνει βήμα πίσω από τη στρατηγική του πολέμου, της φτώχειας και της εκμετάλλευσης.

Με γελοία επιχειρήματα που προκαλούν την οργή του λαού μας προσπαθούν να βαφτίσουν το κρέας ψάρι και να μας πείσουν ότι ο ήλιος βγαίνει από τη Δύση. Φτάνουν στο σημείο να ισχυρίζονται ότι είναι μέτρα που μπορούν να αντιμετωπίσουν την ακρίβεια, όταν με τα προηγούμενα μέτρα του δήθεν πλαφόν στα καύσιμα η τιμή του ντίζελ αυξήθηκε κατά 25% μέσα σε δυο βδομάδες. Εχουν το θράσος να ισχυρίζονται ότι ενισχύουν το εισόδημα, όταν ο μισθός τελειώνει στις 15 του κάθε μήνα. Λένε ξετσίπωτα ότι "αυτός είναι ο δημοσιονομικός χώρος" και ότι δεν μπορεί να κλονιστεί η οικονομική σταθερότητα, τη στιγμή που δίνουν εκατομμύρια ευρώ για τη συμμετοχή τμημάτων των Ενόπλων Δυνάμεων στις ΝΑΤΟικές αποστολές και στον πόλεμο του Ιράν. Ετσι είναι, για να βάζεις πλάτη σε αυτούς που βομβαρδίζουν αμάχους στο Ιράν και στην Παλαιστίνη, για να προστατεύεις τις πετρελαιοπηγές στην άλλη άκρη του κόσμου, υπάρχουν λεφτά, για τους λαούς που υποφέρουν δεν υπάρχει δεκάρα τσακιστή.

Σε όλα αυτά η κυβέρνηση θα ανακοινώσει και μια μικρή "αύξηση" στον κατώτατο μισθό, για να μας πείσει ότι παίρνει κι άλλα μέτρα. Τι κι αν τις αυξήσεις αυτές τις έχει καταπιεί ήδη η ακρίβεια πριν ανακοινωθούν. Μικρή σημασία έχει για την κυβέρνηση και τα κόμματα του πολέμου και της εκμετάλλευσης, που στηρίζουν αυτήν την πολιτική.

Μόνο το οργανωμένο εργατικό και λαϊκό κίνημα μπορεί να ανατρέψει αυτήν την αντιλαϊκή πολιτική. Με ισχυρή οργάνωση στους χώρους δουλειάς, σε κοινή δράση με τους αυτοαπασχολούμενους της πόλης και την αγωνιζόμενη αγροτιά, για ένα κίνημα που δεν θα συμβιβάζεται με τα ψίχουλα αλλά θα διεκδικεί ζωή με δικαιώματα και αξιοπρέπεια.

Καλούμε σε μαζικό αγωνιστικό ξεσηκωμό. Καμία άλλη ανοχή σε αυτήν την κοροϊδία. Το ποτήρι ξεχείλισε. Ολοι στη μεγάλη διαδήλωση Ομοσπονδιών, Εργατικών Κέντρων, σωματείων, μαζικών φορέων αυτοαπασχολούμενων και φοιτητών, την Παρασκευή στις 6.30 μ.μ. στο Σύνταγμα.

Τα εργατικά σωματεία οργανώνουμε την παρέμβασή μας στους χώρους δουλειάς, δυναμώνουμε τη διεκδίκηση για: