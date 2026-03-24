Τρίτη 24 Μάρτη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 9
ΦΛΟΓΕΣ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
ΠΑΜΕ
Ολοι στους δρόμους, κόντρα στην κοροϊδία!

Εδώ και τώρα απεμπλοκή και στήριξη του εισοδήματος

«Καμιά άλλη ανοχή στην κοροϊδία της κυβέρνησης. Απαιτούμε εδώ και τώρα η Ελλάδα να απεμπλακεί από τον πόλεμο. Να δοθούν μεγάλες αυξήσεις στους μισθούς και να παρθούν άμεσα μέτρα ενάντια στην ακρίβεια», τονίζει το ΠΑΜΕ για τα κυβερνητικά μέτρα - κοροϊδία που ανακοινώθηκαν χθες από την κυβέρνηση (βλ. σελ. 3) και καλεί στο συλλαλητήριο των Εργατικών Κέντρων, των Ομοσπονδιών, της ΑΔΕΔΥ και εκατοντάδων πρωτοβάθμιων σωματείων της Αττικής την Παρασκευή.

Σε ανακοίνωσή του το ΠΑΜΕ σημειώνει:

«Εγινε κι αυτό... Για άλλη μια φορά. Η κυβέρνηση της ΝΔ, αντί να ανακοινώσει μέτρα ενάντια στην ακρίβεια για τους εργαζόμενους και τον λαό που υποφέρει, ανακοίνωσε μέτρα στήριξης της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων.

Με εργαλείο τον κρατικό προϋπολογισμό, ο οποίος συγκεντρώνει τεράστια έσοδα από τη βαριά φοροληστεία του λαού, η κυβέρνηση, αντί να ανακοινώσει πλαφόν στις τιμές πώλησης και κατάργηση των έμμεσων φόρων στα καύσιμα και στα είδη λαϊκής κατανάλωσης, προχωρά σε επιδοτήσεις των τιμών της Ενέργειας, των καυσίμων της ακτοπλοΐας, των λιπασμάτων, ώστε να μη θιγούν τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων. Αυτή η πολιτική, που θέλει τον λαό να πληρώνει δυσβάσταχτους φόρους, να επιδοτεί με αυτούς τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων και μετά να ξαναπληρώνει την ακρίβεια που θα διογκώνεται και ακόμα μεγαλύτερους φόρους, επιβεβαιώνει ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να κάνει βήμα πίσω από τη στρατηγική του πολέμου, της φτώχειας και της εκμετάλλευσης.

Με γελοία επιχειρήματα που προκαλούν την οργή του λαού μας προσπαθούν να βαφτίσουν το κρέας ψάρι και να μας πείσουν ότι ο ήλιος βγαίνει από τη Δύση. Φτάνουν στο σημείο να ισχυρίζονται ότι είναι μέτρα που μπορούν να αντιμετωπίσουν την ακρίβεια, όταν με τα προηγούμενα μέτρα του δήθεν πλαφόν στα καύσιμα η τιμή του ντίζελ αυξήθηκε κατά 25% μέσα σε δυο βδομάδες. Εχουν το θράσος να ισχυρίζονται ότι ενισχύουν το εισόδημα, όταν ο μισθός τελειώνει στις 15 του κάθε μήνα. Λένε ξετσίπωτα ότι "αυτός είναι ο δημοσιονομικός χώρος" και ότι δεν μπορεί να κλονιστεί η οικονομική σταθερότητα, τη στιγμή που δίνουν εκατομμύρια ευρώ για τη συμμετοχή τμημάτων των Ενόπλων Δυνάμεων στις ΝΑΤΟικές αποστολές και στον πόλεμο του Ιράν. Ετσι είναι, για να βάζεις πλάτη σε αυτούς που βομβαρδίζουν αμάχους στο Ιράν και στην Παλαιστίνη, για να προστατεύεις τις πετρελαιοπηγές στην άλλη άκρη του κόσμου, υπάρχουν λεφτά, για τους λαούς που υποφέρουν δεν υπάρχει δεκάρα τσακιστή.

Σε όλα αυτά η κυβέρνηση θα ανακοινώσει και μια μικρή "αύξηση" στον κατώτατο μισθό, για να μας πείσει ότι παίρνει κι άλλα μέτρα. Τι κι αν τις αυξήσεις αυτές τις έχει καταπιεί ήδη η ακρίβεια πριν ανακοινωθούν. Μικρή σημασία έχει για την κυβέρνηση και τα κόμματα του πολέμου και της εκμετάλλευσης, που στηρίζουν αυτήν την πολιτική.

Μόνο το οργανωμένο εργατικό και λαϊκό κίνημα μπορεί να ανατρέψει αυτήν την αντιλαϊκή πολιτική. Με ισχυρή οργάνωση στους χώρους δουλειάς, σε κοινή δράση με τους αυτοαπασχολούμενους της πόλης και την αγωνιζόμενη αγροτιά, για ένα κίνημα που δεν θα συμβιβάζεται με τα ψίχουλα αλλά θα διεκδικεί ζωή με δικαιώματα και αξιοπρέπεια.

Καλούμε σε μαζικό αγωνιστικό ξεσηκωμό. Καμία άλλη ανοχή σε αυτήν την κοροϊδία. Το ποτήρι ξεχείλισε. Ολοι στη μεγάλη διαδήλωση Ομοσπονδιών, Εργατικών Κέντρων, σωματείων, μαζικών φορέων αυτοαπασχολούμενων και φοιτητών, την Παρασκευή στις 6.30 μ.μ. στο Σύνταγμα.

Τα εργατικά σωματεία οργανώνουμε την παρέμβασή μας στους χώρους δουλειάς, δυναμώνουμε τη διεκδίκηση για:

  • Εξω η Ελλάδα από τον πόλεμο! Καμία συμμετοχή στους ευρωΝΑΤΟικούς ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς. Να κλείσουν όλες οι βάσεις στη χώρα μας. Να ανακληθεί η ελληνική πυροβολαρχία Patriot από τη Σαουδική Αραβία και να επιστρέψουν πίσω όλες οι φρεγάτες του Πολεμικού Ναυτικού και τα F-16. Να μη σταλούν ελληνικά στρατεύματα κατοχής στην Παλαιστίνη.
  • Να δοθεί το Δώρο του Πάσχα σε δημοσίους υπάλληλους και συνταξιούχους. Επαναφορά 13ης και 14ης σύνταξης και μισθού.
  • Αυξήσεις στους μισθούς. Κατώτατο μισθό στα 1.100 ευρώ και επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων για την ΕΓΣΣΕ.
  • Κατάργηση της "προσωπικής διαφοράς" στις συντάξεις.
  • Επίδομα ανεργίας για όλους τους ανέργους, χωρίς προϋποθέσεις, στο 80% του μισθού.
  • Γενναία μείωση και πλαφόν στην τιμή πώλησης χονδρικής και λιανικής, που περιλαμβάνει και κατάργηση όλων των έμμεσων φόρων και του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, όπως το ψωμί, τα τρόφιμα, το γάλα, τα καύσιμα και η Ενέργεια, τα βρεφικά ήδη, τα είδη ατομικής υγιεινής κ.ά. Κατάργηση του Χρηματιστηρίου Ενέργειας.
  • Αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία για τους αγρότες, όπως και γενναία μείωση και πλαφόν στις τιμές των λιπασμάτων και των αγροτικών εφοδίων. Εγγυημένες τιμές για τα αγροτικά προϊόντα.
  • Ενταξη στο καθεστώς αναστολής εργασίας για τους εργαζόμενους που μπορεί να πληγούν από τις συνέπειες της εμπλοκής της χώρας στον πόλεμο (π.χ. τους ξενοδοχοϋπαλλήλους), με πλήρη μισθολογική και ασφαλιστική αποζημίωση, την οποία θα καλύψουν το κράτος και οι εργοδότες.
  • Κατάργηση κάθε είδους χαρατσιού στα νοσοκομεία, για τις εξετάσεις του ΕΦΚΑ, στις τράπεζες.
  • Μείωση στις τιμές των φαρμάκων και κατάργηση της συμμετοχής των ασθενών για τις εργατικές - λαϊκές οικογένειες.
  • Μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, γιατί οι ζωές μας δεν είναι κόστος. Να επιστρέψουν όλοι οι ναυτεργάτες από τις εμπόλεμες ζώνες.
  • Αφορολόγητο στα 12.000 ευρώ για κάθε εργαζόμενο και 3.000 ευρώ για κάθε παιδί. Κατάργηση του ΕΝΦΙΑ για τα εργατικά - λαϊκά νοικοκυριά.
  • Μείωση της τιμής του εισιτηρίου στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (Λεωφορεία, Τρόλεϊ, Τραμ, Μετρό, ΗΣΑΠ, Προαστιακός, ΟΣΕ) αλλά και στα εισιτήρια της ακτοπλοΐας κατά 50%.
  • Καμία ανατροπή εργασιακών μας δικαιωμάτων (απολύσεις, μειώσεις μισθών, αλλαγή εργασιακών σχέσεων, επέκταση ωραρίων, δυσμενείς μετακινήσεις κ.ά.) που σχετίζονται με την προσαρμογή κλάδων και επιχειρήσεων στις απαιτήσεις της πολεμικής οικονομίας.
  • Προστασία των συνδικαλιστικών ελευθεριών και δικαιωμάτων. Απειθαρχία στους νόμους της εργοδοτικής και κυβερνητικής καταστολής».
    

ΚΟΣΜΟΣ
