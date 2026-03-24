Τρίτη 24 Μάρτη 2026
ΦΛΟΓΕΣ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Μεγάλη συναυλία το Σάββατο

Ενάντια στον πόλεμο, αγώνας για ένα σχολείο σύγχρονο και δημιουργικό

Η Ενωση Γονέων Γ' Δημοτικού Διαμερίσματος Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Γονέων και Κηδεμόνων Κεντρικής Μακεδονίας, διοργανώνει μεγάλη συναυλία με τους «Κοινούς Θνητούς» ενάντια στον πόλεμο και διεκδίκησης ενός σύγχρονου και δημιουργικού σχολείου.

Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 28 Μαρτίου, στις 11 το πρωί, στο συγκρότημα των σχολείων της Κασσάνδρου (23ο ΓΕΛ, 26ο και 32ο Γυμνάσιο). Μετά τη συναυλία θα ακολουθήσει ρεμπέτικο γλέντι με τους Θοδωρή Προύσαλη (κιθάρα - φωνή), Κατερίνα Μελεζιάδου (φωνή), Γιώργο Χιώτη (μπουζούκι φωνή).

Στο κάλεσμά της η Ενωση Γονέων Γ' Δημοτικού Διαμερίσματος Θεσσαλονίκης ανάμεσα σε άλλα σημειώνει: «Σε μια περίοδο που η Εκπαίδευση υποβαθμίζεται, μετατρέπεται σε εμπόρευμα και στη μόρφωση των παιδιών μας υψώνονται νέα εμπόδια, με τη χώρα μας να εμπλέκεται ενεργά στους πολέμους, οι γονείς με τα παιδιά μας δεν μένουμε αμέτοχοι. Παίρνουμε θέση ενάντια σ' αυτά που μας μαυρίζουν τη ζωή, όπως κάναμε και με τη συμπλήρωση των τριών ετών από το έγκλημα στα Τέμπη».

    

Κάνει την ανήξερη για πόλεμο και εμπλοκή
Νέο πακέτο ενίσχυσης των μεγάλων επιχειρήσεων εν μέσω πολέμου
Συναγερμός ενάντια στη νέα προσπάθεια παράκαμψης του κανονισμού που απαγορεύει χρηματοδότηση από το ΝΑΤΟ
Η πρόοδος βρίσκεται στον δρόμο της ανατροπής της καπιταλιστικής βαρβαρότητας
Να κλείσει εδώ και τώρα το NΑΤΟικό Στρατηγείο, έξω η Ελλάδα από τη σφαγή
«Καμιά συμμετοχή, καμία εμπλοκή - Δεν θα πληρώσουμε τα σπασμένα!»
Να ξεκουμπιστούν οι ΝΑΤΟικές υποδομές, όχι πυρηνικά στον Αραξο!
Συναγερμός, παντού ξεσηκωμός, έξω το ΝΑΤΟ και η βάση του θανάτου!
Νέα φάση κλιμάκωσης με τελεσίγραφα, «παρατάσεις» και παζάρια
Ισραηλινοί βομβαρδισμοί και επιθέσεις αντιποίνων
 Καταδικάζουμε το κεφάλαιο και τα κόμματά του και δυναμώνουμε την ανασύνταξη του εργατικού - λαϊκού κινήματος
 Καμία εμπλοκή της χώρας στον πόλεμο
 Δεν θα επιτρέψουμε να γίνουν τα πανεπιστήμιά μας κόμβοι εμπλοκής και στόχοι αντιποίνων
 Οι συνδικαλιστές των ΝΔ - ΠΑΣΟΚ - ΣΥΡΙΖΑ/ΝΕΑΡ καταψήφισαν το συλλαλητήριο
Να φτάσει το κάλεσμα του αγώνα σε κάθε αυτοαπασχολούμενο
Πέρασαν τρία τάνκερ από τα Στενά του Ορμούζ
Πολύμορφες δράσεις αλληλεγγύης
 «Ιστορική» απεργία στο Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων
 Τι δεν είπε ο Ν. Δένδιας
 Μέτρα - κοροϊδία, στηρίζουν την ήδη τεράστια κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων
 Ενοχλούν... οι πρωτοβουλίες ενάντια στον πόλεμο και την εμπλοκή της χώρας
 Ολοι στους δρόμους, κόντρα στην κοροϊδία!
 Κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα
Ξεπέρασαν τους 72.263 οι νεκροί στη Γάζα...
 «Δεν ανησυχεί» για στοχοποίηση από το Ιράν
 Πολύνεκρη συντριβή στρατιωτικού αεροσκάφους
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τα 80 χρόνια από την έναρξη της εποποιΐας του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
