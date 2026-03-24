ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Μεγάλη συναυλία το Σάββατο

Η Ενωση Γονέων Γ' Δημοτικού Διαμερίσματος Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Γονέων και Κηδεμόνων Κεντρικής Μακεδονίας, διοργανώνει μεγάλη συναυλία με τους «Κοινούς Θνητούς» ενάντια στον πόλεμο και διεκδίκησης ενός σύγχρονου και δημιουργικού σχολείου.

Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 28 Μαρτίου, στις 11 το πρωί, στο συγκρότημα των σχολείων της Κασσάνδρου (23ο ΓΕΛ, 26ο και 32ο Γυμνάσιο). Μετά τη συναυλία θα ακολουθήσει ρεμπέτικο γλέντι με τους Θοδωρή Προύσαλη (κιθάρα - φωνή), Κατερίνα Μελεζιάδου (φωνή), Γιώργο Χιώτη (μπουζούκι φωνή).

Στο κάλεσμά της η Ενωση Γονέων Γ' Δημοτικού Διαμερίσματος Θεσσαλονίκης ανάμεσα σε άλλα σημειώνει: «Σε μια περίοδο που η Εκπαίδευση υποβαθμίζεται, μετατρέπεται σε εμπόρευμα και στη μόρφωση των παιδιών μας υψώνονται νέα εμπόδια, με τη χώρα μας να εμπλέκεται ενεργά στους πολέμους, οι γονείς με τα παιδιά μας δεν μένουμε αμέτοχοι. Παίρνουμε θέση ενάντια σ' αυτά που μας μαυρίζουν τη ζωή, όπως κάναμε και με τη συμπλήρωση των τριών ετών από το έγκλημα στα Τέμπη».