ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

Να φτάσει το κάλεσμα του αγώνα σε κάθε αυτοαπασχολούμενο

Σύσκεψη με Σωματεία και Ενώσεις επαγγελματιών της Αττικής, ώστε να οργανωθεί ο αγώνας και οι διεκδικήσεις βιοπαλαιστών επαγγελματιών απέναντι στην τεράστια ακρίβεια που εντείνεται ακόμα περισσότερο, πληρώνοντας τις συνέπειες της πολεμικής εμπλοκής, πραγματοποίησε η Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Αττικής (ΟΒΣΑ).

Στο κάλεσμα, μάλιστα, παρά τον έκτακτο χαρακτήρα του ανταποκρίθηκαν εκπρόσωποι από 15 Σωματεία αυτοαπασχολούμενων, συζητώντας για την οργάνωση της συμμετοχής στο μεγάλο συλλαλητήριο της Παρασκευής.

Στην εισήγηση ο πρόεδρος της ΟΒΣΑ, Θανάσης Καλαμπαλίκης, σημείωσε πως καταρρέουν και τα τελευταία προσχήματα της κυβέρνησης, καθώς είναι κατανοητό σε όλους πως η εμπλοκή της χώρας στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο που κλιμακώνεται, γίνεται για τον έλεγχο των πλουτοπαραγωγικών πηγών, των δρόμων μεταφοράς, ενώ η κυβέρνηση της ΝΔ τα «δίνει όλα» για το χατίρι και τη λεία των ομίλων, μπλέκοντας τη χώρα και μετατρέποντάς την σε στόχο αντιποίνων.

«Δεν θα συνηθίσουμε τον πόλεμο, δεν θα συνηθίσουμε τα φέρετρα και τους προειδοποιούμε να μην τολμήσουν να μπλέξουν περισσότερο τη χώρα», σημείωσε. Και συνεχίζοντας τόνισε πως «την ίδια στιγμή, εμείς ήδη πληρώνουμε το τίμημα, οι μικροί επαγγελματίες ζούμε μια ασφυκτική κατάσταση, το κόστος Ενέργειας και καυσίμων έχει εκτιναχθεί, οι πρώτες ύλες ανεβαίνουν συνεχώς, η φορολογία μας πνίγει και τα χρέη διογκώνονται, ενώ οι πλειστηριασμοί είναι πάνω από τα κεφάλια μας».

Αναφερόμενος στο ζήτημα της τεράστιας ακρίβειας που τσακίζει το εισόδημα των μικρών επαγγελματιών, κατήγγειλε τα «ημίμετρα» της κυβέρνησης και πως τάχα ενδιαφέρεται για τους επαγγελματίες, όμως η πολιτική της είναι τελικά αυτή που τους συνθλίβει. «Δεν μπορείς να υπερασπίζεσαι τους επαγγελματίες και να αποδέχεσαι την πολιτική που τους συνθλίβει. Χωρίς σύγκρουση με την πολιτική της εμπλοκής, χωρίς να μπουν στο στόχαστρο τα συμφέροντα που υπηρετεί, καμία πραγματική υπεράσπιση των επαγγελματιών δεν μπορεί να υπάρξει», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Σε άλλο σημείο τόνισε πως «η οργάνωση του αγώνα για την απεμπλοκή της χώρας από τον πόλεμο δεν είναι ένα ξεχωριστό επιμέρους ζήτημα. Είναι αυτό που θα κρίνει τα πάντα, θα κρίνει αν θα υπάρξει ανάσα στο εισόδημά μας, θα κρίνει αν θα μειωθεί το κόστος Ενέργειας, θα κρίνει αν θα υπάρξουν πραγματικά μέτρα στήριξης».

Για τη φοροληστρική πολιτική που εξανεμίζει το εισόδημα των μικρών επαγγελματιών, επανέφερε τις διεκδικήσεις των αυτοαπασχολούμενων, σημειώνοντας: «Ας είμαστε καθαροί: Δεν υπάρχει "έλλειψη πόρων". Υπάρχει πολιτική επιλογή για το πού κατευθύνονται οι πόροι», ανέφερε.

Ο πρόεδρος της ΟΒΣΑ τόνισε πως ο δρόμος του αγώνα είναι μονόδρομος για τους μικρούς επαγγελματίες, με ζωντανά πρωτοβάθμια σωματεία, Γενικές Συνελεύσεις, μαζικές διαδικασίες, κόντρα στην λογική που καλλιεργείται πως «ο επιχειρηματικός κόσμος είναι ενιαίος». «Αλλα συμφέροντα έχει ο υδραυλικός, ο ξυλουργός, ο κομμωτής - κι άλλα οι "μικρομεσαίοι" της ΕΕ με τζίρους εκατομμυρίων. Δεν έχουμε κανένα όφελος να γίνουμε ουρά τους», σημείωσε χαρακτηριστικά.

«Με οργάνωση, αλληλεγγύη και αγώνα μπορούμε να βάλουμε φρένο, να κερδίσουμε ανάσες, να ανοίξουμε δρόμο για αλλαγή πολιτικής, για να ζούμε από τη δουλειά μας με αξιοπρέπεια. Από εδώ σήμερα να στείλουμε μήνυμα σε όλη την Αττική πως δεν σκύβουμε το κεφάλι», είπε κλείνοντας.

Παίρνοντας τον λόγο ο Γιώργος Χαραλαμπίδης, πρόεδρος του σωματείου καταστηματαρχών Επιπλοποιών και Ξυλουργών Αθήνας, αναφέρθηκε στα μέτρα της κυβέρνησης που ανακοινώθηκαν ειδικά για τη μείωση στην τιμή της βενζίνης στα 20 λεπτά, σημειώνοντας ότι είναι σταγόνα στον ωκεανό μπροστά στις αυξήσεις που έχουνε πάρει τα καύσιμα από τον Γενάρη. «Εμείς ζητάμε και σαν επαγγελματίες που κινούμαστε συνέχεια με τα αυτοκίνητα, κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα και πλαφόν στις τιμές στα τρόφιμα», υπογράμμισε.

O Δημήτρης Κατσαρός, γραμματέας του Συλλόγου επαγγελματιών Εμπόρων και βιοτεχνών Δήμου Αθήνας και γραμματέας στην Ενωση Εστίασης Αθήνας, σημείωσε πως γίνεται πόλεμος στη γειτονιά μας και οι αυτοαπασχολούμενοι καλούνται να πληρώσουν τις συνέπειες, ενώ οι ίδιοι τρέχουν από το πρωί μέχρι το βράδυ για να καλύψουν το εισόδημά τους. «Υπάρχει λύση και η λύση είναι μέσα από τους συλλόγους μας, από τις ενώσεις μας συλλογικά να ζητήσουμε απεμπλοκή απ' τον πόλεμο. Καμία συμμετοχή της Ελλάδας στον πόλεμο, να γυρίσουν οι στρατιώτες. Δεν πληρώνουμε για τα κέρδη τους» σημείωσε και κάλεσε σε μαζική συμμετοχή στο συλλαλητήριο στις 27 του Μάρτη.

Η Ράνια Τσιβλακίδη, πρόεδρος της Ενωσης ΕΒΕ Δάφνης Υμηττού, σημείωσε πως προστίθεται στην ήδη υπάρχουσα έκρυθμη κατάσταση η πολεμική εμπλοκή και οι συνέπειές της. Πολύ περισσότερο οι αυτοαπασχουλούμενες που είναι από το πρωί μέχρι το βράδυ μέσα στο μαγαζί και ιδιαίτερα οι μητέρες καλούνται να βάλουν πλάτη για να κερδίσουν τα μονοπώλια. «Μας λένε και από πάνω να στρατευτούμε "εθελοντικά" για τους πολέμους τους. Δεν πρέπει και δεν μπορούμε να το αφήσουμε αυτό, πρέπει να καταλάβουμε πού είναι το συμφέρον μας, δηλαδή στο πλευρό των εργαζομένων και όλου του λαού», σημείωσε, καλώντας σε μαζική συμμετοχή στο συλλαλητήριο.

Υπενθυμίζεται ότι κόντρα στα μέτρα - κοροϊδία της κυβέρνησης, η ΟΒΣΑ απαιτεί για την Ενέργεια να μπει πλαφόν στις τιμές πετρελαίου, φυσικού αερίου, ηλεκτρικού ρεύματος ξεκινώντας από τις τιμές χονδρικής και τα διυλιστήρια, να καταργηθεί ο ΕΦΚ και ο ΦΠΑ στην Ενέργεια, όπως και το χρηματιστήριο Ενέργειας, να επαναλειτουργήσουν οι λιγνιτικές μονάδες και να εγκαταλειφθούν οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας που εκτινάσσουν το φυσικό αέριο. Για τη φορολογία, να καταργηθεί ο ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, όπως και η τεκμαρτή φορολόγηση και η προκαταβολή φόρου για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, αφορολόγητο όριο στις 12.000 ευρώ, με προσαύξηση 3.000 για κάθε προστατευόμενο μέλος. Επίσης, να απαγορευθούν οι πλειστηριασμοί 1ης κατοικίας και μικρής επαγγελματικής στέγης, να θεσπιστεί ακατάσχετος τραπεζικός λογαριασμός για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών τους εξόδων.

Επίσης, ρυθμίσεις με δόσεις στο 10% του εισοδήματος για χρέη σε εφορία και ΕΦΚΑ (προσωπικής ασφάλισης), αλλά και διαγραφή τόκων, προστίμων και των χρεών της περιόδου της πανδημίας. Τέλος, δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για όλους, χωρίς όρους και προϋποθέσεις και επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης.