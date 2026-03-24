ΜΕΓΑΛΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΣΤΙΣ 27 ΜΑΡΤΗ

«Καμιά συμμετοχή, καμία εμπλοκή - Δεν θα πληρώσουμε τα σπασμένα!»

Σε ξεσηκωμό καλούν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις που ύστερα από το σχετικό κάλεσμα του Εργατικού Κέντρου Πειραιά οργανώνουν το μεγάλο συλλαλητήριο της Παρασκευής 27 Μάρτη στις 6.30 μ.μ. στο υπουργείο Οικονομικών στο Σύνταγμα, με πορεία στην αμερικάνικη πρεσβεία.

Το σύνθημα «Καμιά συμμετοχή - καμία εμπλοκή - Εξω η Ελλάδα από τον πόλεμο - Δεν θα πληρώσουμε τα σπασμένα!» αγκαλιάζεται από όλο και περισσότερα σωματεία της Αττικής, που οργανώνουν την επιτυχία του καλώντας σε μαζική συμμετοχή.

Αποφάσεις από συνδικαλιστικές οργανώσεις

Δεκάδες είναι τα σωματεία που ήδη έχουν πάρει απόφαση συμμετοχής, ενώ οργανώνουν και το πλατύ κάλεσμα σε κλάδους και χώρους δουλειάς.

Τέτοια απόφαση πήρε και η ΑΔΕΔΥ, καλώντας όλους τους εργαζόμενους στο Δημόσιο σε μαζική συμμετοχή. «Οι εργαζόμενοι σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα με τα συνδικάτα μας, με τον οργανωμένο, συλλογικό αγώνα θα βάλουμε φρένο στα σχέδια που βλέπουν τον εργαζόμενο λαό ως αναλώσιμο, που δεν υπολογίζουν τις ζωές μας για τα κέρδη τους!», τονίζει.

Μέχρι τώρα αποφάσεις έχουν πάρει: Τα Εργατικά Κέντρα Πειραιά και Λαυρίου - Ανατολικής Αττικής.

Οι Ομοσπονδίες: Ιδιωτικών Υπαλλήλων, Λογιστών, Κλωστοϋφαντουργίας - Ιματισμού - Δέρματος, Οικοδόμων, Νοσοκομειακών Γιατρών, Ειδικής Αγωγής. Επίσης η Ομοσπονδία Συνταξιούχων ΙΚΑ.

Εργατικά σωματεία - συνδικάτα - σύλλογοι: ΠΕΜΕΝ, «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ», Οικοδόμων Αθήνας, Ενέργειας, Εμποροϋπαλλήλων, Ηλεκτρολόγων, ΣΕΤΗΠ, Επισιτισμού - Τουρισμού, ΟΤΑ, Δήμου Γαλατσίου, Ταχυδρομείων - Ταχυμεταφορών Αττικής, Τροφίμων - Ποτών, Μισθωτών Δικηγόρων, SSP (αεροδρόμιο), Συμβασιούχων Ερευνητών και Διδασκόντων Πανεπιστημίων και Ερευνητικών Κέντρων, Υπαλλήλων Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης, ΕΦΕΤ, ΕΙΝΑΠ, ΚΤΥΠ, Νοσοκομείου «Θριάσιο», «Ευαγγελισμού», Νοσοκομείου «Μεταξά», Νοσοκομείου Νίκαιας, ΕΟΔΥ, Καθαριστών - Καθαριστριών Πειραιά, Σχολικών Καθαριστριών - Καθαριστών Αθήνας (Αττικής), ΣΕΜΙΣΕΑ, Χρηματοπιστωτικού, «Cosmote - eValue», «Teleperformance», Τύπου - Χάρτου, Λογιστών - Ελεγκτών Αττικής (ΕΛΕΠΑ). Επίσης καλεί η ΠΕΑΕΑ - ΔΣΕ.

Η ΕΕΔΥΕ και η ΟΓΕ

«Ο λαός δεν έχει τίποτα να κερδίσει από τη συμμετοχή της χώρας στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους και τις επεμβάσεις», σημειώνει και η ΕΕΔΥΕ καλώντας στο συλλαλητήριο

Σε ξεσηκωμό καλεί και η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας: «Η δράση των γυναικών, η δράση των μανάδων, ο ξεσηκωμός ιδιαίτερα των νέων γυναικών έχει σημασία για τη ζωή μας και το μέλλον μας».

Η Ομοσπονδία Γονέων

«Στις 27 Μαρτίου βγαίνουμε στους δρόμους μαζί με τα εργατικά σωματεία και τους μαζικούς φορείς», είναι το κάλεσμα που απευθύνει και η Ομοσπονδία Γονέων Αττικής, καλώντας Ενώσεις και Συλλόγους Γονέων να πάρουν αποφάσεις συμμετοχής και να διοργανώσουν στα σχολεία πολύμορφες πρωτοβουλίες ενάντια στον πόλεμο, υπέρ της αλληλεγγύης και της φιλίας των λαών.

«Μέχρι αυτήν τη στιγμή έχουν σκοτωθεί 204 παιδιά, ενώ 13 από αυτά ήταν κάτω των 5 ετών. Οι τραυματίες ανέρχονται σε 1.275 παιδιά, συμπεριλαμβανομένων 45 παιδιών κάτω των 2 ετών. Ολα αυτά γίνονται για τον έλεγχο των δρόμων Ενέργειας και εμπορίου. Δρόμοι που βάφονται με το αίμα αθώων παιδιών», σημειώνει η Ομοσπονδία, αναδεικνύοντας ότι «σε αυτό το μακελειό η χώρα μας συμμετέχει με ευθύνη της κυβέρνησης, μετατρέπεται έτσι σε πιθανό στόχο αντιποίνων, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουμε εμείς και τα παιδιά μας».

«Δεν θα σωπάσουμε μπροστά στο δικαίωμα τον παιδιών μας να έχουν το σχολείο που τους αξίζει, γιατί τα δημοσιονομικά περιθώρια θα στενεύουν ακόμη περισσότερο, γιατί θα πρέπει να δοθούν κι άλλα δισεκατομμύρια ευρώ για φρεγάτες που θα ταξιδεύουν στην Ερυθρά Θάλασσα ή στα Στενά του Ορμούζ. Για συστοιχίες Patriot που θα πληρώνουμε εμείς για να προστατεύουν την κάθε πετρελαϊκή όπου Γης», ξεκαθαρίζει, απαιτώντας «να βγει η Ελλάδα από τον πόλεμο! Θέλουμε να μπορούμε να ζήσουμε τις οικογένειές μας!».