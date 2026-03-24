Τρίτη 24 Μάρτη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 5
ΦΛΟΓΕΣ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
Μέτρα - κοροϊδία, στηρίζουν την ήδη τεράστια κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων

Σε σχόλιό του για τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυρ. Μητσοτάκης, το Γραφείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ επισημαίνει τα εξής:

«Τα μέτρα - κοροϊδία που ανακοίνωσε ο συνεργός στον πόλεμο ΗΠΑ - Ισραήλ, κ. Μητσοτάκης, δεν έχουν στόχο να ανακουφίσουν τα λαϊκά νοικοκυριά από τις οικονομικές συνέπειες του πολέμου, αλλά να στηρίξουν την ήδη τεράστια κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων. Την ίδια ώρα συνεχίζει να αυξάνει τη φοροληστεία του λαού, αφού οι ανατιμήσεις εκτοξεύουν τα κρατικά έσοδα εξαιτίας των έμμεσων φόρων στην Ενέργεια και στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης.

Με αυτό το κριτήριο η κυβέρνηση επαναφέρει τα γνωστά ψίχουλα των "pass", που στην πράξη επιδοτούν μέσω του κρατικού προϋπολογισμού την αύξηση των τιμών, ενώ επιλέγει να επιδοτήσει ξανά τους εφοπλιστές που ήδη διατηρούν τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια στα ύψη.

Αντί να επιβάλει πλαφόν στις τιμές και επίταξη λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων, επιλέγει να επιδοτήσει το 15% της αγοράς λιπασμάτων, όταν ήδη η τιμή τους έχει αυξηθεί κατά 30% - 35%, με στόχο να διασφαλίσει ότι τα μονοπώλια θα εισπράξουν το 100% της αύξησης των τιμών, την ώρα που ο αγρότης παραμένει με επιβάρυνση 15% - 20% στο κόστος λιπασμάτων που χρησιμοποιεί, αποδεικνύοντας ότι το μοναδικό πραγματικό κριτήριο του μέτρου είναι η προστασία των ομίλων και όχι η επιβίωση των βιοπαλαιστών αγροτών.

Το λιγότερο που απαιτείται είναι η κυβέρνηση να καταργήσει τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στην Ενέργεια και τον ΦΠΑ σε όλα τα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, να βάλει πλαφόν στις τιμές των καυσίμων και της Ενέργειας στη χονδρική αγορά και στους ενεργειακούς ομίλους, να προχωρήσει σε ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, με πλήρη και πραγματική επαναφορά των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας».

    

Κορυφή σελίδας
ΚΟΣΜΟΣ
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ