ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΤΡΑΣ

Να ξεκουμπιστούν οι ΝΑΤΟικές υποδομές, όχι πυρηνικά στον Αραξο!

Σε ένα μαχητικό κάλεσμα γενικού ξεσηκωμού, σημαίνοντας συναγερμό σε κάθε κλάδο και χώρο δουλειάς, ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο με απαίτηση να απεμπλακεί η Ελλάδα απ' αυτόν, να μην πληρώσουν οι εργαζόμενοι και ο λαός τις συνέπειές του, συμμετέχοντας και στο συλλαλητήριο που οργανώνει την Παρασκευή 27 Μάρτη στις 7 μ.μ. στην πλατεία Γεωργίου, μετατράπηκε η χτεσινή ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των αντιπροσώπων του Εργατικού Κέντρου Πάτρας.

Με συμμετοχή της μεγάλης πλειοψηφίας των αντιπροσώπων, δόθηκε επιπλέον σύνθημα, στις μέρες που απομένουν μέχρι το συλλαλητήριο να πληθύνουν οι συζητήσεις στους χώρους δουλειάς, να μεγαλώσει η παρέμβαση των σωματείων. Εγινε, επιπλέον, μαζικό κάλεσμα συμμετοχής συνδικάτων και συνδικαλιστών, στην Πανελλαδική Σύσκεψη του ΠΑΜΕ στις 4 Απρίλη (βλ. σελ. 23), με ακόμη μεγαλύτερη ενίσχυση του μαχητικού, ταξικού πόλου του εργατικού κινήματος, κάτι που επιβεβαίωσε και η ΓΣ με τις αποφάσεις της.

Υπογραμμίζοντας ότι οι συνέπειες του πολέμου δεν είναι ίδιες για τους επιχειρηματικούς ομίλους και τους εργαζόμενους, ο Δημήτρης Μαρμούτας, πρόεδρος του ΕΚΠ, στην εισήγηση του ΔΣ αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην ακρίβεια, τις επιπτώσεις στις τιμές καυσίμων, τροφίμων, Ενέργειας κ.α., χαρακτηρίζοντας κοροϊδία τα όποια μέτρα έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση, μένοντας μακριά από τις ανάγκες των εργαζομένων και με σκοπό τη διασφάλιση των επιχειρηματικών κερδών. Παράλληλα, καυτηρίασε ότι «έχει μεγάλο θράσος» η Περιφερειακή Αρχή Δυτικής Ελλάδας της ΝΔ, που την ώρα που οι εργατικές - λαϊκές οικογένειες στενάζουν, μοιράζει 23 εκατομμύρια ευρώ στους επιχειρηματικούς ομίλους μέσω προγράμματος ενίσχυσής τους.

Στάθηκε ανάμεσα σε άλλα στην εμπλοκή της περιοχής στους πολεμοκάπηλους σχεδιασμούς, τονίζοντας: «Στην περιοχή μας στόχο αντιποίνων αποτελούν τοπου θα φέρουν πυρηνικά όπλα. Επίσης, τοενώ πέρυσι εκπαιδεύτηκαν σ' αυτό ισραηλινές και αμερικανικές δυνάμεις για την επίθεση που γίνεται τώρα στο Ιράν.

Να μην περάσει καν από το μυαλό τους ότι ο Αραξος θα έχει πάλι πυρηνικά και ότι το λιμάνι της πόλης μας θα γίνει κρίκος της ιμπεριαλιστικής πολεμικής τους μηχανής για μεταφορά όπλων και πυρομαχικών για τους σφαγείς των λαών.

Το εργατικό και λαϊκό κίνημα θα τους στείλει στα τσακίδια, όπως το έχει ξανακάνει με τα πυρηνικά στον Αραξο, κάτι που δείχνει τη δύναμη του οργανωμένου κινήματος».

Αναδεικνύοντας τις τεράστιες ευθύνες της κυβέρνησης και των άλλων κομμάτων που ψήφιζαν με χέρια και με πόδια την εγκατάσταση και την επέκταση των βάσεων στη χώρα, κάλεσε τον λαό να μην δείχνει καμιά εμπιστοσύνη σε όσους «πίνουν νερό» στο όνομα των ΕΕ και ΝΑΤΟ, «να προσπεράσουν την ξεπουλημένη ηγεσία της ΓΣΕΕ του κυβερνητικού - εργοδοτικού συνδικαλισμού, να μεγαλώσει ο αγώνας των εργαζομένων, να πάρουν τα συνδικάτα στα χέρια τους και μπροστά στην 1η Μάη».