ΚΟΥΒΑ

Πολύμορφες δράσεις αλληλεγγύης

Συνεχίζονται στην Κούβα διάφορες δραστηριότητες από τα καραβάνια αλληλεγγύης από την Ευρώπη, τις ΗΠΑ και τη Λατινική Αμερική, που έχουν φτάσει στο νησί μεταφέροντας πολύτιμη βοήθεια. Διατρανώνουν τη φωνή εκατομμυρίων για να τερματιστεί ο απάνθρωπος αποκλεισμός που έχουν επιβάλει οι Αμερικανοί ιμπεριαλιστές πάνω από 60 χρόνια και τώρα με το μπλοκάρισμα των καυσίμων επιχειρούν να προκαλέσουν συνθήκες ασφυξίας. Τα μέλη οργανώσεων αλληλεγγύης παραδίδουν φάρμακα, υγειονομικό υλικό, πάνελ φωτοβολταϊκών, σε νοσοκομεία, χώρους εκπαίδευσης, φορείς.

Μια αντιπροσωπεία από μέλη ευρωπαϊκών οργανώσεων, ανάμεσά τους και του Ελληνοκουβανικού Συνδέσμου Φιλίας και Αλληλεγγύης, που εκπροσωπείται από την Δέσποινα Μάρκου, επισκέφτηκε το Γυναικολογικό και Μαιευτικό Νοσοκομείο Ramοn Gonzalez Coro στην Αβάνα, παραδίδοντας πέντε τόνους ιατρικών εφοδίων, φαρμάκων και ειδών πρώτης ανάγκης. Εκεί είδαν από κοντά τις τεράστιες δυσκολίες που δημιουργεί ο αποκλεισμός (που σημαίνει διακοπές ρεύματος, έλλειψη απαραίτητων υλικών), αλλά και την αυτοθυσία των γιατρών - νοσηλευτών που προσπαθούν να αντεπεξέλθουν με τη μόνιμη αγωνία να κάνουν ό,τι είναι δυνατόν, κάτι που πολλές φορές λόγω των ελλείψεων είναι ένας άθλος.

Συνάντηση άλλης αντιπροσωπείας έγινε και με τον Εστεμπάν Λάσο Ερνάντες, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚ Κούβας και πρόεδρο της Εθνοσυνέλευσης Λαϊκής Εξουσίας (ANPP). Σε αυτή ο Ε. Λάσο εξήγησε ότι απ' την αρχή της νίκης της Επανάστασης δέχτηκε την επίθεση των Αμερικάνων ιμπεριαλιστών για το μήνυμα που εξέπεμπε σε όλους τους λαούς της περιοχής και τους καταπιεσμένους του κόσμου. Οπως είπε, «αυτή είναι η γένεση του αποκλεισμού. Δεν μπορούσαν. Υπήρχε θέληση και το σοσιαλιστικό μπλοκ μας υποστήριξε να ξεκινήσουμε την ανάπτυξη κοινωνικών προγραμμάτων. Στη συνέχεια μας επιτέθηκαν στην Πλάγια Χιρόν. Τους εξαφανίσαμε σε 72 ώρες. Αλλά ο αποκλεισμός συνεχίστηκε. Με στόχο να βλάψουν την οικονομία μας: Ανατροπή, ένοπλος πόλεμος, βιολογικός πόλεμος. Εισήγαγαν τον αιμορραγικό πυρετό, ο οποίος κόστισε τη ζωή σε εκατοντάδες παιδιά. Εισήγαγαν ιούς στις καλλιέργειες ζαχαροκάλαμου και καπνού μας, καθώς και στα γουρούνια μας. Ηταν αδίστακτοι με αυτόν τον λαό».

Την ίδια ώρα, και κάτω από τις απειλές της κυβέρνησης των ΗΠΑ, κάθε βδομάδα πραγματοποιούνται ασκήσεις παλλαϊκής άμυνας σε διάφορες περιοχές του νησιού με τη συμμετοχή μονάδων των Επαναστατικών Ενόπλων Δυνάμεων.