Τρίτη 24 Μάρτη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 14
ΦΛΟΓΕΣ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
ΒΡΕΤΑΝΙΑ
«Δεν ανησυχεί» για στοχοποίηση από το Ιράν

Ο γγ του ΝΑΤΟ, Μ. Ρούτε, δήλωσε ότι η ιμπεριαλιστική «συμμαχία» εξετάζει τους ισχυρισμούς του Ισραήλ ότι το Ιράν διαθέτει πλέον πυραύλους ικανούς να χτυπήσουν ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, μετά από αναφορές σε ΜΜΕ ότι οι ιρανικές αρχές εκτόξευσαν δύο βαλλιστικούς πυραύλους με βεληνεκές 4.000 χλμ., με στόχο την αμερικανοβρετανική στρατιωτική βάση Ντιέγκο Γκαρσία στον Ινδικό Ωκεανό.

Αν αποδειχθούν αληθείς «αποτελεί μία ακόμη απόδειξη ότι αυτό που κάνει ο Πρόεδρος (σ.σ. Τραμπ) είναι ζωτικής σημασίας». «Αυτό που γνωρίζουμε με βεβαιότητα είναι ότι βρίσκονται πολύ κοντά στο να αποκτήσουν αυτήν την ικανότητα», αλλά «το αν αυτό ισχύει για τη βρετανική βάση στο Ντιέγκο Γκαρσία το εξετάζουμε ακόμα», συμπλήρωσε.

«Δεν υπάρχει καμία εκτίμηση» ότι το Ιράν στοχοποιεί τη Βρετανία, δήλωσε χθες για το ίδιο θέμα ο πρωθυπουργός της χώρας Κιρ Στάρμερ.

Ο Στάρμερ είπε επίσης ότι κάθε προσπάθεια να ανοίξουν εκ νέου τα Στενά του Ορμούζ απαιτεί προσεκτική εξέταση και ένα βιώσιμο σχέδιο, καθώς επίσης ότι η πρώτη του προτεραιότητα είναι η προστασία των βρετανικών συμφερόντων και η αποκλιμάκωση.

Να σταματήσει άμεσα τις «αδικαιολόγητες» επιθέσεις εναντίον χωρών της Μέσης Ανατολής κάλεσαν το Ιράν οι ΥΠΕΞ του G7 (ΗΠΑ, Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Καναδάς, Ιαπωνία).

Οι ΥΠΕΞ υποστηρίζουν «το δικαίωμα των χωρών που δέχονται αδικαιολόγητες επιθέσεις από το Ιράν ή από τους συμμάχους του να υπερασπιστούν το έδαφός τους και να προστατεύσουν τους πολίτες τους».

Σε ό,τι αφορά την κυκλοφορία στα Στενά του Ορμούζ, το G7 υπογραμμίζει «τη σημασία της διατήρησης των θαλάσσιων οδών και της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας, ιδίως στα Στενά του Ορμούζ και σε όλες τις συναφείς βασικές οδούς ναυσιπλοΐας, καθώς και της ασφάλειας των εφοδιαστικών αλυσίδων και της σταθερότητας των αγορών Ενέργειας».

    

ΚΟΣΜΟΣ
