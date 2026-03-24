Κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα

Την Παρασκευή 27 Μάρτη:

- Πάτρα, 7 μ.μ., πλατεία Γεωργίου

- Αγρίνιο, 7 μ.μ., κεντρική πλατεία

- Αργοστόλι, 7 μ.μ., κεντρική πλατεία

- Αρτα, 6.30 μ.μ., πλατεία Κιλκίς

- Γιάννενα, 6.30 μ.μ., Εργατικό Κέντρο

- Ζάκυνθος, 7.30 μ.μ., πλ. Αγ. Μάρκου

- Ηγουμενίτσα, 7 μ.μ., πλ. Δημαρχείου

- Κέρκυρα, 6.30 μ.μ., Πόρτα Ριάλα

- Λαμία, 7 μ.μ., πλατεία Πάρκου

- Μυτιλήνη, 6.30 μ.μ., πλ. Σαπφούς

- Πύργος, 7 μ.μ., κεντρική πλατεία

- Τρίπολη, 7 μ.μ., πλ. Πετρινού

Το Σάββατο 28 Μάρτη:

- Αμφισσα, 12 μ., πλατεία Λαού

- Χαλκίδα, 7.30 μ.μ., παραλία (Στρογγυλό)

Την Τρίτη 31 Μάρτη:

- Λιβαδειά, 7 μ.μ. κεντρική πλατεία

- Καλαμάτα, 6.30 μ.μ., κεντρική πλατεία

- Πρέβεζα, 7 μ.μ., Θεοφάνειο

Συσκέψεις - εκδηλώσεις

- Στη Λαμία, σε σύσκεψη καλεί το Εργατικό Κέντρο, σήμερα Τρίτη, στις 6.30 μ.μ., στα γραφεία του (Λ. Δεδούση 9).

- Στη Λευκάδα, η Επιτροπή Ειρήνης καλεί σε εκδήλωση - συζήτηση, το Σάββατο 28 Μάρτη, στις 7 μ.μ., στο Εργατικό Κέντρο.