Τι δεν είπε ο Ν. Δένδιας

«

Την μπάλα στην κερκίδα» προσπάθησε να πετάξει ο υπουργός Αμυνας, σχολιάζοντας την ενεργή συμμετοχή της πυροβολαρχίας στον πόλεμο που διεξάγεται στη Μέση Ανατολή. Μετά την κατάρριψη των βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν που είχαν στόχο εγκαταστάσεις της Aramco, ο υπουργός Αμυνας, ως πολιτικά υπεύθυνος, σχεδόν δεν ασχολήθηκε με αυτό που θα λέγαμε ότι είναι το αντικείμενο του υπουργείου που εποπτεύει. Κατάφερε να πετάξει μόλις δυο (κυριολεκτικά) σχετικές λέξεις αναφερόμενος στο «αξιόμαχο» και την «εμπειρία» που έχει κερδηθεί από το προσωπικό της πυροβολαρχίας σαν αποτέλεσμα της αναχαίτισης.

Στη συνέχεια το γύρισε μάλλον στο ...τσάμικο και ανέλυσε «ευρύτερα» τάχα μου το θέμα, όπως π.χ. ότι η πυροβολαρχία «έμμεσα προστατεύει και το επίπεδο ζωής των Ελλήνων και Ευρωπαίων πολιτών», ή το άλλο και φοβερότερο περί χτυπήματος του «πληθωρισμού». Καλά, αυτά περιμέναμε να μας πει ο υπουργός πολέμου;

Ως αρμόδιος υπουργός δεν ασχολήθηκε φερ' ειπείν με το γεγονός ότι πλέον μιλάμε για ενεργή - άμεση συμμετοχή των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων στον πόλεμο στο πλευρό των μοναρχιών της περιοχής, στο πλευρό του κράτους - δολοφόνου Ισραήλ και των ΗΠΑ. Δεν αναφέρθηκε ο υπουργός στις επιπτώσεις από μια τέτοια συμμετοχή. Δεν ασχολήθηκε, το κυριότερο, με τον άμεσο κίνδυνο που έτσι ή αλλιώς διέτρεξαν και συνεχίζουν να διατρέχουν οι εκεί πολλές δεκάδες Ελλήνων στρατιωτικών και μάλιστα ενώ βρίσκονται σε ξένο έδαφος, χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από τα σύνορα της πατρίδας!

Ομολογουμένως η όλη εμφάνιση του υπουργού κατά τη συνέντευξη διέφερε κατά πολύ από τις εμφανίσεις του σε άλλες ομιλίες και συνεντεύξεις του... Πάει το ύφος μεγάλου στρατηλάτη και αναμορφωτή των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας. Ωμός μεν αλλά μαζεμένος, απέφυγε να είναι πολύ αναλυτικός ή ειρωνικός, όπως σε άλλες περιπτώσεις, που έδειχνε κατειλημμένος από πολεμικό οίστρο! Η εντύπωση που δημιούργησε ήταν ότι ως υπουργός της «κουλτούρας των φέρετρων» έφτασε (ελπίζουμε μόνο) πολύ κοντά στην εφαρμογή του άρθρου της συμφωνίας με τη μοναρχία της Σαουδικής Αραβίας για την «ιδιοκτησία» σορών από τυχόν απώλειες. Μας είπε βέβαια ότι η συστοιχία «συνεχίζει την αποστολή της», δεν είπε όμως αν όλο το προσωπικό της είναι καλά στην υγεία του, δεν είπε λεπτομέρειες για την αναχαίτιση (ύψος, απόσταση από τη συστοιχία, ύπαρξη θραυσμάτων κ.α.). Ηρθε και αυτή η πληροφορία για τη μεταφορά φέρετρων... Τελικά λες να αντιλήφθηκε και ο Ν. Δένδιας ότι η συμμετοχή στον πόλεμο δεν είναι μόνο θεωρία και Τραμπ-ικό ή άλλο ανάλογο καθήκον...;

Για το καλό των συναδέλφων, ελπίζουμε ο Ν. Δένδιας να μη φτάσει να θυμίζει τον «κότσυφα» του Διονύση Σαββόπουλου ...«που κάθονταν στο κλαδί, μονάχος».

Καμιά συμμετοχή στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους, κανένας Ελληνας στρατιωτικός έξω από τα σύνορα, καμιά εμπλοκή στα βρώμικα σχέδια των ευρωατλαντικών. Εξοδος της χώρας από ΝΑΤΟ και ΕΕ, με πρωταγωνιστή τον λαό.

Ο Μαρκόνης