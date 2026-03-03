ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΝΑΤΟ

Γαλλία, Βρετανία, Γερμανία θα στηρίξουν στρατιωτικά με ... «αμυντικά» χτυπήματα κατά του Ιράν

Το Λονδίνο επέτρεψε στις ΗΠΑ να χρησιμοποιούν βρετανικές βάσεις για να καταστρέψουν τους πυραύλους «στη ρίζα τους»

Εντείνεται η κινητικότητα γιαστην αμερικανο-ισραηλινή επέμβαση κατά τουκαι συνολικότερα στην ιμπεριαλιστική σύγκρουση στη

Οι ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Βρετανίας - οι λεγόμενες Ε3 - «σκλήρυναν» τη στάση τους την Κυριακή το βράδυ και σε κοινή τους δήλωση δεν απέκλεισαν να λάβουν «στρατιωτικά μέτρα αμυντικού χαρακτήρα» απέναντι στα αντίποινα του Ιράν, ισχυριζόμενοι ότι αυτά γίνονται «αδιακρίτως και χωρίς να τηρείται η αρχή της αναλογικότητας».

Πιο συγκεκριμένα, οι Εμ. Μακρόν, Φρ. Μερτς και Κιρ Στάρμερ τόνισαν ότι θα «λάβουμε μέτρα για να υπερασπιστούμε τα συμφέροντά μας και αυτά των συμμάχων μας στην περιοχή, ενδεχομένως μέσω της δυνατότητας λήψης απαραίτητων και αναλογικών αμυντικών μέτρων για την καταστροφή της ικανότητας του Ιράν να εκτοξεύει πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην πηγή τους. Θα συνεργαστούμε με τις ΗΠΑ και τους συμμάχους στην περιοχή σε αυτό το θέμα».

Τα εν λόγω... «αμυντικά μέτρα» δηλαδή θα αποτελούν στην πραγματικότητα χτυπήματα σε στρατιωτικές βάσεις του Ιράν, με τις όποιες βέβαια... «παράπλευρες απώλειες» συνοδεύουν πάντα τις ιμπεριαλιστικές επιθέσεις.

Το Λονδίνο ανακοίνωσε ότι θα επιτρέψει στον αμερικανικό στρατό να χρησιμοποιεί βρετανικές βάσεις για ...«αμυντικές επιχειρήσεις» κατά του Ιράν.

Ο σοσιαλδημοκράτης Στάρμερ ισχυρίστηκε ότι η Βρετανία «δεν θα συμμετάσχει σε επιθετικές ενέργειες κατά του Ιράν», ωστόσο, όπως τόνισε, «ο μόνος τρόπος να σταματήσουμε την απειλή είναι να καταστρέψουμε τους πυραύλους στη ρίζα τους, είτε στις αποθήκες όπου φυλάσσονται είτε στους εκτοξευτές που χρησιμοποιούνται για την εκτόξευσή τους». Σε αυτό το πλαίσιο, οι ΗΠΑ ζήτησαν άδεια να χρησιμοποιήσουν βρετανικές βάσεις για αυτόν τον ...«αμυντικό» σκοπό.

Σύμφωνα με τον ίδιο, βρετανικά μαχητικά αεροσκάφη βρίσκονται ήδη στον αέρα ως μέρος συντονισμένων «αμυντικών» επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν ήδη καταφέρει να αναχαιτίσουν ιρανικές επιθέσεις.

Πάντως ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντ. Τραμπ δήλωσε στην εφημερίδα «The Telegraph» «πολύ απογοητευμένος» από τον Βρετανό πρωθυπουργό επειδή καθυστέρησε να λάβει απόφαση και έθεσε εμπόδια στο να χρησιμοποιηθεί η βάση στο νησί Ντιέγκο Γκαρσία για επιθέσεις κατά του Ιράν.

Τη δική του «ανησυχία» εξέφρασε στο μεταξύ ο Ουκρανός Πρόεδρος Β. Ζελένσκι, μιλώντας για πιθανή έλλειψη πυρομαχικών για τα συστήματα αεράμυνας που του προμηθεύουν οι Ευρωπαίοι, αγοράζοντας κυρίως από τις ΗΠΑ (όπως οι πύραυλοι Patriot), σε περίπτωση παράτασης του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Μερτς: Ταυτιζόμαστε με τους στόχους των ΗΠΑ - Ισραήλ

Πάντως και ο γγ του ΝΑΤΟ, Μ. Ρούτε, σημείωσε χθες ότι οι Ευρωπαίοι «ενισχύουν» την πολιτική τους υποστήριξη προς τις ΗΠΑ, αναφερόμενος ιδιαίτερα στον Γερμανό καγκελάριο και τον Βρετανό πρωθυπουργό.

Σήμερα ο καγκελάριος Φρ. Μερτς αναμένεται στην Ουάσιγκτον, όπου θα μιλήσει με τον Αμερικανό Πρόεδρο, Ντ. Τραμπ, μεταξύ άλλων και για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Είναι πολύ ενδεικτικά, τόσο για την ανεπίστρεπτη φάση κλιμάκωσης των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών όσο και για την «αποφασιστικότητα» που ετοιμάζονται να δείξουν τα ευρωπαϊκά μέλη του ΝΑΤΟ, τα λόγια του Γερμανού καγκελάριου την Κυριακή το απόγευμα.

Ξεκίνησε με τη διαπίστωση ότι «τις τελευταίες ημέρες και εβδομάδες βιώνουμε μία μοναδική πυκνότητα πολεμικών γεγονότων και ριζικών αλλαγών στον κόσμο και στην άμεση γειτονιά μας», ενώ παραδέχτηκε ότι «οι μέχρι σήμερα ισχύοντες κανόνες του διεθνούς δικαίου τηρούνται όλο και λιγότερο».

Την ίδια στιγμή υπογράμμισε ότι «δεν είναι η ώρα να κάνουμε κήρυγμα στους εταίρους και συμμάχους μας», δηλαδή στις ΗΠΑ και το Ισραήλ, καθώς «συμμεριζόμαστε πολλούς από τους στόχους τους, χωρίς να μπορούμε να τους επιτύχουμε οι ίδιοι». Υπενθυμίζεται ότι το Βερολίνο είχε «χαιρετίσει» αντίστοιχα το αιματοκύλισμα του παλαιστινιακού λαού, δηλώνοντας ότι το Ισραήλ «κάνει τη βρώμικη δουλειά για εμάς» στη Γάζα...

«Εχουμε κοινό συμφέρον να τερματιστεί η τρομοκρατική δράση του καθεστώτος (σ.σ. του Ιράν) και να σταματήσουν οι επικίνδυνοι εξοπλισμοί με πυρηνικά και βαλλιστικά όπλα. Τα στρατιωτικά χτυπήματα έχουν ως στόχο να βάλουν τέλος στο καταστροφικό παιχνίδι ενός εξασθενημένου καθεστώτος. Αυτό δεν είναι κάτι που δεν έχει ρίσκο», είπε ο Μερτς και συνέχισε:

«Δεν γνωρίζουμε αν θα επιτύχει το σχέδιο να επιφέρουμε μία πολιτική αλλαγή εκ των έσω με στρατιωτικά χτυπήματα έξωθεν» και «η σύγκριση με το Αφγανιστάν, το Ιράκ και τη Λιβύη μόνο εν μέρει ισχύει».

Σε κάθε περίπτωση ο καγκελάριος εκτιμά ότι «αξιολογήσεις με κριτήρια διεθνούς δικαίου ελάχιστο αποτέλεσμα θα έχουν, όταν μάλιστα παραμένουν χωρίς συνέπειες».

Για την «επόμενη μέρα» ο καγκελάριος ζήτησε να αναπτύξει η Γερμανία, από κοινού με τους «συμμάχους» της, μία ατζέντα για το Ιράν, με στόχο να μειωθεί η γεωπολιτική και οικονομική επιρροή της Ρωσίας και της Κίνας, που θα περιλαμβάνει τέσσερις άξονες: Την αναγνώριση του «δικαιώματος ύπαρξης του Ισραήλ», τον τερματισμό του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης, την παροχή βοήθειας για τη «σταθεροποίηση και οικονομική ανάκαμψη» του Ιράν και τη διαμόρφωση των κατάλληλων συνθηκών, ώστε κατά τα άλλα «ο ιρανικός λαός να αποφασίσει ελεύθερα για τη μοίρα του»...

Πάντως η Γερμανία - που δεν διαθέτει στρατιωτικές βάσεις στη Μέση Ανατολή - διαφοροποιήθηκε σε σχέση με τα χτυπήματα στο Ιράν, λέγοντας ότι Γαλλία και Βρετανία έχουν άλλη «οπτική».

Ο Γερμανός ΥΠΕΞ, Γ. Βάντεφουλ, απέκλεισε την πιθανότητα στρατιωτικής συμμετοχής στις επιθέσεις εναντίον του Ιράν.

«Εφόσον δεν έχουμε τέτοια πρόθεση, δεν θα συμμετάσχουμε», δήλωσε σε συνέντευξή του στη Γερμανική Ραδιοφωνία και, αναφερόμενος στην κοινή δήλωση Γερμανίας, Γαλλίας και Βρετανίας για τη λήψη «αμυντικών μέτρων», διευκρίνισε ότι το Βερολίνο «εξάγει διαφορετικά συμπεράσματα σε σχέση με τους άλλους δύο συμμάχους του»:

«Για εμάς, αυτό δεν σημαίνει τίποτα περισσότερο από το ότι οι στρατιώτες μας της Bundeswehr θα αμυνθούν σε περίπτωση επίθεσης. Δεν σχεδιάζονται περαιτέρω μέτρα», διαβεβαίωσε και επισήμανε ότι γερμανικές ένοπλες δυνάμεις σταθμεύουν προς το παρόν σε Ιορδανία και Ιράκ, ενώ δεν διαθέτουν στην περιοχή βάσεις από τις οποίες θα μπορούσαν να εκτοξευθούν πύραυλοι ή να εξουδετερωθούν ιρανικές επιθέσεις.

Πάντως ο Γερμανός ΥΠΕΞ, στο ίδιο πνεύμα με τον καγκελάριο, τόνισε ότι το Ιράν «αποτελεί σημαντική απειλή όχι μόνο για το Ισραήλ και την περιοχή, αλλά και για την Ευρώπη». «Το Ιράν επαναλειτουργεί ένα σημαντικό πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων με βεληνεκές το οποίο απειλεί και την Ευρώπη και είναι πάντα αποφασισμένο να ενεργήσει εναντίον των ευρωπαϊκών συμφερόντων, ενώ μας απειλεί και με τρομοκρατία και υποστηρίζει την πολεμική επίθεση της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας», ανέφερε.

Γαλλία: Ετοιμη να «υπερασπιστεί» τις χώρες του Κόλπου

Η Γαλλία είναι «έτοιμη να συμμετάσχει» στην «υπεράσπιση» των χωρών του Κόλπου, ξεκαθάρισε από την πλευρά του ο Γάλλος ΥΠΕΞ Ζαν-Νοέλ Μπαρό.

Υπογράμμισε την «πλήρη υποστήριξη και αλληλεγγύη» προς τις «φιλικές χώρες που έχουν στοχοποιηθεί σκόπιμα από τους πυραύλους και τα drones των Φρουρών της Επανάστασης και έχουν εμπλακεί σε έναν πόλεμο που δεν επέλεξαν», αναφερόμενος στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, το Ιράκ, το Μπαχρέιν, το Ομάν, το Κουβέιτ και την Ιορδανία.

Ο Μπαρό κάλεσε παράλληλα «το ιρανικό καθεστώς να κάνει παραχωρήσεις».

Η απόλυτη προτεραιότητα του ΥΠΕΞ είναι η ασφάλεια των Γάλλων υπηκόων, επισήμανε στο γαλλικό BFMTV. Επί του παρόντος, περίπου 400.000 Γάλλοι διαμένουν ή έχουν ταξιδέψει στις δώδεκα χώρες που επηρεάζονται από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Εξέφρασε δε δυσαρέσκεια για την έλλειψη συντονισμού μέσα στον ευρωατλαντικό άξονα, που φανερώνει τις βαθύτερες αντιθέσεις, λέγοντας ότι οι «μονομερείς» επιθέσεις του Ισραήλ και των ΗΠΑ στο Ιράν θα έπρεπε να είχαν συζητηθεί στα συλλογικά όργανα, όπως ο ΟΗΕ.

«Ολοι θα μπορούσαν να είχαν αναλάβει τις ευθύνες τους, διότι μόνο με την προσφυγή στο Συμβούλιο Ασφαλείας (των Ηνωμένων Εθνών) μπορεί η χρήση βίας να αποκτήσει την απαραίτητη νομιμότητα», υποστήριξε ο Μπαρό.

Εκτίμησε παράλληλα ότι στον Λίβανο «η Χεζμπολάχ διέπραξε σοβαρό σφάλμα, το τίμημα του οποίου πλήρωσε ο πληθυσμός» και πρέπει «να σταματήσει αμέσως τις επιχειρήσεις της» ώστε ο Λίβανος «να προστατευτεί από την περιφερειακή σύρραξη».

Κουβέντα δεν είπε φυσικά για τις εκατοντάδες παραβιάσεις της «εκεχειρίας» στον Λίβανο από το ισραηλινό κράτος - τρομοκράτη, σε όλο το διάστημα που τέθηκε τυπικά σε εφαρμογή...

Εξάλλου διαβεβαίωσε ότι η Γαλλία, με γεωπολιτικά συμφέροντα και ερείσματα στη μεσανατολική χώρα, ξεκαθάρισε ότι «θα παραμείνει προσηλωμένη στην κυριαρχία και τη σταθερότητα του Λιβάνου», ενώ όπως ανακοίνωσε ο Γάλλος ΥΠΕΞ, «θα οργανωθεί το συντομότερο δυνατόν μια διεθνής διάσκεψη για την υποστήριξη των ενόπλων δυνάμεών του».

Η ΕΕ ενισχύει τη στρατιωτική αποστολή στην Ερυθρά Θάλασσα

Στο μεταξύ η ΕΕ ενισχύει τη στρατιωτική αποστολή της στην Ερυθρά Θάλασσα, αναπτύσσοντας δυο σκάφη του Πολεμικού Ναυτικού της Γαλλίας, καθώς η ανάφλεξη στην περιοχή απειλεί τις θαλάσσιες μεταφορές, δήλωσε διπλωματική πηγή της ΕΕ προχθές βράδυ.

Τα δυο πλοία θα ενισχύσουν τις επόμενες ημέρες την αποστολή η οποία αποκαλείται «Ασπίδες» και στην οποία συμμετέχουν επί του παρόντος τρία πολεμικά, συμπεριλαμβανομένου ενός γαλλικού, εξήγησε η πηγή.

Η ναυσιπλοΐα στο στενό του Ορμούζ, από όπου διέρχεται το 20% του πετρελαίου που καταναλώνεται σε παγκόσμια κλίμακα, έχει διακοπεί λόγω της ιμπεριαλιστικής σύγκρουσης, ενώ η ναυσιπλοΐα στην Ερυθρά Θάλασσα, που οδηγεί στη Διώρυγα του Σουέζ, ίσως απειληθεί επίσης.

Αμερικανικά αεροσκάφη εγκατέλειψαν βάσεις στην Ισπανία

Δεκαπέντε αμερικανικά αεροσκάφη εγκατέλειψαν τις αεροπορικές βάσεις Ρότα και Μορόν στην Ισπανία, από τη στιγμή που ΗΠΑ και Ισραήλ ξεκίνησαν τις επιθέσεις κατά του Ιράν, έδειξαν οι χάρτες παρακολούθησης πτήσεων του ιστότοπου FlightRadar24.

Ο Ισπανός ΥΠΕΞ Χ. Μ. Αλμπαρές δήλωσε ότι η Ισπανία δεν θα επιτρέψει οι στρατιωτικές της βάσεις, οι οποίες από κοινού χρησιμοποιούνται από τις ΗΠΑ και την Ισπανία, αλλά υπό ισπανική κυριαρχία, να χρησιμοποιηθούν για επιθέσεις στο Ιράν.

Η Μαδρίτη έχει ιδιαίτερες σχέσεις με τον λεγόμενο «αραβικό κόσμο» και τα συμφέροντά της στην περιοχή διαφοροποιούνται από αυτά των ΗΠΑ, του Ισραήλ και των Ευρωπαίων.

Εννέα αεροσκάφη ανεφοδιασμού καυσίμων φέρεται να κατευθύνθηκαν προς τη Γερμανία και άλλα προς τη νότια Γαλλία.