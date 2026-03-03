ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Ξεσηκωμός! Ούτε ορμητήριο των ιμπεριαλιστών, ούτε μαγνήτης αντιποίνων!

Να ξεκουμπιστεί από την 1η Στρατιά το Ευρωστρατηγείο, να κλείσουν οι αμερικανικές βάσεις στην 110 Πτέρυγα Μάχης, στο Στεφανοβίκειο, σε όλη την Ελλάδα

«

Στο στόχαστρο οι βάσεις, σε κίνδυνο ο λαός! Εξω το ΝΑΤΟ! Παντού ξεσηκωμός!», ακούστηκε δυνατά από τις κινητοποιήσεις που πραγματοποίησαν χθες οι Οργανώσεις του ΚΚΕ και της ΚΝΕ σε πόλεις της Θεσσαλίας. Αμεσα και μαχητικά καταδίκασαν την κλιμάκωση του ιμπεριαλιστικού πολέμου στη Μέση Ανατολή, με τη νέα επίθεση των ΗΠΑ και του κράτους - δολοφόνου Ισραήλ ενάντια στο Ιράν.

Οι συγκεντρωμένοι με τη συμμετοχή τους ανέδειξαν τις εγκληματικές ευθύνες της κυβέρνησης της ΝΔ, που με τη στήριξη και των άλλων κομμάτων του ευρωατλαντισμού πρωτοστατεί στους επικίνδυνους πολεμικούς σχεδιασμούς, ιδιαίτερα μέσω των αμερικανοΝΑΤΟικών βάσεων που κατοικοεδρεύουν σε όλη τη χώρα, μετατρέποντάς την σε ορμητήριο σε βάρος άλλων λαών και τον λαό σε στόχο αντιποίνων.

Συγκεκριμένα, στη Λάρισα, με αφετηρία το αρχαίο θέατρο οι διαδηλωτές κάλεσαν τον λαό της πόλης σε ξεσηκωμό και οργάνωση της πάλης για να απεμπλακεί η χώρα από τους πολεμικούς σχεδιασμούς των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, ΕΕ και Ισραήλ στην ευρύτερη περιοχή. Απαίτησαν μεταξύ άλλων να πάψει η Λάρισα να αξιοποιείται ως αμερικανοΝΑΤΟικό ορμητήριο πολέμου, αλλά και να κλείσουν όλες οι αμερικανοΝΑΤΟικές βάσεις στην περιοχή και σε όλη τη χώρα.

Μιλώντας στους συγκεντρωμένους ομέλος της Επιτροπής Περιοχής Θεσσαλίας του ΚΚΕ, τόνισε ότι η νέα επίθεση στο Ιράν «δεν έχει καμία σχέση με τα προσχήματα των ΑμερικανοΝΑΤΟικών. Αυτά άλλωστε έχουν καταρρεύσει σαν χάρτινος πύργος σε όλες τις προηγούμενες εγκληματικές επεμβάσεις στο Αφγανιστάν, στο Ιράκ, στη Γιουγκοσλαβία και πιο πρόσφατα στη Βενεζουέλα.

Πίσω από τα αναμασήματα για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν κρύβεται ο διακηρυγμένος στόχος των ΗΠΑ και των συμμάχων τους να πλήξουν αποφασιστικά έναν από τους σημαντικότερους "στρατηγικούς εταίρους" της Κίνας στον Κόλπο, βασικό προμηθευτή της με πετρέλαιο και κόμβο στον χερσαίο "δρόμο του μεταξιού", αλλά και σύμμαχο της Ρωσίας στην περιοχή».

Εξήγησε πως μπροστά σε αυτές τις εξελίξεις «οι ευθύνες της ελληνικής κυβέρνησης και των άλλων αστικών κομμάτων, που ευθυγραμμίζονται με τα αμερικανοΝΑΤΟικά προσχήματα, είναι τεράστιες. Είτε στηρίζουν με τα μπούνια την επίθεση στο Ιράν, είτε καλλιεργούν εφησυχασμό για "περιφερειακή σύγκρουση" που θα εκτονωθεί, είτε καλούν την ΕΕ να αναλάβει ρόλο ειρηνοποιού. Η διεκδίκηση μεγαλύτερου κομματιού από την ιμπεριαλιστική "λεία" οδηγεί σε μεγαλύτερη εμπλοκή και στρατιωτικά στα σχέδια των ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ, με όλες τις αντιθέσεις τους».

Σε αυτό το πλαίσιο, κάλεσε τον λαό να μη δείξει καμία εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση της πολεμικής εμπλοκής και προετοιμασίας, υπενθυμίζοντας ότι «η Ελλάδα ηγείται στην πολεμική επιχείρηση "Aspides" της ΕΕ στην Ερυθρά Θάλασσα, ενώ το Ευρωστρατηγείο που βρίσκεται στην πόλη μας, τη Λάρισα, στην 1η Στρατιά, αποτελεί την έδρα της επιχείρησης "Aspides". Αυτήν τη στιγμή στο "στόμα του λύκου", στην Ερυθρά Θάλασσα, βρίσκεται φρεγάτα του Πολεμικού Ναυτικού. Η Ελλάδα εδώ και χρόνια έχει στείλει συστοιχία "Patriot" μαζί με το αντίστοιχο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων στη Σαουδική Αραβία. Το συγκεκριμένο αντιαεροπορικό σύστημα εντάσσεται στη συνολική "αντιαεροπορική προστασία" που παρέχουν οι "σύμμαχοι" στο Ισραήλ».

«Να φύγει από την 1η Στρατιά το Ευρωστρατηγείο, να σταματήσει να αξιοποιείται ως κέντρο επιχειρήσεων της επιχείρησης "Aspides" της ΕΕ. Να κλείσουν οι αμερικανικές βάσεις στην 110 Πτέρυγα Μάχης, στο Στεφανοβίκειο, στη Σούδα, στην Αλεξανδρούπολη και σε όλη τη χώρα», κατέληξε.

Ακολούθησε μαχητική πορεία στους κεντρικούς δρόμους της πόλης, με τους διαδηλωτές να βροντοφωνάζουν «Ούτε γη ούτε νερό στους φονιάδες των λαών», «Οι φλόγες του πολέμου είναι στη γειτονιά μας, αν δεν ξεσηκωθούμε θα έρθει η σειρά μας».

Στις άλλες πόλεις

Μαχητική κινητοποίηση έγινε και στην Καρδίτσα από τις Οργανώσεις του Κόμματος και της ΚΝΕ. Κρατώντας πανό, πικέτες και φωνάζοντας συνθήματα οι διαδηλωτές απαίτησαν «Εξω η Ελλάδα από το ιμπεριαλιστικό σφαγείο», να κλείσουν όλες οι αμερικανοΝΑΤΟικές βάσεις στη Θεσσαλία και σε όλη τη χώρα.

Καταδικάζοντας την ελληνική κυβέρνηση, που για τα συμφέροντα των ιμπεριαλιστών μπλέκει τον λαό στον όλεθρο, κάλεσαν εργαζόμενους και λαό να δυναμώσουν την αλληλεγγύη τους στον ιρανικό λαό και σε όλους τους λαούς που υποφέρουν από την ιμπεριαλιστική βαρβαρότητα. Με μαχητική πορεία πορεύτηκαν στους κεντρικούς δρόμους της πόλης, κατά τη διάρκεια της οποίας μοιράστηκε πλατιά η ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ για τις επικίνδυνες εξελίξεις.

«Οι ιμπεριαλιστές τη Γη ξαναμοιράζουν, με των λαών το αίμα τα σύνορα χαράζουν» και «Οταν οι φονιάδες πατάνε το κουμπί, αντίσταση στον όλεθρο βάζουν οι λαοί» ήταν μερικά από τα συνθήματα που κυριάρχησαν.

Ανάλογες παρεμβάσεις έγιναν στην Ελασσόνα και στον Τύρναβο.