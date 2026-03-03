Πικετοφορία στην Πιερία

Απάντηση στην εγκληματική στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ - Ισραήλ που φέρνει πιο κοντά έναν γενικευμένο πόλεμο στη Μέση Ανατολή και την ευρύτερη περιοχή έστειλαν εργατικά σωματεία και φορείς της Πιερίας πραγματοποιώντας χτες το απόγευμα μαζική εξόρμηση και πικετοφορία στον πεζόδρομο Κατερίνης.

Ακούστηκαν συνθήματα όπως «Εξω το ΝΑΤΟ, να φύγουν οι βάσεις - καμιά συμμετοχή στις επεμβάσεις», ενώ έγινε μαζικό κάλεσμα στον λαό να δυναμώσει τον αγώνα του απαιτώντας την απεμπλοκή της χώρας μας από το ιμπεριαλιστικό σφαγείο που στέλνει στον όλεθρο τους λαούς.