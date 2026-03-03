Κινητοποιήσεις μέσα στην καρδιά των ΗΠΑ ενάντια στην επέμβαση

Και διαδηλώσεις του ΚΚ Τουρκίας έξω από βάσεις των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ

πραγματοποιούνταιαπό την πρώτη μέρα που ξεκίνησαν οι νέες δολοφονικές αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις.

Συγκεντρώσεις, διαδηλώσεις και πικετοφορίες πραγματοποιήθηκαν μεταξύ άλλων στην Ουάσιγκτον, έξω από τον Λευκό Οίκο, στη Νέα Υόρκη, στο Σαν Φρανσίσκο, στο Σικάγο, στο Λος Αντζελες και σε πολλές ακόμα αμερικανικές πόλεις.

Οι διαδηλωτές κατήγγειλαν την ιμπεριαλιστική επίθεση στο Ιράν, καθώς και τα συνεχιζόμενα εγκλήματα κατά του παλαιστινιακού λαού και των άλλων λαών της περιοχής.

Οι κινητοποιήσεις αυτές αποκτούν ιδιαίτερη αξία, καθώς πραγματοποιούνται μέσα στην καρδιά των ΗΠΑ, όχι μόνο αντιπαλεύοντας τους τόνους προπαγάνδας από την αμερικανική κυβέρνηση και τα αστικά επιτελεία, αλλά και σε συνθήκες γενικευμένης έντασης της κρατικής καταστολής.

Είναι χαρακτηριστικό ότι παράλληλα με τους ομοσπονδιακούς κατασταλτικούς μηχανισμούς που έχει εξαπολύσει η αμερικανική κυβέρνηση ενάντια στον αμερικανικό λαό - με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα τις εγκληματικές επιδρομές των πρακτόρων της ICE και τη δολοφονία 2 ανθρώπων στη Μινεσότα - η ιμπεριαλιστική επέμβαση στο Ιράν συνοδεύεται από νέα «αντιτρομοκρατικά» μέτρα στο εσωτερικό.

Τουρκία: Μαχητικές κινητοποιήσεις έξω από τις αμερικανοΝΑΤΟικές βάσεις

μεταξύ άλλων με αυξημένα μέτρα παρακολούθησης «υπόπτων προτεραιότητας», ενώ η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας,δήλωσε ότι βρίσκεται «σε άμεσο συντονισμό με τους ομοσπονδιακούς εταίρους μας στις υπηρεσίες πληροφοριών και επιβολής του νόμου, καθώς συνεχίζουμε να παρακολουθούμε στενά και να αποτρέπουμε πιθανές απειλές για την πατρίδα».

Μαχητικές διαδηλώσεις έξω από βάσεις των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ στην Τουρκία πραγματοποίησε το ΚΚ Τουρκίας (ΤΚΡ), καταγγέλλοντας την ιμπεριαλιστική επέμβαση στο Ιράν και απαιτώντας το άμεσο κλείσιμο των αμερικανοΝΑΤΟικών βάσεων στην Τουρκία, όπως και τη διακοπή της παροχής πληροφοριών στις ΗΠΑ και στο Ισραήλ μέσα από τουρκικά εδάφη.

Τα μέλη του TKP διαδήλωσαν στη βάση Ιντσιρλίκ στα Αδανα, καθώς και έξω από το ΝΑΤΟικό στρατηγείο στη Σμύρνη.

«Θα διώξουμε από την πατρίδα μας τη μεγαλύτερη τρομοκρατική οργάνωση στον κόσμο, το ΝΑΤΟ, που σέρνει την περιοχή μας σε αιματηρούς πολέμους και στοχοποιεί παιδιά», αναφέρει σε σχετική του ανάρτηση το TKP.

Επικρίνοντας δε τη «ναι μεν αλλά» στάση της τουρκικής κυβέρνησης και άλλων αστικών δυνάμεων απέναντι στην ιμπεριαλιστική επέμβαση, τονίζει ότι «το να παίρνεις μια αμφίθυμη στάση απέναντι σε αυτήν τη βάρβαρη επίθεση, ξεκινώντας μια πρόταση με "αλλά το Ιράν", σημαίνει υποστήριξη της επιθετικότητας των ΗΠΑ και του Ισραήλ».

Και υπογραμμίζει: «Το ΤΚΡ στέκεται στο πλευρό του λαού του Ιράν ενάντια σε αυτήν την ιμπεριαλιστική επίθεση».

Διαδήλωση σήμερα έξω από την πρεσβεία των ΗΠΑ στη Ρώμη

Στην Ιταλία, η Ενωση Συνδικάτων Βάσης (USB) καταδικάζει τη στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, «μια πράξη πολέμου που σηματοδοτεί ένα περαιτέρω και σοβαρό άλμα στη συνεχιζόμενη κλιμάκωση».

Η USB καλεί τους εργαζόμενους και τα σωματεία σε διαδήλωση σήμερα έξω από την πρεσβεία των ΗΠΑ στη Ρώμη.

Επαναλαμβάνει την αντίθεσή της στον πόλεμο και στην πολεμική οικονομία, στον «επανεξοπλισμό» και τις ιμπεριαλιστικές πολιτικές, και ζητά την άμεση παύση των στρατιωτικών επιχειρήσεων, τη διακοπή της αποστολής όπλων και της στρατιωτικής υποστήριξης.