Τρίτη 3 Μάρτη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 13
ΑΙΜΑΤΟΚΥΛΙΣΜΑ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
Κινητοποιήσεις μέσα στην καρδιά των ΗΠΑ ενάντια στην επέμβαση

Και διαδηλώσεις του ΚΚ Τουρκίας έξω από βάσεις των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ

Από τη διαδήλωση του ΚΚ Τουρκίας έξω από το ΝΑΤΟικό στρατηγείο στη Σμύρνη
Από τη διαδήλωση του ΚΚ Τουρκίας έξω από το ΝΑΤΟικό στρατηγείο στη Σμύρνη
Αντιπολεμικές κινητοποιήσεις ενάντια στη νέα ιμπεριαλιστική επέμβαση των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν πραγματοποιούνται μέσα στις ίδιες τις Ηνωμένες Πολιτείες, από την πρώτη μέρα που ξεκίνησαν οι νέες δολοφονικές αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις.

Συγκεντρώσεις, διαδηλώσεις και πικετοφορίες πραγματοποιήθηκαν μεταξύ άλλων στην Ουάσιγκτον, έξω από τον Λευκό Οίκο, στη Νέα Υόρκη, στο Σαν Φρανσίσκο, στο Σικάγο, στο Λος Αντζελες και σε πολλές ακόμα αμερικανικές πόλεις.

Οι διαδηλωτές κατήγγειλαν την ιμπεριαλιστική επίθεση στο Ιράν, καθώς και τα συνεχιζόμενα εγκλήματα κατά του παλαιστινιακού λαού και των άλλων λαών της περιοχής.

Οι κινητοποιήσεις αυτές αποκτούν ιδιαίτερη αξία, καθώς πραγματοποιούνται μέσα στην καρδιά των ΗΠΑ, όχι μόνο αντιπαλεύοντας τους τόνους προπαγάνδας από την αμερικανική κυβέρνηση και τα αστικά επιτελεία, αλλά και σε συνθήκες γενικευμένης έντασης της κρατικής καταστολής.

Είναι χαρακτηριστικό ότι παράλληλα με τους ομοσπονδιακούς κατασταλτικούς μηχανισμούς που έχει εξαπολύσει η αμερικανική κυβέρνηση ενάντια στον αμερικανικό λαό - με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα τις εγκληματικές επιδρομές των πρακτόρων της ICE και τη δολοφονία 2 ανθρώπων στη Μινεσότα - η ιμπεριαλιστική επέμβαση στο Ιράν συνοδεύεται από νέα «αντιτρομοκρατικά» μέτρα στο εσωτερικό.

Από τις κινητοποιήσεις στη Νέα Υόρκη

2025 The Associated Press. All

Από τις κινητοποιήσεις στη Νέα Υόρκη
Οι ομάδες «αντιτρομοκρατίας» και αντικατασκοπείας του FBI τέθηκαν από το Σάββατο σε αυξημένη επιφυλακή σε εθνικό επίπεδο, μεταξύ άλλων με αυξημένα μέτρα παρακολούθησης «υπόπτων προτεραιότητας», ενώ η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας, Κρίστι Νόεμ, δήλωσε ότι βρίσκεται «σε άμεσο συντονισμό με τους ομοσπονδιακούς εταίρους μας στις υπηρεσίες πληροφοριών και επιβολής του νόμου, καθώς συνεχίζουμε να παρακολουθούμε στενά και να αποτρέπουμε πιθανές απειλές για την πατρίδα».

Τουρκία: Μαχητικές κινητοποιήσεις έξω από τις αμερικανοΝΑΤΟικές βάσεις

Μαχητικές διαδηλώσεις έξω από βάσεις των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ στην Τουρκία πραγματοποίησε το ΚΚ Τουρκίας (ΤΚΡ), καταγγέλλοντας την ιμπεριαλιστική επέμβαση στο Ιράν και απαιτώντας το άμεσο κλείσιμο των αμερικανοΝΑΤΟικών βάσεων στην Τουρκία, όπως και τη διακοπή της παροχής πληροφοριών στις ΗΠΑ και στο Ισραήλ μέσα από τουρκικά εδάφη.

Τα μέλη του TKP διαδήλωσαν στη βάση Ιντσιρλίκ στα Αδανα, καθώς και έξω από το ΝΑΤΟικό στρατηγείο στη Σμύρνη.

«Θα διώξουμε από την πατρίδα μας τη μεγαλύτερη τρομοκρατική οργάνωση στον κόσμο, το ΝΑΤΟ, που σέρνει την περιοχή μας σε αιματηρούς πολέμους και στοχοποιεί παιδιά», αναφέρει σε σχετική του ανάρτηση το TKP.

Επικρίνοντας δε τη «ναι μεν αλλά» στάση της τουρκικής κυβέρνησης και άλλων αστικών δυνάμεων απέναντι στην ιμπεριαλιστική επέμβαση, τονίζει ότι «το να παίρνεις μια αμφίθυμη στάση απέναντι σε αυτήν τη βάρβαρη επίθεση, ξεκινώντας μια πρόταση με "αλλά το Ιράν", σημαίνει υποστήριξη της επιθετικότητας των ΗΠΑ και του Ισραήλ».

Και υπογραμμίζει: «Το ΤΚΡ στέκεται στο πλευρό του λαού του Ιράν ενάντια σε αυτήν την ιμπεριαλιστική επίθεση».

Διαδήλωση σήμερα έξω από την πρεσβεία των ΗΠΑ στη Ρώμη

Στην Ιταλία, η Ενωση Συνδικάτων Βάσης (USB) καταδικάζει τη στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, «μια πράξη πολέμου που σηματοδοτεί ένα περαιτέρω και σοβαρό άλμα στη συνεχιζόμενη κλιμάκωση».

Η USB καλεί τους εργαζόμενους και τα σωματεία σε διαδήλωση σήμερα έξω από την πρεσβεία των ΗΠΑ στη Ρώμη.

Επαναλαμβάνει την αντίθεσή της στον πόλεμο και στην πολεμική οικονομία, στον «επανεξοπλισμό» και τις ιμπεριαλιστικές πολιτικές, και ζητά την άμεση παύση των στρατιωτικών επιχειρήσεων, τη διακοπή της αποστολής όπλων και της στρατιωτικής υποστήριξης.

    

Κορυφή σελίδας
ΚΟΣΜΟΣ
Διαβάστε σήμερα...
Τώρα λαϊκός ξεσηκωμός για να απεμπλακεί η Ελλάδα από τη φωτιά του πολέμου
Εφησυχάζουν προκλητικά τον λαό, ενώ εκδίδονται οδηγίες για καταφύγια και εκκενώσεις!
Ρουφήχτρα που τραβά τον λαό στον πόλεμο!
Εξω η Ελλάδα από το ιμπεριαλιστικό μακελειό!
Αγωνιστικές πρωτοβουλίες για να διασφαλιστούν η ασφάλεια και ο επαναπατρισμός των ναυτεργατών που βρίσκονται στο «μάτι του κυκλώνα»
Ξεσηκωμός! Ούτε ορμητήριο των ιμπεριαλιστών, ούτε μαγνήτης αντιποίνων!
«Σπέρνουνε τον όλεθρο και την καταστροφή - Εξω η Ελλάδα από τη σφαγή!»
Ραγδαία κλιμάκωση του πολέμου και φωτιές σε όλη τη Μέση Ανατολή
Ισραηλινές απειλές χερσαίας εισβολής μετά το νέο μακελειό επιδρομών
Γαλλία, Βρετανία, Γερμανία θα στηρίξουν στρατιωτικά με ...«αμυντικά» χτυπήματα κατά του Ιράν
Ανακοίνωσε συντονισμό των γαλλικών πυρηνικών με άλλα ευρωπαϊκά κράτη
 Μεγάλος κίνδυνος για τον λαό η βαθιά εμπλοκή στους αμερικανο-ισραηλινούς σχεδιασμούς με ευθύνη της κυβέρνησης
 Βαθαίνει παραπέρα η στρατιωτική συνεργασία με το κράτος - τρομοκράτη Ισραήλ
 Εγκλωβισμένοι Ελληνες σε πολλές χώρες
 Χτυπήματα αντιποίνων σε ενεργειακές εγκαταστάσεις
 Αναλύει την κατάσταση και «βγάζει συμπεράσματα»
Ανακοίνωση ενάντια στην ιμπεριαλιστική επίθεση από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ
 Συνεχίζονται οι εχθροπραξίες
 Καταργούνται 4.000 θέσεις εργασίας στους Γερμανικούς Σιδηροδρόμους
 Το CHP ζητά «προωθημένη άμυνα» στα Κατεχόμενα
 Τώρα να κλείσουν οι βρετανικές βάσεις, να πάψει κάθε επιχείρηση από κυπριακό έδαφος!
 Προσήχθη Γεωργιανός ως ύποπτος για κατασκοπεία
 Κέντρο ΑμερικανοΝΑΤΟικών «διερχομένων» και το «Ελ. Βενιζέλος»
 Εξω η Ελλάδα από τη σφαγή - Να κλείσει η βάση της Σούδας
 Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις και πικετοφορίες
 Εξω το ΝΑΤΟ, να φύγουνε οι βάσεις
Μαχητική κινητοποίηση στα Γιάννενα
 Συναγερμός! Εξω η Ελλάδα από τον πόλεμο!
Πικετοφορία στην Πιερία
 Νέες κινητοποιήσεις από σωματεία και φορείς
 Το Ισραήλ έκλεισε όλα τα περάσματα στη Γάζα
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τα 80 χρόνια από την έναρξη της εποποιΐας του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ