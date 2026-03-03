ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

Το Ισραήλ έκλεισε όλα τα περάσματα στη Γάζα

Στο φόντο του πολέμου της Μέσης Ανατολής, ο Γολγοθάς των Παλαιστινίων στη Γάζα δεν έχει τελειωμό. Το κράτος - δολοφόνος βρήκε «ευκαιρία» για να μπλοκάρει ξανά την είσοδο καυσίμων και βασικών αγαθών, επικαλούμενο τον πόλεμο που ξεκίνησε μαζί με τις ΗΠΑ στο Ιράν.

Το Ισραήλ έκλεισε όλα τα συνοριακά περάσματα το Σάββατο, με αποτέλεσμα οι προμήθειες στα πάντα να είναι περιορισμένες. Ο Αμτζάντ Αλ-Σάουα, Παλαιστίνιος συντονιστής της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, ο οποίος συνεργάζεται με τον ΟΗΕ και ΜΚΟ, εκτίμησε ότι οι προμήθειες καυσίμων ενδέχεται να διαρκέσουν τρεις ή τέσσερις μέρες, ενώ τα αποθέματα λαχανικών, αλευριού και άλλων βασικών ειδών μπορεί επίσης σύντομα να εξαντληθούν, αν τα περάσματα παραμείνουν κλειστά.