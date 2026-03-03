Νέες κινητοποιήσεις από σωματεία και φορείς

Πικετοφορίες και συγκεντρώσεις οργανώνονται από σωματεία και φορείς σήμερα και τις επόμενες μέρες ως εξής:

Σήμερα Τρίτη:

- Αγρίνιο, 7 μ.μ., κεντρική πλατεία

- Αργος, 6.30 μ.μ., πλατεία Αγ. Πέτρου

- Αργοστόλι, 7 μ.μ., Αντιπεριφέρεια Κεφαλονιάς

- Ζάκυνθος, 7 μ.μ., Αντιπεριφέρεια

- Λευκάδα, 7 μ.μ., πλατεία Αγίου Μηνά

- Καλαμάτα, 7 μ.μ., πλατεία 23ης Μαρτίου

- Κέρκυρα, 7 μ.μ., Ανουντσιάτα

- Κόρινθος, 6.30 μ.μ., πεζόδρομος Εθνικής Αντίστασης

- Μυτιλήνη, 6.30 μ.μ., κεντρικά Λύκεια

- Ναύπλιο, 6.30 μ.μ., Ενδεκάτη

- Πρέβεζα, 7 μ.μ., Θεοφάνειος

- Πύργος, 7 μ.μ., κεντρική πλατεία

- Τρίπολη, 5.30 μ.μ., πλατείου Πετρινού

- Χίος, 7 μ.μ., πλατεία Βουνακίου

Την Πέμπτη 5 Μάρτη:

- Ρόδος, 5 μ.μ., πλατεία Αγίου Νικολάου

- Σάμος, 6 μ.μ, Βαθύ και Καρλόβασι

Επίσης, την Τρίτη 10 Μάρτη στις 6 μ.μ. οργανώνεται συλλαλητήριο στο Βαθύ Σάμου (πλατεία Πυθαγόρα).

Το Εργατικό Κέντρο Ημαθίας «Γιώργος Βουτυράς» οργανώνει έκτακτη σύσκεψη σήμερα Τρίτη στη Βέροια, στις 5.30 μ.μ. στο cafe «Ελιά».