Πικετοφορίες και συγκεντρώσεις οργανώνονται από σωματεία και φορείς σήμερα και τις επόμενες μέρες ως εξής:
Σήμερα Τρίτη:
- Αγρίνιο, 7 μ.μ., κεντρική πλατεία
- Αργος, 6.30 μ.μ., πλατεία Αγ. Πέτρου
- Αργοστόλι, 7 μ.μ., Αντιπεριφέρεια Κεφαλονιάς
- Ζάκυνθος, 7 μ.μ., Αντιπεριφέρεια
- Λευκάδα, 7 μ.μ., πλατεία Αγίου Μηνά
- Καλαμάτα, 7 μ.μ., πλατεία 23ης Μαρτίου
- Κέρκυρα, 7 μ.μ., Ανουντσιάτα
- Κόρινθος, 6.30 μ.μ., πεζόδρομος Εθνικής Αντίστασης
- Μυτιλήνη, 6.30 μ.μ., κεντρικά Λύκεια
- Ναύπλιο, 6.30 μ.μ., Ενδεκάτη
- Πρέβεζα, 7 μ.μ., Θεοφάνειος
- Πύργος, 7 μ.μ., κεντρική πλατεία
- Τρίπολη, 5.30 μ.μ., πλατείου Πετρινού
- Χίος, 7 μ.μ., πλατεία Βουνακίου
Την Πέμπτη 5 Μάρτη:
- Ρόδος, 5 μ.μ., πλατεία Αγίου Νικολάου
- Σάμος, 6 μ.μ, Βαθύ και Καρλόβασι
Επίσης, την Τρίτη 10 Μάρτη στις 6 μ.μ. οργανώνεται συλλαλητήριο στο Βαθύ Σάμου (πλατεία Πυθαγόρα).
Το Εργατικό Κέντρο Ημαθίας «Γιώργος Βουτυράς» οργανώνει έκτακτη σύσκεψη σήμερα Τρίτη στη Βέροια, στις 5.30 μ.μ. στο cafe «Ελιά».