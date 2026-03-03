ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

Τώρα λαϊκός ξεσηκωμός για να απεμπλακεί η Ελλάδα από τη φωτιά του πολέμου

RIZOSPASTIS

Το Γραφείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ εξέδωσε την εξής ανακοίνωση για τις εξελίξεις στον πόλεμο και την αποστολή στρατιωτικών δυνάμεων στην Κύπρο (βλέπε σελίδα 4):

«Οι τελευταίες δραματικές εξελίξεις στην Κύπρο, αλλά και σε άλλες χώρες της περιοχής, από μόνες τους επιβάλλουν η Ελλάδα εδώ και τώρα να απεμπλακεί από τη φωτιά του πολέμου που άναψαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ με τη στρατιωτική επίθεσή τους στο Ιράν.

Αντίθετα, η ελληνική κυβέρνηση όχι μόνο δεν ανακαλεί τις ελληνικές στρατιωτικές δυνάμεις που βρίσκονται στη Σαουδική Αραβία και στην Ερυθρά Θάλασσα, αλλά ανακοινώνει και αποστολή ελληνικών φρεγατών και πολεμικών αεροσκαφών, κλιμακώνοντας βήμα το βήμα τη συμμετοχή της Ελλάδας στο μακελειό του πολέμου.

Το πρόσχημα ότι αυτό γίνεται για την υπεράσπιση της "άμυνας της Κύπρου" είναι ένα ακόμη πελώριο και ξεδιάντροπο ψέμα. Ο ρόλος των ελληνικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Κύπρο θα είναι η προστασία των βρετανικών βάσεων στο νησί και των άλλων υποδομών του ΝΑΤΟ, των δυνάμεων που έχουν ευθύνη για την τουρκική εισβολή και κατοχή.

Την ίδια ώρα οι κυνικές παραδοχές του κυβερνητικού εκπροσώπου για την ένταξη της Ελλάδας στην "πυρηνική ομπρέλα" της Γαλλίας και για τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι Ελληνες στη Μέση Ανατολή, ανάμεσά τους και το προσωπικό της συστοιχίας Patriot στη Σαουδική Αραβία, αποτελούν ομολογία της στήριξης των ολέθριων σχεδιασμών των ΑμερικανοΝΑΤΟικών στην περιοχή με κάθε κόστος.

Οσο η κυβέρνηση της ΝΔ, με την ανοχή και των άλλων πολιτικών κομμάτων, εξακολουθεί να παρέχει βάσεις και άλλες υποδομές ως ορμητήριο πολέμου, να υιοθετεί και να αναπαράγει τα γελοία προσχήματα των ΗΠΑ και του Ισραήλ για την εγκληματική επίθεσή τους στο Ιράν, τόσο ο κίνδυνος και ο ελληνικός λαός να γίνει στόχος αντιποίνων είναι παραπάνω από υπαρκτός.

Αυτές τις κρίσιμες ώρες κανείς δεν μπορεί να παριστάνει ότι δεν καταλαβαίνει!

Τώρα απαιτείται λαϊκός ξεσηκωμός για να κλείσουν όλες οι στρατιωτικές βάσεις από τη Σούδα της Κρήτης μέχρι την Αλεξανδρούπολη και τη Λάρισα, να ανακληθεί η ελληνική πυροβολαρχία Patriot από τη Σαουδική Αραβία και να επιστρέψουν πίσω όλες οι φρεγάτες του Πολεμικού Ναυτικού και τα F-16, κάθε ελληνικό πλοίο που βρίσκεται στην περιοχή.

Ο πόλεμος των ιμπεριαλιστών δεν είναι δικός μας πόλεμος. Συμφέρον του ελληνικού λαού είναι να δυναμώσει η πάλη για την απεμπλοκή της Ελλάδας απ' τον πόλεμο».