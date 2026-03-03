ΠΕΜΕΝ - «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ»

Αγωνιστικές πρωτοβουλίες για να διασφαλιστούν η ασφάλεια και ο επαναπατρισμός των ναυτεργατών που βρίσκονται στο «μάτι του κυκλώνα»

85 Ελληνες ναυτικοί σε πλοία εντός του Περσικού Κόλπου | Μαζική παράσταση διαμαρτυρίας στο υπουργείο Ναυτιλίας και στα γραφεία της Ενωσης Ελλήνων Εφοπλιστών την Πέμπτη

Κλειστά παραμένουν τα Στενά του Ορμούζ, με τα εμπορικά πλοία να έχουν σταματήσει τις διελεύσεις τους, άλλα να χτυπιούνται και την κυβέρνηση και τους εφοπλιστές να αναλαμβάνουν εγκληματικές ευθύνες αφήνοντας τους ναυτεργάτες στο «στόμα του λύκου».

Σύμφωνα με τις χθεσινές δηλώσεις του υπουργείου Ναυτιλίας, στην περιοχή βρίσκονται 10 πλοία ελληνικής σημαίας εντός του Περσικού Κόλπου και πέντε 5 εκτός αυτού, ενώ συνολικά περίπου 325 πλοία που συνδέονται με την Ελλάδα, αλλά είναι υπό ξένη σημαία, βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή. Διευκρίνισε ότι στα 10 ελληνικά πλοία επιβαίνουν 85 Ελληνες ναυτικοί.

Στο μεταξύ, ναυτικοί που βρίσκονται στην περιοχή εκτός από τους άμεσους κινδύνους από κάποιο ενδεχόμενο χτύπημα μεταφέρουν την αγωνία τους για το διάστημα που θα παραμείνουν αποκλεισμένοι, επισημαίνοντας πως ήδη περιορίζουν την κατανάλωση φαγητού και άλλων ειδών προκειμένου αυτά να μην εξαντληθούν σχετικά άμεσα.

Από πληροφορίες, έχουν χτυπηθεί δύο πλοία και υπάρχουν θανάσιμοι τραυματισμοί. Σ' αυτό το πολεμικό σκηνικό προστίθενται και οι απειλές των Χούθι, για επιθέσεις σε εμπορικά πλοία.

«Εδώ και τώρα κυβέρνηση και εφοπλιστές να εξασφαλίσουν την ασφάλεια των ναυτεργατών και τον επαναπατρισμό τους», απαιτούν τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ και «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ», σε ανακοίνωσή τους για τις ραγδαίες και άκρως επικίνδυνες εξελίξεις για τους ναυτεργάτες στον Περσικό Κόλπο, μετά τις δολοφονικές επιδρομές των ΗΠΑ και του Ισραήλ που συνεχίζονται στο Ιράν.

Τα δύο ναυτεργατικά σωματεία καλούν σε πλατιά σύσκεψη, την Τετάρτη 4 Μάρτη, στις 6 μ.μ., στα γραφεία της ΠΕΜΕΝ (Μπουμπουλίνας 21, Πειραιάς) και σε μαζική παράσταση διαμαρτυρίας στο υπ. Ναυτιλίας και στα γραφεία της Ενωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, την Πέμπτη 5 Μάρτη, στις 15.00.

Επίσης, απαιτούν στη συνεδρίαση της ΕΕ της ΠΝΟ, που γίνεται σήμερα Τρίτη μετά από πρωτοβουλία των σωματείων, «να ληφθούν αποφάσεις και πρωτοβουλίες αγωνιστικής δράσης χωρίς καμία περαιτέρω αναμονή για να επιστρέψουν ασφαλείς οι συνάδελφοί μας από το "μάτι του κυκλώνα"».

Στην ανακοίνωσή τους ΠΕΜΕΝ και «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» αναφέρουν μεταξύ άλλων:

«Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ σπέρνουν τον όλεθρο και τον θάνατο στη Μέση Ανατολή και οι ναυτεργάτες βρίσκονται για άλλη μία φορά στο μάτι του κυκλώνα, παίζοντας τη ζωή τους κορόνα - γράμματα για τα κέρδη των εφοπλιστών.

Η UKMTO, σε μια φαιδρή προσπάθεια να κατευνάσει τις εύλογες ανησυχίες που δημιουργούν οι εξελίξεις, δίνει οδηγίες στα πλοία που διέρχονται από τα χωρικά ύδατα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων να "επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή και να αναφέρουν κάθε ύποπτη δραστηριότητα".

Η κυβέρνηση και το υπουργείο Ναυτιλίας εμπαίζουν τους ναυτεργάτες και τις οικογένειές τους που αγωνιούν, ανακοινώνοντας ότι οι ελληνικές αρχές "διασφαλίζουν τη μέγιστη δυνατή προστασία της ελληνικής ναυτιλίας και των Ελλήνων ναυτικών".

Στις επικίνδυνες αυτές εξελίξεις επιβάλλεται η άμεση παρέμβαση της κυβέρνησης, των συναρμόδιων υπουργείων και των υπηρεσιών τους, ώστε να διασφαλιστεί χωρίς καμία καθυστέρηση ο απεγκλωβισμός των πλοίων, ο ασφαλής επαναπατρισμός των ναυτικών που παραμένουν εγκλωβισμένοι στον Περσικό Κόλπο με αποκλειστική επιβάρυνση των εφοπλιστών, καθώς και η πλήρης προστασία της ανθρώπινης ζωής και της ασφάλειας των ναυτεργατών. Οι ναυτεργάτες να μην πληρώσουν για ακόμη μία φορά, ακόμη και με την ίδια τους τη ζωή, τα ταξίδια σε εμπόλεμες περιοχές.

Η ελληνική κυβέρνηση, το υπουργείο Ναυτιλίας, οι εφοπλιστές έχουν την πλήρη ευθύνη για να επιστρέψουν ασφαλείς όλοι οι ναυτεργάτες που βρίσκονται σε εμπόλεμες περιοχές και να μην ταξιδέψει κανένα εμπορικό πλοίο απ' αυτές τις θάλασσες. Να χαρακτηριστούν εμπόλεμες ζώνες όλες οι περιοχές που μαίνονται πολεμικές συγκρούσεις.

Συνάδελφοι!

Η κατάσταση όπως κλιμακώνεται δεν αφήνει κανένα περιθώριο εφησυχασμού και επανάπαυσης. Είναι ώρα αποφάσεων και δράσης!

Δεν επιτρέπουμε η ζωή των ναυτεργατών να γίνει "παράπλευρη απώλεια" για τα κέρδη των εφοπλιστών!».