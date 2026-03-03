ΤΗΝ ΩΡΑ ΠΟΥ ΜΑΚΕΛΕΥΕΙ ΟΛΗ ΤΗ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ

Βαθαίνει παραπέρα η στρατιωτική συνεργασία με το κράτος - τρομοκράτη Ισραήλ

Την Ειδική Διαρκή Επιτροπή Εξοπλιστικών Προγραμμάτων και Συμβάσεων της Βουλής ενημέρωσε χτες για θέματα της αρμοδιότητάς του ο υφυπουργός Εθνικής Αμυνας, Αθ. Δαβάκης, στο φόντο της νέας ιμπεριαλιστικής επέμβασης των ΗΠΑ - Ισραήλ σε βάρος του Ιράν και των επικίνδυνων εξελίξεων που αυτή υποδαύλισε στην ευρύτερη περιοχή.

Τη νέα ιμπεριαλιστική επέμβαση των Αμερικανών και Ισραηλινών κατά του Ιράν, που πυροδοτεί ακόμα περισσότερο τη φωτιά του πολέμου, κατήγγειλε έντονα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο βουλευτής του ΚΚΕ και μέλος της Επιτροπής Ν. Παπαναστάσης. Μαζί κατήγγειλε διαχρονικά τις κυβερνήσεις - φυσικά και τη σημερινή - που ανήγαγαν σε στρατηγικούς συμμάχους το Ισραήλ και τις ΗΠΑ, γέμισαν τη χώρα μας με βάσεις θανάτου. Φέρουν εγκληματικές ευθύνες για όλη αυτήν την κατάσταση, για το γεγονός ότι η χώρα και ο λαός γίνονται πλέον στόχοι αντιποίνων, όπως πιστοποιεί και η απόφαση του ΚΥΣΕΑ για έκτακτα μέτρα ασφαλείας στην αμερικανική βάση της Σούδας και αλλού.

Ο Ν. Παπαναστάσης υπενθύμισε τις προειδοποιήσεις που το ΚΚΕ απευθύνει εδώ και χρόνια γι' αυτούς τους κινδύνους, καταγγέλλοντας τις συμφωνίες με τις ΗΠΑ για την εγκατάσταση και επέκταση των στρατιωτικών τους βάσεων στην Ελλάδα, και επανέλαβε την απαίτησή του η Ελλάδα να βγει από αυτόν τον πόλεμο, να πάψει να προσφέρει συνδρομή σε εγκληματίες τύπου Νετανιάχου και Τραμπ.

Στην ομιλία του συμπεριέλαβε εκτενή αναφορά στην ανάγκη να δυναμώσει ο αγώνας του λαού, να μαζικοποιηθούν ακόμα περισσότερο οι αντιπολεμικές κινητοποιήσεις για την απεμπλοκή της Ελλάδας από το μακελειό, για να κλείσουν οι «σφηκοφωλιές» του ιμπεριαλισμού στην Ελλάδα, να ανακληθεί η ελληνική πυροβολαρχία «Patriot» από τη Σαουδική Αραβία και να επιστρέψει η φρεγάτα του Πολεμικού Ναυτικού από την Ερυθρά Θάλασσα. Να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία των Ελλήνων ναυτεργατών και άλλων εργαζομένων που βρίσκονται στην περιοχή.

Τέλος, σε ό,τι αφορά το αντικείμενο της Διαρκούς Επιτροπής, που είναι τα εξοπλιστικά προγράμματα, ο Ν. Παπαναστάσης ανέδειξε το γεγονός ότι αυτά δεν αφορούν κάποιες ουδέτερες στρατιωτικές προμήθειες, αλλά αντικατοπτρίζουν τη στρατιωτική συμμετοχή της Ελλάδας στις ευρύτερες γεωπολιτικές στοχεύσεις των ιμπεριαλιστικών στρατηγικών αξόνων και σηματοδοτούν τη βαθύτερη εμπλοκή της σε επικίνδυνους ανταγωνισμούς και συγκρούσεις πέρα από τα δικά της σύνορα.

Σύμφωνα με πληροφορίες η χθεσινή συνεδρίαση της Επιτροπής αφορούσε προμήθειες από το Ισραήλ και τη Γαλλία, με τον Ν. Παπαναστάση να σημειώνει ότι η στενή στρατιωτική συνεργασία της Ελλάδας με το Ισραήλ αλλά και με τη Γαλλία καμία σχέση δεν έχει με την άμυνα της χώρας. Εντάσσεται σε έναν άξονα που συνδέει τη χώρα μας με τα σχέδια των αστικών τάξεων Ισραήλ, Γαλλίας, ΗΠΑ και ΝΑΤΟ στην Ανατολική Μεσόγειο αλλά και σε περιοχές της Αφρικής, ενισχύει δε τις στρατιωτικές δομές που επιχειρούν ή θα επιχειρήσουν μελλοντικά στο πλαίσιο των ευρύτερων ανταγωνισμών σε αυτήν την περιοχή.

Η ομιλία του ανέδειξε μία ακόμα διάσταση, που αφορά το ότι η συνεργασία με το Ισραήλ σημαίνει και πολιτική νομιμοποίηση των στρατιωτικών του επιχειρήσεων στην περιοχή, ενώ η αγορά συστημάτων από το συγκεκριμένο κράτος δημιουργεί τεχνολογική και στρατιωτική εξάρτηση, κάτι που δεσμεύει βαθύτατα τις επιλογές εξωτερικής πολιτικής και άμυνας.

Δηλωτικές είναι εξάλλου οι ίδιες οι αναφορές στο κείμενο της κυβέρνησης για το αντικείμενο της προμήθειας, όπως ότι «η υφιστάμενη διμερής συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Ελλάδας δημιουργεί ένα νομικά δεσμευτικό πλαίσιο ως προς την προμήθεια στρατιωτικού εξοπλισμού, την ασφάλεια πληροφοριών και τη διασφάλιση ποιότητας αυτού», ουσιαστικά δηλαδή προβλέπει τη μεταφορά στο κράτος του Ισραήλ σημαντικών πληροφοριών που αφορούν τις αμυντικές δομές της χώρας.

'Η άλλες προβλέψεις στη σύμβαση σύμφωνα με τις οποίες το ελληνικό κράτος θα μεταβιβάσει στοιχεία στην ισραηλινή ιδιωτική εταιρεία που θα αναλάβει το έργο, που μεταφράζονται σε γνώση όλης της αντιαεροπορικής - αντιπυραυλικής υποδομής της χώρας!

Αλλες αναφορές δημιουργούν πολλά ερωτήματα, όπως αυτή ότι «με το κράτος του Ισραήλ έχει διαμορφωθεί ένα νομικά δεσμευτικό διμερές πλαίσιο που καθορίζει τους γενικούς όρους προμήθειας στρατιωτικού εξοπλισμού, ειδικά σε περιόδους έντασης ή πολέμου» (;).