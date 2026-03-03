ΠΑΜΕ

Συναγερμός! Εξω η Ελλάδα από τον πόλεμο!

Τώρα είναι ώρα να μιλήσει ο λαός, οι φλόγες του πολέμου είναι στη γειτονιά μας...

«Εξω η Ελλάδα από τον πόλεμο! Τώρα πρέπει να δυναμώσει η πάλη σε κάθε χώρο δουλειάς, να σημάνει συναγερμός!», τονίζει το ΠΑΜΕ σε ανακοίνωσή του.

Αναλυτικά σημειώνει:

«Η κυβέρνηση της ΝΔ φέρνει τον λαό μας ακόμα πιο κοντά στο μακελειό που εξελίσσεται στο Ιράν. Δεν της αρκεί η στήριξη που παρέχει στους μακελάρηδες ΗΠΑ - Ισραήλ και στα δολοφονικά πολεμικά τους σχέδια. Με την αποστολή δύο φρεγατών και δύο πολεμικών αεροσκαφών στην Κύπρο εμπλέκει ακόμα βαθύτερα τη χώρα στον πόλεμο.

Τα προσχήματα περί "άμυνας του νησιού" είναι προκλητικά. Στόχος είναι η στήριξη των βρετανικών βάσεων και των ΝΑΤΟικών υποδομών, που αποτελούν κρίσιμο κρίκο στους πολεμικούς σχεδιασμούς στην περιοχή.

Γίνεται ακόμη πιο ορατός ο κίνδυνος ο ελληνικός λαός να μετατραπεί σε στόχο αντιποίνων για έναν πόλεμο που δεν είναι δικός του. Καμία εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση του πολέμου και της εμπλοκής, αλλά και στα υπόλοιπα κόμματα του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, που υποκριτικά εμφανίζονται "ανήσυχα" ενώ στηρίζουν την ίδια επικίνδυνη πορεία.

Τώρα είναι η ώρα να μιλήσει ο λαός! Με αποφασιστικότητα και μαζικότητα! Να στείλει μήνυμα στην κυβέρνηση της ΝΔ ότι δεν έχει καμία νομιμοποίηση να στηρίζει τη σφαγή άλλων λαών και να σέρνει τον ίδιο στο σφαγείο. Τώρα χρειάζεται να δυναμώσει η αλληλεγγύη στον ιρανικό λαό και σε όλους τους λαούς που είναι θύματα της ιμπεριαλιστικής βαρβαρότητας.

Τώρα απαιτείται ξεσηκωμός! Οι φλόγες του πολέμου είναι στη γειτονιά μας, αν δεν ξεσηκωθούμε θα έρθει η σειρά μας. Να δυναμώσει ο αγώνας για να μπει φρένο στα σχέδια που μετατρέπουν τη χώρα σε ορμητήριο πολέμου και στόχο αντιποίνων. Να κλείσουν όλες οι ξένες στρατιωτικές βάσεις, από τη Σούδα της Κρήτης μέχρι την Αλεξανδρούπολη και τη Λάρισα, να ανακληθεί η ελληνική πυροβολαρχία Patriot από τη Σαουδική Αραβία και να επιστρέψουν πίσω όλες οι φρεγάτες του Πολεμικού Ναυτικού, τα F-16 και κάθε ελληνικό πολεμικό μέσο που βρίσκεται εκτός συνόρων.

Ο λαός μας δεν θα βάλει την υπογραφή του στα βρώμικα παιχνίδια τους!

Σπέρνουνε τον όλεθρο στη Μέση Ανατολή, έξω η Ελλάδα από τη σφαγή».