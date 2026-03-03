ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Καταργούνται 4.000 θέσεις εργασίας στους Γερμανικούς Σιδηροδρόμους

Στην κατάργηση χιλιάδων θέσεων εργασίας στη θυγατρική εταιρεία «DB Systel» στον κλάδο της Πληροφορικής προχωρούν οι Γερμανικοί Σιδηρόδρομοι (Deutsche Bahn, DB), με το συνδικάτο EVG των εργαζομένων να καταγγέλλει ότι κλονίζεται η ασφάλεια των δικτύων.

Ηδη από τον Σεπτέμβρη του 2025 η DB είχε ανακοινώσει την κατάργηση 1.900 θέσεων πλήρους απασχόλησης στην «DB Systel» μέχρι τα τέλη του 2029. Τώρα οι περικοπές διευρύνονται και αφορούν 4.000 θέσεις εργασίας, όπως δηλώνει εκπρόσωπος του EVG. Αυτό σημαίνει ότι 2 στους 3 εργαζόμενους στην «DB Systel» μπορεί να χάσουν τη δουλειά τους.

Σημειωτέον, στα μέσα Φλεβάρη η DB είχε ανακοινώσει την κατάργηση 6.000 θέσεων εργασίας και στη θυγατρική της εταιρεία «DB Cargo», που θεωρείται εδώ και χρόνια «ελλειμματική».

Σε ένα τέτοιο φόντο, οι άνεργοι ξεπέρασαν τα 3 εκατ. στη Γερμανία τον Φλεβάρη, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, και ανέρχονται σε 3,07 εκατ. (6,5%).

Στο μεταξύ, σε συμφωνία για νέα Συλλογική Σύμβαση φέρεται να κατέληξαν την Παρασκευή οι Γερμανικοί Σιδηρόδρομοι (DB) με τους εργαζόμενους της εταιρείας. Η προηγούμενη Συλλογική Σύμβαση στους Γερμανικούς Σιδηροδρόμους έληξε τον περασμένο Δεκέμβρη και μέχρι στιγμής οι λεπτομέρειες της ΣΣΕ που υπέγραψε το συνδικάτο GDL δεν έχουν γίνει γνωστές. Οι εργαζόμενοι πάντως διεκδικούσαν αυξήσεις της τάξης του 8%.

Επιτυχημένη 48ωρη απεργία στα ΜΜΜ

Παράλληλα, την Παρασκευή βρισκόταν σε εξέλιξη 48ωρη απεργία των εργαζομένων στα κρατιδιακά ΜΜΜ (λεωφορεία, τραμ κ.λπ.) την οποία είχε προκηρύξει το συνδικάτο Ver.di. Στις διαπραγματεύσεις, που βρίσκονται σε εξέλιξη, διεκδικεί καλύτερες συνθήκες εργασίας - μεταξύ άλλων μειωμένες ώρες εργασίας ανά βδομάδα και λιγότερες ώρες βάρδιας, μεγαλύτερα διαστήματα ανάπαυσης και υψηλότερα μπόνους για την εργασία τη νύχτα και τα Σαββατοκύριακα.

«Ενα λειτουργικό σύστημα δημόσιων συγκοινωνιών δεν μπορεί να διατηρηθεί μακροπρόθεσμα παρά μόνο αν βελτιώσουμε σημαντικά τις συνθήκες εργασίας τώρα. Οι συνάδελφοί μας χρειάζονται επειγόντως ελάφρυνση, και οι εργοδότες χρειάζονται ένα σαφές μήνυμα ότι είμαστε αποφασισμένοι να αγωνιστούμε για τα αιτήματά μας», δήλωσε η αναπληρώτρια πρόεδρος του συνδικάτου.

Πρόκειται για τη δεύτερη εθνική απεργία στις κρατιδιακές συγκοινωνίες για τον τρέχοντα κύκλο συλλογικών διαπραγματεύσεων. Στην πρώτη, στις 2 Φλεβάρη, κινητοποιήθηκαν περίπου 100.000 εργαζόμενοι και σε μεγάλα τμήματα της χώρας τα τοπικά μέσα ακινητοποιήθηκαν.

Βέλγιο: Περικοπή 1.200 θέσεων εργασίας στην «Proximus»

Στην περικοπή 1.200 θέσεων εργασίας θα προχωρήσει η εταιρεία «Proximus» στο Βέλγιο, μέσω συνταξιοδοτήσεων που δεν θα αντικατασταθούν, όπου εφαρμόζονται τεχνολογίες Τεχνητής Νοημοσύνης.

Συγκεκριμένα, τα 2/3 των εργαζομένων που θα αποχωρήσουν δεν θα αναπληρωθούν, όπως δήλωσε ο εθνικός γραμματέας του Ελεύθερου Συνδικάτου Δημοσίων Υπαλλήλων (SLFP - φιλελεύθερος). Η ίδια η ανακοίνωση δεν αποτελεί και τόσο έκπληξη, όπως επιβεβαίωσε ο μόνιμος γραμματέας της Γενικής Συνομοσπονδίας Δημοσίων Υπηρεσιών (CGSP - σοσιαλιστής), αρμόδιος για τους τομείς των Τηλεπικοινωνιών και της Αεροπορίας.