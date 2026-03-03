Κέντρο ΑμερικανοΝΑΤΟικών «διερχομένων» και το «Ελ. Βενιζέλος»

Στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» βρίσκεται από χτες αμερικανικό στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ. Πρόκειται για αεροσκάφος τύπου «Boeing C-17 Globemaster III», στρατηγικό μεταγωγικό μεγάλων αποστάσεων (MSN 50215). Το συγκεκριμένο αεροπλάνο ανήκει στην 62nd Airlift Wing (62nd AW) και στην 446th Airlift Wing (446th AW), με έδρα την Joint Base Lewis-McChord στην Ουάσιγκτον των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, το προηγούμενο διάστημα το C-17A μαζί με αεροσκάφη τύπου «Lockheed C-130 Hercules» συμμετείχαν σε αποστολές μεταφοράς πυρομαχικών και στρατιωτικού προσωπικού προς τη Μέση Ανατολή, ενώ θα παραμείνει εν αναμονή νέων «αποστολών» στην περιοχή, η οποία φλέγεται από τον πόλεμο που έχουν εξαπολύσει ΗΠΑ - Ισραήλ. Σύμφωνα δε με άλλες πληροφορίες, ξεφόρτωσε στην Αθήνα και αμερικανικό προσωπικό από το Ισραήλ.

Η κυβέρνηση οφείλει να απαντήσει: Τι δουλειά έχουν τα αμερικανικά στρατιωτικά αεροπλάνα μέσα στις πολιτικές υποδομές, στα αεροδρόμια, κάνοντας στόχο τον λαό της Αττικής και τους δεκάδες χιλιάδες ταξιδιώτες;