ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

«Σπέρνουνε τον όλεθρο και την καταστροφή - Εξω η Ελλάδα από τη σφαγή!»

Σε συλλαλητήριο ενάντια στη δολοφονική επίθεση που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το κράτος - δολοφόνος Ισραήλ κατά του λαού του Ιράν προχώρησαν χθες το απόγευμα στο Αγαλμα Βενιζέλου εργατικά σωματεία, φοιτητικοί σύλλογοι και φορείς της Θεσσαλονίκης.

Από το βήμα της συγκέντρωσης μίλησε εκ μέρους των σωματείων η Χριστίνα Αποστολίδου, πρόεδρος του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων ν. Θεσσαλονίκης, σημειώνοντας:

«ΗΠΑ και Ισραήλ με την απαράδεκτη στρατιωτική επίθεση στο Ιράν σπέρνουν τον όλεθρο, σέρνουν στην άβυσσο τους λαούς της Μέσης Ανατολής και όλου του κόσμου. Τώρα πρέπει να δυναμώσει η πάλη των εργαζομένων, να σημάνει συναγερμός. Καμία εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση της πολεμικής προετοιμασίας και εμπλοκής. Εξω η Ελλάδα από τον πόλεμο! Τώρα πρέπει να σημάνει σε κάθε χώρο δουλειάς ξεσηκωμός!

(...) Εχει τεράστιες ευθύνες η κυβέρνηση της ΝΔ για την εμπλοκή της Ελλάδας στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο. Εχει τα χέρια της βαμμένα με αίμα! Η χώρα μας έχει μετατραπεί σε πολεμικό ορμητήριο των ΝΑΤΟικών δολοφόνων και ταυτόχρονα σε στόχο αντιποίνων των αντίπαλων ιμπεριαλιστικών κέντρων. Παίζουν το επικίνδυνο παιχνίδι του εφησυχασμού, προσπαθούν να μας πείσουν πως είμαστε προστατευμένοι και μακριά από τη φωτιά. Την ίδια στιγμή, χάρτης του "σύμμαχου" κράτους - δολοφόνου Ισραήλ δείχνει πως η χώρα μας είναι στην εμβέλεια των ιρανικών αντιποίνων. Η λαομίσητη βάση της Σούδας είναι απροσπέλαστη.





Ακόμα και οι φρεγάτες και τα F-16 που στάλθηκαν στην Κύπρο πάνε να προστατέψουν τη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι, γιατί αυτή δέχτηκε επίθεση! Πάνε να προστατεύσουν υποδομές ΑμερικανοΝΑΤΟικών φονιάδων, που έχουν ανακοινώσει ότι θα εμπλακούν περισσότερο στο μακελειό. Και στο όνομα της προστασίας αυτής βαθαίνουν και την εμπλοκή της χώρας μας.

Αυτή ακριβώς η ένταξη της Ελλάδας στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς δεν είναι αποκομμένη από την ένταση της εκμετάλλευσης, την ακρίβεια, την έλλειψη υποδομών. Είναι η άλλη όψη της ίδιας πολιτικής του κέρδους. Που μετατρέπει τη χώρα σε πολεμικό ορμητήριο και τους χώρους δουλειάς σε απέραντα νεκροταφεία, γιατί τα μέτρα υγείας και ασφάλειας θεωρούνται πολυτέλεια και "κόστος". Που αφήνει να ρημάξουν τα νοσοκομεία και τα σχολεία, γιατί τα λεφτά πρέπει να πάνε στους ΝΑΤΟικούς εξοπλισμούς. Που δεν εξασφαλίζει έργα προστασίας της ζωής και της περιουσίας του λαού γιατί θεωρούνται "κόστος", την ώρα που δισεκατομμύρια κατευθύνονται στην πολεμική οικονομία.

Συνένοχοι είναι όσοι καλύπτουν την εγκληματική αυτή πολιτική (...) τα κόμματα που έλεγαν τη ΝΑΤΟική συμμαχία ιερή! ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Βελόπουλος, Πλεύση Ελευθερίας, όλοι τους στηρίζουν τη συμμετοχή της χώρας στις ιμπεριαλιστικές συμμαχίες, ψήφιζαν τους πολεμικούς προϋπολογισμούς! Αλλά και τα τσιράκια τους στο εργατικό κίνημα, όπως έβαλαν πλάτη για όλα τα αντεργατικά μέτρα, τώρα στηρίζουν σιωπηλά τα αφεντικά τους. Οσο τα σωματεία εδώ και χρόνια είναι στον δρόμο ενάντια στην εμπλοκή της χώρας μας στο μακελειό, εκείνοι έλεγαν πως δεν αφορούν τα σωματεία τέτοια αιτήματα. Δεν αφορά τον λαό δηλαδή να ξεμπλέξει από το πολεμικό κουβάρι. Τόση ξεφτίλα!

(...) Μας καλούν να συνηθίσουμε στον θάνατο, στον πόνο, να συνηθίσουμε στην ιδέα να γυρνάνε τα παιδιά του λαού και οι εργαζόμενοι μέσα σε φέρετρα.

Τώρα είναι η ώρα να μιλήσει ο λαός! Με αποφασιστικότητα και μαζικότητα! Να στείλει μήνυμα στην κυβέρνηση ότι δεν έχει καμιά νομιμοποίηση να στηρίζει τη σφαγή άλλων λαών και να σέρνει τον ίδιο στο σφαγείο.

Τώρα χρειάζεται ο λαός μας να δυναμώσει την αλληλεγγύη του στον ιρανικό λαό και σε όλους τους λαούς που είναι θύματα της ιμπεριαλιστικής βαρβαρότητας.

(...) Εχουμε σπουδαία κληρονομιά στα χέρια μας! Από τη Γιουγκοσλαβία το 1999, όταν οι εργαζόμενοι της Θεσσαλονίκης έφραζαν με τα σώματά τους τον δρόμο στους μακελάρηδες, μέχρι τα αντιιμπεριαλιστικά συλλαλητήρια ενάντια στον πόλεμο στο Αφγανιστάν, από τις μεγάλες πορείες ενάντια στο μακελειό στο Ιράκ και τη Συρία μέχρι τους αγωνιστές συνδικαλιστές που πριν 4 χρόνια έβαψαν με συνθήματα τα ΝΑΤΟικά οχήματα, ο λαός μας ξέρει!».

Ακολούθησε πορεία στους κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης, όπου κυριάρχησαν τα συνθήματα «Εξω το ΝΑΤΟ, να φύγουνε οι βάσεις - Καμιά συμμετοχή στις επεμβάσεις» και «Διέξοδο στον πόλεμο θα δώσει ο λαός, ανίκητος δεν είναι ο ιμπεριαλισμός».

Η πορεία σταμάτησε συμβολικά στο αμερικάνικο προξενείο, όπου οι διαδηλωτές έκαψαν συμβολικά τις σημαίες των ΗΠΑ - ΝΑΤΟ, που δολοφονούν τους λαούς.

Το μήνυμα που στάλθηκε από τα εργατικά σωματεία στο κλείσιμο της συγκέντρωσης είναι ότι θα κλιμακώσουν τη δράση τους σε κάθε χώρο δουλειάς, με αιτήματα να σταματήσει εδώ και τώρα κάθε στρατιωτική συνεργασία της Ελλάδας με το κράτος - δολοφόνο Ισραήλ, να ξεκουμπιστούν από την Ελλάδα όλες οι λαομίσητες ΝΑΤΟικές βάσεις του θανάτου, να κλείσει το ΝΑΤΟικό στρατηγείο στο Γ' Σώμα Στρατού, που βρίσκεται στην πόλη, να μην περάσει ούτε κιβώτιο στα πεδία των μαχών από τον σιδηρόδρομο, τους οδικούς άξονες και το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, να λειτουργούν μόνο για όφελος του λαού και όχι για τους πολέμους τους. Απαιτούν επίσης να μη βρεθεί κανένας φαντάρος, αξιωματικός και υπαξιωματικός σε αποστολές εκτός συνόρων. Να επιστρέψουν οι φρεγάτες από την Ερυθρά Θάλασσα, οι συστοιχίες «Patriot» από τη Σαουδική Αραβία. Καμία μείωση εισοδήματος, κανένας περιορισμός δικαιωμάτων με πρόσχημα τον πόλεμο. «Λεφτά για Υγεία, Παιδεία, Πολιτική Προστασία, όχι για του ΝΑΤΟ τα σφαγεία. Η ελπίδα βρίσκεται στην πάλη των λαών!», τονίζουν.