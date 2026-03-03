Τρίτη 3 Μάρτη 2026
ΑΙΜΑΤΟΚΥΛΙΣΜΑ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
ΠΕΡΣΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ
Χτυπήματα αντιποίνων σε ενεργειακές εγκαταστάσεις

Χτες, τρίτη μέρα του πολέμου, σε χώρες της περιοχής όπως το Κατάρ και η Σαουδική Αραβία, ιρανικά drones και βαλλιστικοί πύραυλοι χτύπησαν εκτός από αμερικανικές βάσεις και στρατηγικές υποδομές Ενέργειας.

Μετά από ιρανική επίθεση, το Κατάρ αναγκάστηκε χτες να σταματήσει άμεσα την παραγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στο τεράστιο κοίτασμα South Pars/ North Dome που εκμεταλλευόταν μαζί με το Ιράν τα τελευταία χρόνια. Η εξέλιξη ανέβασε την τιμή του LNG σε Βρετανία και Ολλανδία κατά 50% μετά την ανακοίνωση της καταριανής εταιρείας Ενέργειας QatarEnergy για την ανάσχεση της παραγωγής LNG. Η παραγωγή του καταριανού LNG αντιστοιχεί στο 20% της παγκόσμιας προσφοράς, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τους καταναλωτές Ενέργειας σε Ευρώπη και Ασία...

Παράλληλα, στην πρωτεύουσα Ντόχα καταγράφηκαν χτες πολλές εκρήξεις κατά την αναχαίτιση πυραύλων και drone. Εως το απόγευμα, το καταριανό υπουργείο Αμυνας ανακοίνωσε την κατάρριψη δύο ιρανικών μαχητικών τύπου SU24 και την αναχαίτιση επτά πυραύλων και πέντε drone.

Στη Σαουδική Αραβία, το μεγαλύτερο διυλιστήριο της «Aramco» στο Ras Tanura που είναι ένα από τα μεγαλύτερα παγκοσμίως (με δυνατότητα διύλισης 500.000 βαρέλια πετρελαίου τη μέρα) έκλεισε καθώς δέχθηκε επίθεση με drone και εκδηλώθηκε πυρκαγιά.

Η εξέλιξη προκάλεσε για πρώτη φορά τη σφοδρή αντίδραση της σαουδαραβικής κυβέρνησης, που διεμήνυσε πως «μία συντονισμένη» ιρανική επίθεση στις πετρελαϊκές υποδομές της «Aramco» θα κάνει το Ριάντ «να στοχεύσει ιρανικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις».

Στο Ομάν άλλο ένα τάνκερ με πετρέλαιο έγινε χτες το πρωί στόχος επίθεσης ιρανικού drone με αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον ενός ανθρώπου.

Πολλές δεκάδες ή και περισσότερα τάνκερ και εμπορικά πλοία είναι «εγκλωβισμένα» στην ευρύτερη περιοχή του Κόλπου και της Θάλασσας του Ομάν, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ασφάλεια των πληρωμάτων, τα αποθέματα τροφίμων, νερού και Ενέργειας που έχουν, ενώ είναι άγνωστο πόσο θα παραμείνουν εκεί και πότε ή πώς θα τελειώσει και αυτή η σύγκρουση...

Στο Ιράκ, ο υπουργός Εξωτερικών Φουάντ Χουσεΐν δήλωσε πως η χώρα του πλέον «έχει άμεσα επηρεαστεί από την πορεία του πολέμου» στο Ιράν. Από ιρανικές επιθέσεις ή θραύσματα αναχαίτισης πυραύλων ανακοινώθηκε ο θάνατος 2 ατόμων και ο τραυματισμός άλλων 5.

Στο Μπαχρέιν ανακοινώθηκε ο θάνατος ενός ατόμου και ο τραυματισμός τεσσάρων άλλων.

Στα ΗΑΕ τα θύματα από ιρανικά αντίποινα ή θραύσματα πυραύλων ανέφεραν συνολικά 3 νεκρούς και 58 τραυματίες. Παρ' όλα αυτά, η αεροπορική εταιρεία «Emirates» ανακοίνωσε πως αργότερα χτες το βράδυ θα μπορούσε να πραγματοποιήσει κάποιο περιορισμένο αριθμό πτήσεων. Στη συνέχεια το υπουργείο Αμυνας της χώρας ανακοίνωσε πως αναχαίτισαν 18 πυραύλους και 150 drone. Χτες βράδυ, οι εμιρατινές αρχές στο Αμπού Ντάμπι ανακοίνωσαν πως έγινε επίθεση με drone στον τερματικό σταθμό καυσίμων Musaffah και πως έθεσαν την πυρκαγιά υπό έλεγχο.

Στο Κουβέιτ, χτες βράδυ, εκπρόσωπος του στρατού ανακοίνωσε τον θάνατο ενός ναύτη του Πολεμικού Ναυτικού «που μαρτύρησε στη διάρκεια καθήκοντος» δίχως να δώσει άλλη πληροφορία.

Τα Στενά του Ορμούζ, όπου περνά πάνω από το 20% της διεθνούς μεταφοράς πετρελαίου, ελέγχονται από τις ένοπλες δυνάμεις του Ιράν και τους «Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης», με αποτέλεσμα πολλά τάνκερ να έχουν εγκλωβιστεί, ενώ συνεχίστηκαν οι ιρανικές επιθέσεις και χτες κατά πετρελαιοφόρων ή λιμανιών χωρών της περιοχής στο πλαίσιο αντιποίνων. Χτες βράδυ, οι Ιρανοί «Φρουροί της Επανάστασης» ανακοίνωσαν πως επιτέθηκαν σε πετρελαιοφόρο που σχετίζεται με τις ΗΠΑ στο Στενό του Ορμούζ. Ανέφεραν πως πρόκειται για το (ελληνικών συμφερόντων) πετρελαιοφόρο «ATHE NOVA», τονίζοντας πως καίγεται μετά από πλήγμα από δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Κοινή ανακοίνωση χωρών της περιοχής

Κοινή ανακοίνωση καταδίκης των ιρανικών αντιποίνων σε χώρες της Μέσης Ανατολής που «φιλοξενούν» αμερικανικές βάσεις εξέδωσαν το πρωί της Δευτέρας οι ΗΠΑ και οι ακόλουθες άμεσα θιγόμενες χώρες: Μπαχρέιν, Ιορδανία, Κουβέιτ, Κατάρ, Σαουδική Αραβία και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Στην κοινή ανακοίνωση αναφέρουν πως οι επιθέσεις διακυβεύουν τη ζωή αμάχων και βλάπτουν υποδομές στις χώρες τους. Χαρακτηρίζουν τις ιρανικές επιθέσεις «επικίνδυνες», τονίζοντας πως γίνονται «αδιάκριτα». Αναφέρουν πως συνιστούν «επικίνδυνη κλιμάκωση που παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματά τους και απειλούν την περιφερειακή σταθερότητα». Χαρακτηρίζουν τέλος τη στοχοποίηση αμάχων και χωρών που δεν εμπλέκονται στις εχθροπραξίες «αποσταθεροποιητική συμπεριφορά».

Πάντως, το αμερικανικό δίκτυο Bloomberg μετέδωσε χτες πως στο παρασκήνιο διπλωμάτες από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κατάρ επιχειρούν να συγκροτήσουν έναν ευρύ συνασπισμό με στόχο μια ταχεία και διπλωματική λήξη της σύγκρουσης, ώστε να αποτραπεί η κλιμάκωση των συγκρούσεων και οι επιπτώσεις στην οικονομία.

    
