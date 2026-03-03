ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΤΩΝ ΗΠΑ - ΙΣΡΑΗΛ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΙΡΑΝ

Ραγδαία κλιμάκωση του πολέμου και φωτιές σε όλη τη Μέση Ανατολή

Απειλές για ακόμα πιο «μεγάλο κύμα» επιθέσεων, πόλεμο μεγάλης διάρκειας και χερσαία εισβολή στο Ιράν

καικλιμακώνουν τηνεντείνοντας τις δολοφονικές τους επιθέσεις αλλά και τις απειλές για ακόμα πιο καταστροφικά πλήγματα και για μεγάλη διάρκεια του πολέμου, με τον Αμερικανό Πρόεδροκαι τον υπουργό Πολέμουμάλιστα να αφήνουνλέγοντας ότι οι ΗΠΑ θα προχωρήσουν «όσο μακριά χρειαστεί».

Η ραγδαία πολεμική κλιμάκωση αποτυπώνεται επίσης σε ένα πολύ μεγάλο φάσμα: Στη νέα ένταση των δολοφονικών ισραηλινών βομβαρδισμών στον Λίβανο και τις αντίστοιχες απειλές του ισραηλινού κράτους - τρομοκράτη για χερσαία επέμβαση, στις «προειδοποιήσεις» και στα σχέδια των Ευρωπαίων του ΝΑΤΟ για ενεργότερη στρατιωτική εμπλοκή στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, στη γενίκευση των ιρανικών αντιποίνων στην περιοχή, σε βάσεις των ΗΠΑ αλλά και σε ενεργειακές και άλλες υποδομές «συμμάχων» τους.

Παράγοντας πολύ επικίνδυνης κλιμάκωσης είναι και οι νέες επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων.

Ο Ιρανός εκπρόσωπος στην έδρα της ΙΑΕΑ (Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας) στη Βιέννη ανακοίνωσε χθες ότι την Κυριακή χτυπήθηκαν πυρηνικές εγκαταστάσεις στο Νατάνζ. Την ίδια μέρα αναφέρθηκε επίθεση και σε πυρηνικές εγκαταστάσεις στο Ισφαχάν.

Οι Αμερικανοί μακελάρηδες ανακοίνωσαν ότι οι στρατιωτικές δυνάμεις τους έπληξαν περισσότερους από 1.250 στόχους τις πρώτες 48 ώρες των επιθέσεων κατά του Ιράν.

Από τις επιθέσεις αυτές ο ιρανικός λαός θρηνούσε μέχρι χθες το μεσημέρι τον θάνατο τουλάχιστον 555 ανθρώπων, ενώ με πρότυπο το μακελειό στη Γάζα ισοπεδώνονται ολόκληρες περιοχές και κάποιες από τις βασικές υποδομές.

Στους νεκρούς περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων τα 165 θύματα από την εγκληματική επίθεση σε Δημοτικό Σχολείο στο νότιο Ιράν, αλλά και 20 αθλήτριες βόλεϊ μαζί με τον γυμναστή τους που σκοτώθηκαν από επίθεση στην πόλη Λαμέρντ του κεντρικού Ιράν. Στην ίδια επίθεση τραυματίστηκαν περίπου 100 άτομα.

Σοκαρισμένη για τη δολοφονική επίθεση δήλωσε η Παγκόσμια Ομοσπονδία Βόλεϊ.

Το διοικητήριο των αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (US CENTCOM) ανέφερε σε ανάρτησή του ότι κατέστρεψε 11 ιρανικά πολεμικά πλοία στον Κόλπο του Ομάν, ενώ ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι επιτέθηκε σε «δεκάδες κεντρικά γραφεία του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος στην καρδιά της Τεχεράνης», συμπεριλαμβανομένων των βάσεων της οργάνωσης Basij των «Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης».

Τραμπ: «Το μεγάλο κύμα δεν έχει συμβεί ακόμα»

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντ. Τραμπ εκτόξευσε χθες νέες απειλές κατά της Τεχεράνης, λέγοντας ότι επίκειται νέο, σφοδρότερο κύμα επιθέσεων.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του CNN, ο Τραμπ είπε: «Δεν έχουμε καν αρχίσει να τους χτυπάμε δυνατά. Το μεγάλο κύμα δεν έχει συμβεί ακόμα. Το μεγάλο έρχεται σύντομα».

Στη συνέχεια έβαλε επί τάπητος και το ενδεχόμενο χερσαίας επέμβασης, λέγοντας σε δημοσιογράφο της «Νew York Post» πως δεν αποκλείεται ούτε το ενδεχόμενο αποστολής αμερικανικών χερσαίων στρατευμάτων στο Ιράν «αν είναι απαραίτητο».

Σχετικά με τη χρονική διάρκεια της επέμβασης, είπε ότι «από την αρχή προβλέπαμε τέσσερις έως πέντε βδομάδες, αλλά έχουμε τη δυνατότητα να συνεχίσουμε πολύ περισσότερο. Θα το κάνουμε».

Σε ανάλογο μήκος κύματος κινήθηκε ο υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ. «Πολεμάμε για να νικήσουμε και για να πετύχουμε τους στόχους μας (...) και δεν θα πούμε ούτε σε σας τους δημοσιογράφους ούτε στους εχθρούς ή στους αντιπάλους πώς θα το κάνουμε», είπε απαντώντας σε σχετική ερώτηση.

Με τη σειρά του δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο χερσαίας επέμβασης, λέγοντας ότι οι ΗΠΑ θα προχωρήσουν «όσο μακριά χρειαστεί».

Εξάλλου το Ιράν «δεν είναι Ιράκ. Δεν είναι ατέλειωτος ο πόλεμος», ισχυρίστηκε, επιχειρώντας να καθησυχάσει ότι δεν θα γίνουν τα «λάθη» που έγιναν στις παλιότερες ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις σε Ιράκ και Αφγανιστάν.

Ισχυρίστηκε ακόμα ότι ο πόλεμος θα εξελιχθεί και θα τελειώσει με τους όρους των ΗΠΑ και με τις αρχές «Πρώτα η Αμερική», προσθέτοντας πως στους στόχους του πολέμου περιλαμβάνονται η ανατροπή του καθεστώτος, η καταστροφή των ιρανικών στρατιωτικών και πυρηνικών υποδομών, του ιρανικού Πολεμικού Ναυτικού και της δυνατότητας του Ιράν να προβάλλει την ισχύ ή την επιρροή του στην ευρύτερη περιοχή.

Υποστήριξε επίσης ότι το Ιράν «έχασε κάθε ευκαιρία λύσης μέσω διαπραγμάτευσης», μολονότι ΗΠΑ και Ισραήλ επιτέθηκαν εν μέσω διαπραγμάτευσης στη Γενεύη.

Κάλεσε δε τον ιρανικό λαό να ανατρέψει την κυβέρνηση της χώρας του, αξιοποιώντας την «ευκαιρία» του πολέμου, που σκοτώνει και τραυματίζει χιλιάδες Ιρανούς...

Προειδοποίησε και αυτός, όπως και ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου, στρατηγός Νταν Κέιν, για την πιθανότητα αύξησης των πληγμάτων και έναντι των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων και των συμμάχων τους, λέγοντας πως «κάθε πόλεμος είναι κόλαση».

Ο Κέιν ανέφερε ότι ο πόλεμος στο Ιράν «δεν είναι επιχείρηση μίας νύχτας», ότι οι στρατιωτικοί στόχοι που έχουν ανατεθεί στην CENTCOM και στο Γενικό Επιτελείο θα πάρουν κάποιο χρόνο μέχρι να επιτευχθούν και σε μερικές περιπτώσεις «θα είναι μια δύσκολη και σκληρή δουλειά». Πρόσθεσε δε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν να στέλνουν επιπρόσθετα στρατεύματα στη Μέση Ανατολή.

Αμερικανικές απώλειες και «ανησυχίες» για τα αποθέματα αεράμυνας

Σε επιβεβαίωση των παραπάνω, αργά χθες το βράδυ η CENTCOM ανακοίνωσε ότι έχουν σκοτωθεί 6 Αμερικανοί στρατιώτες.

Επεσήμανε μάλιστα πως ανακτήθηκαν «τα λείψανα δύο μελών της υπηρεσίας που αγνοούνταν προηγουμένως από μια εγκατάσταση που χτυπήθηκε» - παρότι οι προηγούμενες ενημερώσεις μιλούσαν μόνο για νεκρούς και τραυματίες, όχι για αγνοούμενους.

Γίνεται επίσης λόγος για 18 τραυματίες Αμερικανούς στρατιώτες.

Το Ιράν αναφέρει ότι τα θύματα από τις επιθέσεις αντιποίνων σε βάσεις και στόχους των ΗΠΑ είναι πολύ περισσότερα.

Ανακοινώθηκε επίσης πως θα διενεργηθεί έρευνα για τα αίτια που οδήγησαν στην καταστροφή τριών μαχητικών αεροσκαφών των ΗΠΑ στο Κουβέιτ.

Από την επίσημη αμερικανική ενημέρωση γίνεται λόγος για κατάρριψή τους από «φίλια πυρά» της αεράμυνας του Κουβέιτ - σε συνθήκες βέβαια όπου εντείνονται οι ιρανικές επιχειρήσεις αντιποίνων.

Αργότερα χθες το βράδυ ανακοινώθηκε από το Πεντάγωνο ότι σε αεροπορικές επιθέσεις της Κυριακής χρησιμοποιήθηκαν και τα στρατηγικά βομβαρδιστικά B-1.

Ρεπορτάζ της «Washington Post», πάντως, αναφέρεται στην «έντονη ανησυχία» στελεχών του Πενταγώνου για τη μείωση των αποθεμάτων πυραύλων για συστήματα αεράμυνας, λόγω της κλιμακούμενης σύγκρουσης με το Ιράν.

Οι μεγάλοι ρυθμοί κατανάλωσης των πυραύλων αυτών δεν αποκλείεται - ανέφερε το ρεπορτάζ - να οδηγήσουν σε ελλείψεις σε πυρομαχικά των συστημάτων αεράμυνας, δημιουργώντας «κινδύνους για τους Αμερικανούς στρατιώτες και περιορίζοντας την ικανότητά τους να απαντήσουν σε κρίσεις».

Οι εκτιμήσεις αυτές βέβαια συνδέονται πάντα και με τα σενάρια στα άλλα μέτωπα, όπως η σύγκρουση στην Ουκρανία ή μια ενδεχόμενη σύγκρουση στην Ταϊβάν.

Ιράν: Είμαστε έτοιμοι για μακρύ πόλεμο

Από την άλλη πλευρά, στην Τεχεράνη, ο επικεφαλής του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας Αλί Λαριτζανί σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα «Χ» υποστήριξε πως το Ιράν «σε αντίθεση με τις ΗΠΑ είναι προετοιμασμένο για έναν μακρύ πόλεμο».

Νωρίτερα ο ίδιος είχε απορρίψει κάθε ενδεχόμενο διαπραγμάτευσης με τις ΗΠΑ, χαρακτηρίζοντάς τες «αναξιόπιστες».

Στο φόντο αυτό, χθες το βράδυ οι Ιρανοί «Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης» προειδοποίησαν τις ΗΠΑ ότι «πλέον δεν θα είναι ασφαλείς» ούτε στο έδαφός τους, τονίζοντας: «Ο εχθρός θα πρέπει να ξέρει πως οι ευτυχισμένες μέρες τέλειωσαν, και πως πλέον δεν θα είναι πουθενά ασφαλής, ούτε καν στο ίδιο του το έδαφος».

Επίσης χθες το βράδυ, σε ανάρτησή του ο Ιρανός Πρόεδρος Μ. Πεζεσκιάν προειδοποίησε ότι τα μαζικά πλήγματα σε βάρος του ιρανικού λαού δεν θα περάσουν αναπάντητα.

«Οι επιθέσεις σε νοσοκομεία πλήττουν την ίδια τη ζωή. Οι επιθέσεις σε σχολεία στοχεύουν στο μέλλον ενός έθνους. Η στοχοποίηση ασθενών και παιδιών παραβιάζει κατάφωρα τις ανθρωπιστικές αρχές. Ο κόσμος πρέπει να το καταδικάσει. (...) Το Ιράν δεν θα μείνει σιωπηλό, ούτε θα υποχωρήσει μπροστά σε αυτά τα εγκλήματα», ανέφερε.

Μπαράζ επιθέσεων αντιποίνων στο Ισραήλ

Νέο μπαράζ επιθέσεων αντιποίνων με βαλλιστικούς πυραύλους (ορισμένοι εκ των οποίων αναφέρθηκε ότι ήταν «νέου τύπου») και drones εξαπέλυσε και χθες το Ιράν στο Ισραήλ, αναγκάζοντας εκατομμύρια Ισραηλινούς να μείνουν για ώρες στα καταφύγια.

Ιρανοί αξιωματούχοι υποστήριξαν ότι στοχοποποίησαν το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπ. Νετανιάχου στο Τελ Αβίβ, καθώς και άλλους κυβερνητικούς και στρατιωτικούς στόχους σε Ιερουσαλήμ και Χάιφα.

Στην Μπερ Σεβά (νότιο Ισραήλ, έρημο Νεγκέβ) έπεσε χθες ιρανικός βαλλιστικός πύραυλος σε κατοικημένη περιοχή, καταστρέφοντας σπίτια και τραυματίζοντας τουλάχιστον 20 ανθρώπους.

Χθες το βράδυ το ισραηλινό υπουργείο Υγείας ανέφερε ότι από την αρχή του πολέμου έχουν τραυματιστεί τουλάχιστον 960 άνθρωποι συνολικά, και ότι απ' αυτούς οι 150 νοσηλεύονται σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας.