ΣΟΥΔΑ

Προσήχθη Γεωργιανός ως ύποπτος για κατασκοπεία

Γεωργιανός που βρισκόταν κοντά στη βάση της Σούδας προσήχθη χτες το βράδυ και ερευνάται για το ενδεχόμενο κατασκοπείας. Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιοποιήθηκαν, ο άνδρας προσήχθη μετά από έρευνα της ΕΥΠ στην Αθήνα και συγκεκριμένα στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Σύμφωνα με όσα δηλώνονται από τις αρχές, «ο Γεωργιανός εντοπίστηκε να κινείται ύποπτα κοντά στη βάση της Σούδας και αφού τέθηκε αρχικά υπό παρακολούθηση, τελικά προσήχθη από την ΕΛ.ΑΣ., καθώς υπήρχαν υπόνοιες ότι προβαίνει σε ύποπτες ενέργειες».