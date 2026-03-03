ΓΑΛΛΙΑ - ΕΜ. ΜΑΚΡΟΝ

Ανακοίνωσε συντονισμό των γαλλικών πυρηνικών με άλλα ευρωπαϊκά κράτη

Σε σημαντικές ανακοινώσεις γύρω από την πρόθεση της Γαλλίας να παίξει ρόλο «πυρηνικής ομπρέλας» για τα κράτη της ΕΕ - ανάλογα πάντα με τα συμφέροντα και τα ανταλλάγματα - προχώρησε χθες ο Γάλλος πρόεδρος,, σε ένα σοβαρό βήμα προς την «στρατηγική αυτονομία» της Ευρώπης από τις ΗΠΑ, εν μέσω σφοδρών αντιθέσεων μέσα στο ευρωατλαντικό μπλοκ και σε συνθήκες πολεμικής προετοιμασίας.

Σύμφωνα με τον Μακρόν, μια σειρά από ευρωπαϊκά κράτη θέλουν να αποτελέσουν μέρος αυτής της νέας στρατηγικής «προηγμένης αποτροπής», όπως η Γερμανία, το Βέλγιο, η Δανία, η Ελλάδα, η Πολωνία, η Σουηδία, η Ολλανδία, ενώ συντονισμός θα υπάρχει και με το Ηνωμένο Βασίλειο, που είναι η δεύτερη ευρωπαϊκή χώρα που διαθέτει πυρηνικά, αλλά ενταγμένα στην «αποτροπή» του ΝΑΤΟ.

Αμέσως μετά την πολυαναμενόμενη ομιλία του Γάλλου Προέδρου από την Ιλ Λονγκ, τη ναυτική βάση πυρηνικών υποβρυχίων, ο Γερμανός καγκελάριος Φρ. Μερτς επιβεβαίωσε επίσης τα σχέδια. Ο Μακρόν είχε πει στην ομιλία του ότι η Γερμανία ήταν «βασικός εταίρος» στο πρόγραμμα και οι δύο ηγέτες είχαν προηγουμένως υπαινιχθεί τη συνεργασία τους στον πυρηνικό τομέα, στη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου στα μέσα Φλεβάρη.

«Ο Πρόεδρος Μακρόν και εγώ έχουμε συστήσει μια ομάδα διεύθυνσης για τα πυρηνικά, στην οποία συντονιζόμαστε σε θέματα αποτροπής. Σκοπεύουμε να λάβουμε συγκεκριμένα μέτρα πριν από το τέλος του έτους, συμπεριλαμβανομένης της συμβατικής γερμανικής συμμετοχής σε γαλλικές πυρηνικές ασκήσεις», έγραψε σε χθεσινή ανάρτηση ο Μερτς.

Από την πλευρά του και ο Ντ. Τουσκ δήλωσε χτες πως «η Πολωνία βρίσκεται σε συνομιλίες με τη Γαλλία και μια ομάδα στενότερων Ευρωπαίων συμμάχων για το πρόγραμμα προηγμένης πυρηνικής αποτροπής. Εξοπλιζόμαστε μαζί με τους φίλους μας, ώστε οι εχθροί μας να μην τολμήσουν ποτέ να μας επιτεθούν».

Ο Σουηδός πρωθυπουργός Ουλφ Κρίστερσον επιβεβαίωσε επίσης την πρόθεση της Σουηδίας να συμμετάσχει στις συζητήσεις για την επέκταση του προγράμματος πυρηνικής αποτροπής, ενώ η κυβέρνηση της Δανίας συγκάλεσε χτες έκτακτη συνέντευξη Τύπου σχετικά με τις επιπτώσεις από τη συμμετοχή της χώρας.

Ασκήσεις και ανάπτυξη αεροσκαφών σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη

Ολόκληρη η ομιλία Μακρόν ήταν ένα πολεμικό διάγγελμα, με το Παρίσι να διεκδικεί αναβαθμισμένο γεωπολιτικό ρόλο στις ιμπεριαλιστικές συγκρούσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη και προβλέπεται να επεκταθούν, οδηγώντας ακόμη και σε πυρηνικό όλεθρο.

Οπως εξήγησε, η Γαλλία ηγείται των συζητήσεων σχετικά με το πώς το γαλλικό πυρηνικό σύστημα θα μπορούσε να λειτουργήσει ευρύτερα για την «προστασία» της Ευρώπης, στο πλαίσιο μιας «προηγμένης αποτροπής».

Οι άλλες χώρες της Ευρώπης που έχουν δηλώσει «ενδιαφέρον» - ανάμεσά τους και η Ελλάδα - θα συμμετέχουν ενδεχομένως σε σχετικές πυρηνικές ασκήσεις και στην προσωρινή ανάπτυξη πυρηνικών αεροσκαφών της Γαλλίας στο έδαφός τους.

Είπε ότι οι εργασίες για αυτό διεξάγονται με «πλήρη διαφάνεια» με τις ΗΠΑ και «σε συντονισμό» με το Ηνωμένο Βασίλειο.

Μάλιστα, σημείωσε, η Γαλλία θα συνεργαστεί με το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γερμανία σε «έργα πυραύλων πολύ μεγάλου βεληνεκούς» στο πλαίσιο αυτής της στενότερης, ενισχυμένης συνεργασίας.

Η τελική απόφαση για τη χρήση του συστήματος θα εξακολουθεί να ανήκει στον Γάλλο Πρόεδρο, λέει.

«Για να σε φοβούνται πρέπει να είσαι ισχυρός»

Για τον Γάλλο Πρόεδρο είναι απαράδεκτο που η Ευρώπη έχει συνηθίσει «η ασφάλειά της να εξαρτάται από κανόνες που θεσπίζονται από τρίτους», δηλαδή από τις ΗΠΑ.

Εξάλλου αναφέρθηκε σε άλλα ιμπεριαλιστικά κέντρα και στην «κούρσα των εξοπλισμών», λέγοντας ότι ΗΠΑ και Ρωσία αποσύρονται από συνθήκες ελέγχου των πυρηνικών ή τις αφήνουν να λήξουν, ενώ το Ιράν και η Βόρεια Κορέα επιδιώκουν να δημιουργήσουν τα δικά τους προγράμματα.

«Οι ανταγωνιστές μας έχουν εξελιχθεί, όπως και οι εταίροι μας» και αυτό απαιτεί αλλαγή στο γαλλικό πυρηνικό δόγμα, τόνισε ο Μακρόν. Το αποτρεπτικό στοιχείο πρέπει να «ενισχυθεί», να «προβληθεί» με πιο προληπτικό τρόπο και να εξεταστεί στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, σεβόμενοι παράλληλα τη γαλλική κυριαρχία και ότι η τελική ευθύνη για τη χρήση της θα βαρύνει πάντα τον εκάστοτε Γάλλο Πρόεδρο.

Επίσης η Γαλλία θα αυξήσει το μέγεθος του πυρηνικού της οπλοστασίου και ο Μακρόν διέταξε την αύξηση του αριθμού των πυρηνικών κεφαλών που είναι διαθέσιμες στη Γαλλία, χωρίς να αποκαλύψει τον ακριβή αριθμό.

«Για να είσαι ελεύθερος, πρέπει να σε φοβούνται, και για να σε φοβούνται, πρέπει να είσαι ισχυρός. Αυτή η αύξηση του οπλοστασίου μας το αποδεικνύει αυτό», υπογράμμισε ο Γάλλος Πρόεδρος.