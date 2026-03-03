ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΛΟΚΗ ΣΤΑ ΒΡΩΜΙΚΑ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΝΑΤΟΪΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

Ρουφήχτρα που τραβά τον λαό στον πόλεμο!

Eurokinissi

Σε ρουφήχτρα που τραβά όλο και βαθύτερα τον λαό σε μια δίνη απρόβλεπτων εξελίξεων αναδεικνύεται η εμπλοκή της χώρας στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, στο πλαίσιο της απόφασης της κυβέρνησης και συνολικά της ντόπιας αστικής τάξης να παίξουν ρόλο σημαιοφόρου στα σχέδια των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, ΕΕ και Ισραήλ στην κόντρα με άλλα ιμπεριαλιστικά κέντρα, για τον έλεγχο πλουτοπαραγωγικών πηγών και διαύλων από τον Ινδο-Ειρηνικό έως την Ανατολική Μεσόγειο.

Με τη χώρα να βρίσκεται πρακτικά σε πόλεμο και τη γειτονική Κύπρο να έχει τεθεί ήδη από χθες στο στόχαστρο, ως αποτέλεσμα της εμπλοκής της στα ευρωατλαντικά σχέδια, όπως έδειξε το χτύπημα στη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι (βλ. αναλυτικό ρεπορτάζ σε άλλη στήλη), η εγχώρια αστική τάξη σπεύδει να συνδράμει στον ΝΑΤΟικό σχεδιασμό για την Ανατ. Μεσόγειο, με το βλέμμα, φυσικά, και στα μερτικά της καπιταλιστικής λείας στην ευρύτερη περιοχή και πώς θα τα κατοχυρώσουν, σε ανταγωνισμό με άλλα κεφάλαια.

Χαρακτηριστικά, ο Κυρ. Μητσοτάκης επικοινώνησε με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Ν. Χριστοδουλίδη, ενώ σε «διαρκή επικοινωνία» ήταν τις προηγούμενες δυο μέρες οι υπουργοί Αμυνας των δύο κρατών, με τον Ν. Δένδια να διαβεβαιώνει ότι «η Ελλάδα καθ' όλη τη διάρκεια της παρούσας κρίσης θα συμβάλει με κάθε δυνατό τρόπο στην άμυνα της Κυπριακής Δημοκρατίας, ώστε να αντιμετωπιστούν οι απειλές και οι παράνομες ενέργειες στο έδαφός της».

Σε ευρωατλαντική αποστολή στην Κύπρο

Κατόπιν αυτού, και σύμφωνα με απόφαση του ΚΥΣΕΑ, κλιμακώνοντας βήμα το βήμα τη συμμετοχή της Ελλάδας στο μακελειό του πολέμου, αποστέλλεται στην Κύπρο (σπεύδοντας να πάρει και το βάφτισμα του πυρός στα ευρωατλαντικά σχέδια, επιβεβαιώνοντας και το τι αφορούσε η αγορά της) η νεότευκτη φρεγάτα «Κίμων» μαζί με δεύτερη ελληνική φρεγάτα, η οποία θα φέρει το αντι-UAV σύστημα αεράμυνας «Κένταυρος» (προκρίνεται να φύγει η «Ψαρά»). Επίσης προσγειώθηκαν χτες στην Κύπρο 4 μαχητικά F-16 «για να συμβάλει στην άμυνά της απέναντι στις απειλές τις οποίες αντιμετωπίζει», όπως είπε χθες ο ίδιος ο Δένδιας.

Σημειωτέον, ο υπουργός Αμυνας, «για τον καλύτερο συντονισμό των ενεργειών με την Κυπριακή Δημοκρατία», όπως λένε, μεταβαίνει σήμερα στην Κύπρο μαζί με τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ, στρατηγό Δ. Χούπη. Προγραμματίζεται να γίνει δεκτός από τον Χριστοδουλίδη και να έχει συνεργασία με τον ομόλογό του, Β. Πάλμα.

Νωρίτερα χθες ο Δένδιας συγκάλεσε νέα σύσκεψη στην αίθουσα του Συμβουλίου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων, με αντικείμενο την «αξιολόγηση των εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής». «Επιβεβαιώθηκε εκ νέου ότι βρίσκονται σε πλήρη εφαρμογή τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα, καθώς και ότι έχουν ληφθεί τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας», είπαν κατόπιν, δεδομένου ότι στόχοι αντιποίνων είναι μια σειρά αμερικανοΝΑΤΟικές υποδομές όπως η ναυτική βάση των Αμερικανών στη Σούδα και το αεροπορικό της σκέλος («NSA Souda Bay Topside» - καταλαμβάνει περίπου 445 στρέμματα στα βορειοανατολικά του αεροδιαδρόμου Χανίων), η αεροπορική βάση της Λάρισας, όπου εδώ και χρόνια μετασταθμεύουν UAV της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, ή η Αλεξανδρούπολη, όπου μέχρι τα μέσα Μάη πλοίο τους αναμένεται να ξεφορτώσει άλλο ένα φορτίο από ελικόπτερα, τροχοφόρα οχήματα και άλλα υλικά για δυνάμεις που αναπτύσσουν οι Αμερικανοί στο «ευρωπαϊκό πεδίο επιχειρήσεων».

Να σημειωθεί επίσης ότι για την «άμυνά» τους εξετάζονται όλα τα σενάρια, καθώς απειλή δεν συνιστά μόνο ένας πύραυλος που θα εκτοξευτεί από το Ιράν. Π.χ. τη βάση στην Κύπρο λέγεται ότι την έπληξε ιρανικής κατασκευής UAV τύπου Shahed-136, που έχει εξελιχθεί σε βασικό εργαλείο «ασύμμετρου πολέμου» της Τεχεράνης. Στα ατού του προβάλλεται η «ευελιξία εκτόξευσης», καθώς μπορεί να εκτοξευτεί από σταθερές ράμπες, φορητές μονάδες πάνω σε οχήματα ή προσωρινά διαμορφωμένους χώρους, εξ ου και εξετάζεται το ενδεχόμενο να μην εκτοξεύτηκε από Ιράν ή Λίβανο, αλλά ακόμα και από εμπορικό πλοίο που έπλεε στην Ανατ. Μεσόγειο, κρυμμένο σε εμπορευματοκιβώτιο.

Στο στόχαστρο η βάση της Σούδας - «Τα μέσα σε υψηλή επιφυλακή»

Διόλου τυχαία, η αεράμυνα της Σούδας ενισχύθηκε τις τελευταίες μέρες όχι μόνο με άλλη μια συστοιχία ελληνικών «Patriot», που μετακινήθηκε από τη Βόρεια Ελλάδα, αλλά ταυτόχρονα οι Αμερικανοί έχουν αναπτύξει εκεί και συστήματα αντιμετώπισης ακριβώς μη επανδρωμένων συστημάτων τύπου M-LIDS, όπως και αντιαεροπορικής άμυνας μικρού βεληνεκούς τύπου AN/TWQ-1 Avenger.

Ολες αυτές τις ετοιμασίες επιθεώρησε το σύνολο της στρατιωτικής ηγεσίας, καθώς οι αρχηγοί ΓΕΕΘΑ, ΓΕΣ, ΓΕΝ και ΓΕΑ μετέβησαν στην Κρήτη για να ελέγξουν τα έκτακτα μέτρα που λήφθηκαν στη βάση και στην ευρύτερη περιοχή, όπως επίσης να ...εμψυχώσουν το προσωπικό.

Ολοι αυτοί και η κυβέρνηση καλλιεργούσαν όλο αυτό το διάστημα τον απόλυτο εφησυχασμό με τα περί «σταθερότητας» και «ασφάλειας» που προσφέρουν οι αμερικανοΝΑΤΟικές «σφηκοφωλιές». Μάλιστα, μέχρι χθες μιλούσαν για «συνήθη» μέτρα και άλλες τέτοιες αστειότητες, για να κρύψουν τους κινδύνους για τον ελληνικό λαό από τη μετατροπή της χώρας σε ευρωατλαντικό ορμητήριο.

Σε ακόμα πιο δύσκολη κατάσταση είναι βέβαια αυτοί που έχουν σταλεί ακόμα εγγύτερα στις ιρανικές Ενοπλες Δυνάμεις, καθώς η κυβέρνηση, έχοντας έγνοια τα συμφέροντα εφοπλιστών και ομίλων της διαμετακόμισης, στέλνει απανωτά φρεγάτες (στην παρούσα φάση την «Υδρα») να περιπολούν στον Κόλπο του Αντεν και στην Ερυθρά Θάλασσα, ενάντια στη δράση των Χούθι, ενταγμένες στην ευρωενωσιακή επιχείρηση «Aspides», από τα κεντρικά της οποίας το Σάββατο βγήκε σήμα ότι «επιθέσεις εναντίον όλων των πλοίων δεν μπορούν να αποκλειστούν» (με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις ζωές των ναυτεργατών) και ότι «τα μέσα της ASPIDES στην περιοχή επιχειρήσεων (σ.σ. άρα και η "Υδρα") παραμένουν σε υψηλή επιφυλακή»(«on high alert»).

Στο στόμα του λύκου για την «Aramco» και η κυβέρνηση μετράει ...τα χιλιόμετρα

Επιπλέον η κυβέρνηση, στο πλαίσιο λυκοφιλιών του κεφαλαίου και για την προστασία υποδομών των Σαουδαράβων μεγιστάνων, έχει αναπτύξει στη χώρα τους συστοιχία «Patriot» και δεκάδες στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας. Χθες μάλιστα οι Ιρανοί χτύπησαν εγκαταστάσεις της «Aramco» στο Ras Tanura της Σαουδικής Αραβίας. Σε μια προσπάθεια να καθησυχάσει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Π. Μαρινάκης, ερωτηθείς σχετικά στη διαδικασία της τακτικής ενημέρωσης των δημοσιογράφων, διάβασε ενημέρωση του υπουργείου Αμυνας σύμφωνα με την οποία «έγινε μια επίθεση στις εγκαταστάσεις της "Aramco", όπου έχουμε και εμείς "Patriot" εκεί στο πλαίσιο της συνεργασίας μας με τη Σαουδική Αραβία, αλλά είναι σε εντελώς διαφορετικό σημείο. Δεν κινδύνευσε κανένας από το ελληνικό προσωπικό που βρίσκεται στην περιοχή, ούτε το αμυντικό υλικό. Το χτύπημα έγινε στα ανατολικά και οι δικοί μας βρίσκονται στα δυτικά και σε απόσταση άνω των 50 μιλίων», στην τοποθεσία Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα.

Εχουν βγάλει οι άθλιοι «υποδεκάμετρο» και μετράνε τάχα την ασφάλεια με τα χιλιόμετρα από τα πλήγματα, την ώρα που τα δεκάδες στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας που είναι ανεπτυγμένα εκεί είναι στο στόμα του λύκου. Αλλωστε, έμπειρα στελέχη της ΠΑ δίνουν την εικόνα ότι οι συνάδελφοί τους στο πεδίο έχουν χρεωμένο τομέα ευθύνης, όπου ό,τι περάσει θα βάλουν για να το αναχαιτίσουν, είτε έρχεται από τους Χούθι και την Υεμένη, είτε από το Ιράν, είτε είναι φίλιο που έχασε την πορεία του, όπως λένε. Και προφανώς είναι και οι ίδιοι «νόμιμος στόχος», όπως λέει π.χ. το Ιράν, ό,τι κι αν λένε η κυβέρνηση και οι λοιπές ευρωατλαντικές «ντουντούκες».

Αθλιος ο κυβερνητικός εφησυχασμός ενώ η αλυσίδα του πολέμου ξετυλίγεται ραγδαία

Μετά από όλα αυτά, και καθώς η κυβέρνηση υιοθέτησε από την πρώτη στιγμή της επίθεσης στο Ιράν όλα τα γελοία προσχήματα του πολέμου και βάζει πλάτη στους αμερικανοϊσραηλινούς σχεδιασμούς, μόνο ως αστείο μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτό που είπε χθες ο Π. Μαρινάκης, ότι τάχα «η Ελλάδα βάζει πριν και πάνω από όλα το Διεθνές Δίκαιο, κάνει έκκληση για αποφυγή περαιτέρω κλιμάκωσης και δίνει προτεραιότητα στην ασφάλεια κάθε πολίτη, και εντός των συνόρων και στους Ελληνες πολίτες που βρίσκονται στο εξωτερικό».

Με το ίδιος θράσος παρουσίασε τον αντιιμπεριαλιστικό αγώνα του ελληνικού λαού ως «ιδεοληψίες», ενώ στο γνωστό πλαίσιο εφησυχασμού επέμεινε ότι «δεν υπάρχει κάποιος λόγος παραπάνω ανησυχίας και καλλιέργειας ενός κλίματος φόβου στους πολίτες. Λαμβάνονται τα συνήθη μέτρα ασφαλείας». «Προφανώς βρίσκονται όλοι όσοι πρέπει να βρίσκονται σε επιφυλακή», πρόσθεσε βέβαια, παραδεχόμενος έστω και εμμέσως το αυταπόδεικτο, αφού και ο ίδιος είχε πει προηγουμένως ότι «πρόκειται για μια εμπόλεμη κατάσταση μεγάλης κλίμακας, λόγω της συμμετοχής πολλών κρατών στη σύρραξη».

«Ξέχασε» στο μεταξύ πως με τα μισά από τα κράτη αυτά η κυβέρνηση, με τη στήριξη και των άλλων κομμάτων του ευρωατλαντισμού, έχει υπογράψει συμφωνίες «αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής», με ό,τι αυτό σηματοδοτεί για τους επόμενους «κρίκους» στην αλυσίδα του πολέμου που ξετυλίγεται πλέον με ραγδαίους ρυθμούς, και ενώ ήδη οι «αναλυτές» αναρωτιούνται αν έχει έρθει η ώρα η ΕΕ να ενεργοποιήσει τη «ρήτρα αμυντικής συνδρομής» για την Κύπρο, πηγαίνοντας και με τη «βούλα» σε πόλεμο.

Και πυρηνικά ξανά στην Ελλάδα!

Αλλωστε, με την εμπλοκή να έχει περάσει πια σε άλλη πίστα, ανοίγοντας δρόμο σε νέα εφιαλτικά σενάρια, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έσπευσε να επιβεβαιώσει δημοσιεύματα (π.χ. της «Καθημερινής» την Κυριακή) για σχέδιο ένταξης της χώρας μας σε πυρηνική ομπρέλα της Γαλλίας, κάτι που επιβεβαιώθηκε άλλωστε λίγο αργότερα και από τον ίδιο τον Μακρόν σε δηλώσεις του (βλ. αναλυτικό ρεπορτάζ σε άλλη στήλη).

Με βάση τους σχεδιασμούς τους, η γαλλική πυρηνική ομπρέλα θα «επεκταθεί» για να καλύψει συνολικά οκτώ ευρωπαϊκές χώρες, ανάμεσά τους και την Ελλάδα, «στο πλαίσιο των προσπαθειών για ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης». Το πλαίσιο της «συνεργασίας πυρηνικής αποτροπής» που έχει εκπονήσει το Παρίσι θα οικοδομηθεί μέσω διμερών συμφωνιών μεταξύ της Γαλλίας και των ενδιαφερόμενων μερών, συμπεριλαμβανομένης της Αθήνας, όπου «το Παρίσι θα προτείνει εναλλακτικά "μενού" για το εύρος της συνεργασίας και την κάλυψη από τη γαλλική πυρηνική ομπρέλα και, αντιστοίχως, για τη συμβολή της κάθε χώρας στο εγχείρημα», όπως έγραψε η «Καθημερινή».

Επίσης, «στο πεδίο της εφαρμογής των συμφωνιών, σε καιρό ειρήνης θα προβλέπονται κοινές ασκήσεις και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των χωρών που θα μετέχουν και ενδεχομένως η δημιουργία κοινού στρατηγείου. Σε περίπτωση απειλής πολέμου είναι προφανές πως θα ενεργοποιούνται ρήτρες κοινής πυρηνικής άμυνας». «Η διαφαινόμενη ένταξη της Ελλάδας στη γαλλική πυρηνική ομπρέλα θα συνδυαστεί με την ανανέωση της πενταετούς αμυντικής συμφωνίας μεταξύ των δύο χωρών, περί τα τέλη Απριλίου» (στις 22 ή 23 του μήνα) κατέληγε το δημοσίευμα.

Ο δε Μαρινάκης, λίγο πριν τις δηλώσεις Μακρόν, σε ερώτηση του «Ριζοσπάστη» αν στο πλαίσιο αυτής της γαλλικής «πυρηνικής ομπρέλας» ανοίγει συζήτηση και για τη μεταφορά και αποθήκευση εδώ τέτοιων όπλων (όπως γινόταν στη βάση του Αράξου τουλάχιστον μέχρι το 2001), δεν το απέκλεισε. «Ας μην πούμε κάτι παραπάνω για ένα θέμα που κι εγώ προσωπικά δεν έχω παραπάνω εικόνα. Είδα το δημοσίευμα και κάνοντας τις απαραίτητες ερωτήσεις έδωσα όσα παραπάνω μπορούσα να δώσω σήμερα στην ερώτηση του συναδέλφου σας ως απάντηση. Ο,τι παραπάνω έχω θα σας το μεταφέρω σε επόμενες ενημερώσεις», είπε.