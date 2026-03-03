ΛΙΒΑΝΟΣ

Ισραηλινές απειλές χερσαίας εισβολής μετά το νέο μακελειό επιδρομών

Σεεναντίον τουπροχώρησε τις πρώτες μεταμεσονύχτιες ώρες της Δευτέρας το, προκαλώντας τον θάνατο 31 ανθρώπων και τον τραυματισμό 149 άλλων, στη νότια Βηρυτό και στα νότια της χώρας.

Εως το βράδυ ακολούθησαν νέοι γύροι επιδρομών στη Βηρυτό και στον νότιο Λίβανο, με αποτέλεσμα οι νεκροί να φτάσουν τους 52 και οι τραυματίες τους 154.

Το δε κράτος - τρομοκράτης που παραβιάζει καθημερινά ακόμα και την «εκεχειρία» που επιβλήθηκε με το πιστόλι στον κρόταφο του λιβανέζικου λαού, απειλεί πως «όλα τα σενάρια» είναι στο τραπέζι, συμπεριλαμβανομένης της χερσαίας επέμβασης.

Εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού ανακοίνωσε πως χτύπησε παράλληλα το χρηματοοικονομικό δίκτυο της Χεζμπολάχ σε όλο τον Λίβανο και πως ο πόλεμος κατά της χώρας θα συνεχιστεί όσο χρειαστεί...

Το μπαράζ των ισραηλινών βομβαρδισμών προκάλεσε συνάμα τον εκτοπισμό δεκάδων χιλιάδων αμάχων, καθώς ο στρατός απαίτησε από τους κατοίκους 50 χωριών και από τα νότια προάστια της Βηρυτού να εκκενώσουν τα σπίτια τους γιατί επίκειται και άλλο κύμα επιθέσεων.

Τα σχολεία στον Λίβανο έκλεισαν τη Δευτέρα και για άγνωστο χρονικό διάστημα, καθώς ξαναγίνονται κέντρα φιλοξενίας των δεκάδων χιλιάδων εκτοπισμένων αμάχων, τόσο από νότιες συνοικίες της Βηρυτού όσο και από χωριά και κωμοπόλεις σε νότιο και ανατολικό Λίβανο.

Πολλοί αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους για δεύτερη φορά μετά την έναρξη του πολέμου στη Γάζα, τον Οκτώβριο του 2023, δίχως τα βασικά, ανεβαίνοντας ξανά τον Γολγοθά της επιβίωσης...

Οι αντιδράσεις στον Λίβανο

Αφορμή για αυτές τις σφοδρές ισραηλινές επιδρομές στάθηκε η εκτόξευση μερικών ρουκετών και drone από τη Χεζμπολάχ τις πρώτες μεταμεσονύχτιες ώρες της Δευτέρας, σε αντίποινα για τη δολοφονία του Ιρανού ανώτατου ηγέτη αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Σε διάγγελμά του ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Ν. Κασέμ, ανέφερε πως στόχος των ρουκετών ήταν στρατιωτική εγκατάσταση στη Χάιφα, τονίζοντας πως οι «συνεχιζόμενες επιθέσεις του Ισραήλ» δίνουν το δικαίωμα άμυνας και απάντησης «στον κατάλληλο χρόνο και τόπο».

«Η απάντησή μας είναι νόμιμη και αμυντική. Οσοι είναι υπεύθυνοι και ανησυχούν πρέπει να τερματίσουν τις ισραηλινές και αμερικανικές επιθέσεις στον Λίβανο», ανέφερε σε μία έμμεση πλην σαφή αναφορά στην κυβέρνηση του Λιβανέζου πρωθυπουργού, Ν. Σαλάμ.

Ο Λιβανέζος πρωθυπουργός, από την πλευρά του, αφού συγκάλεσε εκτάκτως το υπουργικό συμβούλιο χτες το πρωί, έβαλε ουσιαστικά πλάτες στις νέες κλιμακούμενες επιθέσεις του Ισραήλ στη χώρα...

Ανακοίνωσε σαν απόφαση του υπουργικού συμβουλίου το να απαγορευτούν «όλες οι στρατιωτικές δραστηριότητες» της Χεζμπολάχ, με αφορμή τα αντίποινα που πήρε η σιιτική οργάνωση για τη δολοφονία του Αλί Χαμενεΐ.

Παραβλέποντας τη συνεχιζόμενη κατοχή εδάφους του Λιβάνου από τα ισραηλινά στρατεύματα και τις σχεδόν καθημερινές αεροπορικές επιδρομές του Ισραήλ σε νότιο και ανατολικό Λίβανο (κατά σαφή παράβαση της συμφωνίας εκεχειρίας της 27ης Νοέμβρη 2024), ο Ν. Σαλάμ κάλεσε την οργάνωση να παραδώσει τα όπλα στο κράτος, λέγοντας πως ο στρατός «θα αρχίσει αμέσως» να εφαρμόζει το σχέδιό του για αφοπλισμό όλων των μη κρατικών δομών και οργανώσεων, συμπεριλαμβανομένης της Χεζμπολάχ, και βορείως του ποταμού Λιτάνι.

Αυτά ενώ η Χεζμπολάχ έχει απορρίψει κάθε απόφαση για τον αφοπλισμό της, αποδεχόμενη μόνο την παράδοση των όπλων νοτίως του ποταμού Λιτάνι.

Ο πρωθυπουργός ζήτησε κατά τα άλλα «επανάληψη των διαπραγματεύσεων» με «τη συμμετοχή μη ένοπλων οργανώσεων και διεθνή χορηγία», ζητώντας από τη Χεζμπολάχ να σταματήσει να απειλεί με εμφύλιο πόλεμο.

Ο Πρόεδρος του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, που παρακολούθησε τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, δήλωσε πως η Χεζμπολάχ δεν συνυπολόγισε την ασφάλεια των Λιβανέζων αποφασίζοντας να προβεί σε αντίποινα. «Ποιο σκοπό εξυπηρέτησε η εκτόξευση ρουκετών;», αναρωτήθηκε ο Αούν, προσθέτοντας: «Αυτοί που τις εκτοξεύουν, φέρουν μόνοι τους την ευθύνη για τις πράξεις τους και όχι ο λαός του Λιβάνου».

Η Χεζμπολάχ αποδοκίμασε αυτές τις αποφάσεις, εξηγώντας πως δεν τιμούν τις προσδοκίες του λαού έναντι του Ισραήλ.

Την Κυριακή οι κυβερνήσεις Λιβάνου και Γαλλίας ματαίωσαν προγραμματισμένη για αυτή τη βδομάδα διεθνή συνδιάσκεψη για την ενίσχυση και υποστήριξη του στρατού του Λιβάνου και των δυνάμεων ασφαλείας, επικαλούμενες «τις μη ευνοϊκές συνθήκες στην περιοχή».

Ισραηλινές απειλές

Ο Ισραηλινός υπουργός Αμυνας Ι. Κατς άφησε χτες σαφείς απειλές κατά της ζωής του αρχηγού της Χεζμπολάχ, Ν. Κασέμ, διαβεβαιώνοντας πως το Ισραήλ θα τον στείλει «στον πάτο της κόλασης», όπως έκανε και με τον Ιρανό ηγέτη Αλί Χαμενεΐ.

«Θα χτυπήσουμε σκληρά τη Χεζμπολάχ, και τον Ναΐμ Κασέμ, τον πρόεδρο της τρομοκρατικής οργάνωσης, για να ανακαλύψει ότι όποιος ακολουθεί το μονοπάτι του Χαμενεΐ τελειώνει όπως ο Χαμενεΐ», απείλησε.

Χτες βράδυ, ο αρχηγός του γενικού επιτελείου των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, διεμήνυσε πως η Χεζμπολάχ θα υποστεί «συντριπτικό πλήγμα», αναφέροντας σε συνέντευξη Τύπου πως οι επιχειρήσεις εναντίον της Χεζμπολάχ δεν θα ολοκληρωθούν «έως ότου εξαλειφθεί η απειλή από τον Λίβανο». Υπογράμμισε επίσης πως «θα εξακολουθήσουμε να επιμένουμε στον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ».