Τρίτη 3 Μάρτη 2026
Σελίδα 26
ΔΙΕΘΝΗ
ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ - ΠΑΚΙΣΤΑΝ
Συνεχίζονται οι εχθροπραξίες

Για πέμπτη συνεχόμενη μέρα συνεχίστηκαν χτες τα εκατέρωθεν πλήγματα Πακιστάν - Αφγανιστάν, με φόντο τις κατηγορίες του Ισλαμαμπάντ ότι οι Ταλιμπάν «μετέτρεψαν το Αφγανιστάν σε αποικία της Ινδίας».

Ενδεικτική των διαστάσεων που αποκτά η νέα σοβαρή ανάφλεξη μεταξύ των δύο χωρών είναι η επίθεση που σύμφωνα με την αφγανική πλευρά δέχτηκαν και οι στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην Μπαγκράμ, όπου για χρόνια φιλοξενούνταν βάση των ΗΠΑ. Οπως ανακοίνωσε το αρχηγείο της αστυνομίας της επαρχίας Παρβάν (όπου βρίσκεται η Μπαγκράμ), πολλά πακιστανικά στρατιωτικά αεροσκάφη εισήλθαν στον αφγανικό εναέριο χώρο «και προσπάθησαν να βομβαρδίσουν την αεροπορική βάση Μπαγκράμ» περίπου στις 5 τα ξημερώματα της Κυριακής. Η ίδια πηγή ανέφερε ότι οι αφγανικές δυνάμεις απάντησαν με «αντιαεροπορικά και πυραυλικά συστήματα άμυνας» και κατάφεραν να αποτρέψουν την επίθεση. Δεν υπήρξε άμεση απάντηση από το Πακιστάν σε αυτόν τον ισχυρισμό.

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες είναι ενδεικτική η συζήτηση που ανοίγει υπό το φως των εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή (Πακιστάν και Αφγανιστάν έχουν σύνορα με το Ιράν). Η πακιστανική εφημερίδα «Αυγή» μετέδωσε χτες ανώνυμες δηλώσεις κυβερνητικού αξιωματούχου ο οποίος χαρακτήρισε «εσφαλμένα» τα σενάρια που κυκλοφορούν και σύμφωνα με τα οποία «το Πακιστάν είναι πιθανό να είναι ο επόμενος στόχος», κάτι που όπως είπε «στερείται γεγονότα και είναι εξαιρετικά άστοχο». Σύμφωνα με τον αξιωματούχο, «το Πακιστάν δεν γίνεται ποτέ να εξισωθεί με το Ιράν, καθώς οι δύο χώρες είναι διαφορετικές και στρατιωτικά και όσον αφορά την εξωτερική πολιτική, την εξωτερική δέσμευση και την εσωτερική δυναμική». Πρόσθεσε δε ότι το Πακιστάν υιοθέτησε «μια ισχυρή εξωτερική πολιτική», αντανακλώντας - σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ - μια «στρατηγική αντιστάθμισης κινδύνου», που περιλαμβάνει την εξισορρόπηση των δεσμών με Ουάσιγκτον, Τεχεράνη και Ριάντ, αποφεύγοντας παράλληλα την «εμπλοκή στην πολιτική ενός συγκεκριμένου μπλοκ».

Ας καταγραφεί, στο μεταξύ, ότι ινδικά ΜΜΕ μετέδωσαν πως στρατιωτικές δυνάμεις άνοιξαν πυρ για να καταρρίψουν πακιστανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος που την Κυριακή εισήλθε στην ινδική πλευρά του Κασμίρ και το οποίο τελικά επέστρεψε στην πακιστανική πλευρά. Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι αντίστοιχη απόπειρα από πακιστανικό drone έγινε και την περασμένη Παρασκευή 27 Φλεβάρη.

    

