Τρίτη 3 Μάρτη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 4
ΑΙΜΑΤΟΚΥΛΙΣΜΑ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
ΤΟΥΡΚΙΑ
Το CHP ζητά «προωθημένη άμυνα» στα Κατεχόμενα

Η τουρκική αστική τάξη πήρε αμέσως την πάσα από την υπεράσπιση της «ευρωατλαντικής σταθερότητας», στο πλαίσιο της οποίας η ελληνική κυβέρνηση πρωτοστατεί, στέλνοντας από χτες πολεμικά πλοία στην Κύπρο.

Ο Γιανκί Μπαγτσίογλου, αντιπρόεδρος του σοσιαλδημοκρατικού κεμαλικού κόμματος CHP και απόστρατος ναύαρχος, ζήτησε να υπάρξουν εγγυήσεις για την ασφάλεια του ψευδοκράτους απέναντι στην απειλή ανεξέλεγκτων UAV και βαλλιστικών πυραύλων, προσθέτοντας ότι αν κριθεί αναγκαίο πρέπει να αναπτυχθούν στο νησί και τουρκικές φρεγάτες και αεροσκάφη, για «προωθημένη άμυνα». Επίσης ο Μπαγτσίογλου επέκρινε την κυβέρνηση Ερντογάν για την καθυστέρηση στην κατασκευή του συστήματος αεράμυνας «TF-2000 Air Defense Destroyer», υποστηρίζοντας πως οι τρέχουσες εξελίξεις επιβεβαιώνουν τη σημασία του προγράμματος για την παροχή «προωθημένης άμυνας». Επέμεινε δε ότι πρέπει να δοθεί προτεραιότητα σε «κρίσιμα αμυντικά έργα» που επηρεάζουν την εθνική ασφάλεια και την «ύπαρξη», με διάθεση όλων των απαραίτητων πόρων προς αυτήν την κατεύθυνση. Αλλη μια πλευρά που επιβεβαιώνει τους τεράστιους κινδύνους για τον λαό της Κύπρου από τη ΝΑΤΟποίηση του νησιού...

    

Κορυφή σελίδας
ΚΟΣΜΟΣ
Διαβάστε σήμερα...
Τώρα λαϊκός ξεσηκωμός για να απεμπλακεί η Ελλάδα από τη φωτιά του πολέμου
Εφησυχάζουν προκλητικά τον λαό, ενώ εκδίδονται οδηγίες για καταφύγια και εκκενώσεις!
Ρουφήχτρα που τραβά τον λαό στον πόλεμο!
Εξω η Ελλάδα από το ιμπεριαλιστικό μακελειό!
Αγωνιστικές πρωτοβουλίες για να διασφαλιστούν η ασφάλεια και ο επαναπατρισμός των ναυτεργατών που βρίσκονται στο «μάτι του κυκλώνα»
Ξεσηκωμός! Ούτε ορμητήριο των ιμπεριαλιστών, ούτε μαγνήτης αντιποίνων!
«Σπέρνουνε τον όλεθρο και την καταστροφή - Εξω η Ελλάδα από τη σφαγή!»
Ραγδαία κλιμάκωση του πολέμου και φωτιές σε όλη τη Μέση Ανατολή
Ισραηλινές απειλές χερσαίας εισβολής μετά το νέο μακελειό επιδρομών
Γαλλία, Βρετανία, Γερμανία θα στηρίξουν στρατιωτικά με ...«αμυντικά» χτυπήματα κατά του Ιράν
Κινητοποιήσεις μέσα στην καρδιά των ΗΠΑ ενάντια στην επέμβαση
Ανακοίνωσε συντονισμό των γαλλικών πυρηνικών με άλλα ευρωπαϊκά κράτη
 Μεγάλος κίνδυνος για τον λαό η βαθιά εμπλοκή στους αμερικανο-ισραηλινούς σχεδιασμούς με ευθύνη της κυβέρνησης
 Βαθαίνει παραπέρα η στρατιωτική συνεργασία με το κράτος - τρομοκράτη Ισραήλ
 Εγκλωβισμένοι Ελληνες σε πολλές χώρες
 Χτυπήματα αντιποίνων σε ενεργειακές εγκαταστάσεις
 Αναλύει την κατάσταση και «βγάζει συμπεράσματα»
Ανακοίνωση ενάντια στην ιμπεριαλιστική επίθεση από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ
 Συνεχίζονται οι εχθροπραξίες
 Καταργούνται 4.000 θέσεις εργασίας στους Γερμανικούς Σιδηροδρόμους
 Τώρα να κλείσουν οι βρετανικές βάσεις, να πάψει κάθε επιχείρηση από κυπριακό έδαφος!
 Προσήχθη Γεωργιανός ως ύποπτος για κατασκοπεία
 Κέντρο ΑμερικανοΝΑΤΟικών «διερχομένων» και το «Ελ. Βενιζέλος»
 Εξω η Ελλάδα από τη σφαγή - Να κλείσει η βάση της Σούδας
 Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις και πικετοφορίες
 Εξω το ΝΑΤΟ, να φύγουνε οι βάσεις
Μαχητική κινητοποίηση στα Γιάννενα
 Συναγερμός! Εξω η Ελλάδα από τον πόλεμο!
Πικετοφορία στην Πιερία
 Νέες κινητοποιήσεις από σωματεία και φορείς
 Το Ισραήλ έκλεισε όλα τα περάσματα στη Γάζα
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τα 80 χρόνια από την έναρξη της εποποιΐας του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ