ΤΟΥΡΚΙΑ

Το CHP ζητά «προωθημένη άμυνα» στα Κατεχόμενα

Η τουρκική αστική τάξη πήρε αμέσως την πάσα από την υπεράσπιση της «ευρωατλαντικής σταθερότητας», στο πλαίσιο της οποίας η ελληνική κυβέρνηση πρωτοστατεί, στέλνοντας από χτες πολεμικά πλοία στην Κύπρο.

Ο Γιανκί Μπαγτσίογλου, αντιπρόεδρος του σοσιαλδημοκρατικού κεμαλικού κόμματος CHP και απόστρατος ναύαρχος, ζήτησε να υπάρξουν εγγυήσεις για την ασφάλεια του ψευδοκράτους απέναντι στην απειλή ανεξέλεγκτων UAV και βαλλιστικών πυραύλων, προσθέτοντας ότι αν κριθεί αναγκαίο πρέπει να αναπτυχθούν στο νησί και τουρκικές φρεγάτες και αεροσκάφη, για «προωθημένη άμυνα». Επίσης ο Μπαγτσίογλου επέκρινε την κυβέρνηση Ερντογάν για την καθυστέρηση στην κατασκευή του συστήματος αεράμυνας «TF-2000 Air Defense Destroyer», υποστηρίζοντας πως οι τρέχουσες εξελίξεις επιβεβαιώνουν τη σημασία του προγράμματος για την παροχή «προωθημένης άμυνας». Επέμεινε δε ότι πρέπει να δοθεί προτεραιότητα σε «κρίσιμα αμυντικά έργα» που επηρεάζουν την εθνική ασφάλεια και την «ύπαρξη», με διάθεση όλων των απαραίτητων πόρων προς αυτήν την κατεύθυνση. Αλλη μια πλευρά που επιβεβαιώνει τους τεράστιους κινδύνους για τον λαό της Κύπρου από τη ΝΑΤΟποίηση του νησιού...