Τρίτη 3 Μάρτη 2026
Σελίδα 12
ΑΙΜΑΤΟΚΥΛΙΣΜΑ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
ΡΩΣΙΑ
Αναλύει την κατάσταση και «βγάζει συμπεράσματα»

Τηλεφωνικές επικοινωνίες με ηγέτες της Μέσης Ανατολής είχε ο Πούτιν

Μπαράζ τηλεφωνικών επικοινωνιών με ηγέτες των κρατών του Περσικού Κόλπου και της Μέσης Ανατολής είχε χθες ο Ρώσος Πρόεδρος Βλ. Πούτιν, προτείνοντας μεταξύ άλλων και «διαμεσολάβηση», ενώ το ρωσικό ΥΠΕΞ κάλεσε και τις δύο πλευρές σε «άμεση παύση των εχθροπραξιών».

Το ρωσικό ΥΠΕΞ κατηγόρησε ΗΠΑ και Ισραήλ ότι βύθισαν τη Μέση Ανατολή «σε μια άβυσσο ανεξέλεγκτης κλιμάκωσης», ενώ η Μόσχα «αναλύει την κατάσταση και διεξάγει τα δικά της συμπεράσματα μετά την επιλογή της Ουάσιγκτον για πλήγματα στο Ιράν» παρά «τις πληροφορίες για σημαντική πρόοδο στις διαπραγματεύσεις», τόνισε χθες ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμ. Πεσκόφ.

Ο Πεσκόφ είπε ότι η Ρωσία βρίσκεται σε συνεχή επαφή με την ιρανική ηγεσία και συζητά για την κατάσταση στη χώρα.

Πάντως απέκλεισε το ενδεχόμενο η ομάδα των BRICS, η οποία περιλαμβάνει και το Ιράν, να το βοηθήσει στη σύγκρουσή του με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, καθώς η συμμετοχή στους BRICS «δεν συνεπάγεται υποχρέωση προσφοράς αμοιβαίας βοήθειας κατά τη διάρκεια στρατιωτικής επιθετικότητας».

«Εχει γίνει σαφές ότι πέραν της αλλαγής στο καθεστώς του Ιράν χρησιμοποιώντας τα πιο αδίστακτα μέσα, όπως η δολοφονία της ηγεσίας ενός κυρίαρχου κράτους, η Ουάσιγκτον και το Τελ Αβίβ προσπαθούν να προκαλέσουν την κατάρρευση της διαδικασίας εξομάλυνσης των σχέσεων ανάμεσα στο Ιράν και στις γειτονικές του αραβικές χώρες», ανέφερε ακόμα το ρωσικό ΥΠΕΞ.

Χθες ο Πούτιν είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον ομόλογό του των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Μοχάμεντ Μπιν Ζαγέντ Αλ Ναχιάν, με τον οποίο συμφώνησαν «να μείνουν σε επαφή». Επίσης συνομίλησε με τον εμίρη του Κατάρ, Ταμίμ Μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι, ενώ στον βασιλιά του Μπαχρέιν, Χαμάντ Μπιν Ισάι Αλ Χαλίφα, ο Πούτιν εξέφρασε την πρόθεση της Μόσχας «να χρησιμοποιήσει όλες τις ευκαιρίες και δυνατότητες για να σταθεροποιηθεί η κατάσταση».

Τουρκία: «Γνωρίζουμε τα κρυφά σενάρια και τους ύπουλους υπολογισμούς»

Την ίδια ώρα, στην Τουρκία, ο Πρόεδρος της χώρας Ρ. Τ. Ερντογάν, μιλώντας σε στελέχη του κόμματός του και αναφερόμενος στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και στην αμερικανο-ισραηλινή επέμβαση εναντίον του Ιράν, υπονόησε ότι αυτή υπονομεύει τα συμφέροντα της τουρκικής αστικής τάξης στην περιοχή, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Γνωρίζουμε τα σενάρια που γράφονται πίσω από τις κλειστές πόρτες. Γνωρίζουμε πολύ καλά τις παγίδες που στήνονται και τους ύπουλους υπολογισμούς που γίνονται. Γνωρίζουμε πολύ καλά ποιες επιδιώξεις υποκρύπτουν αυτές οι ονειροπολήσεις. Γνωρίζουμε επίσης πολύ καλά τι κάνουμε και τι θα κάνουμε».

Ως ατού σε αυτές τις συνθήκες για λογαριασμό του τουρκικού κεφαλαίου ανέφερε «την ισχυρή εξωτερική πολιτική, την οικονομία, την αμυντική βιομηχανία, τη στρατιωτική ικανότητα και το ενισχυμένο εσωτερικό μέτωπο».

Δήλωσε δε ότι «θα εντείνουμε τις επαφές μας σε όλα τα επίπεδα μέχρι να επιτευχθεί κατάπαυση του πυρός και να επικρατήσει ηρεμία», καθώς «αν δεν γίνει η απαραίτητη παρέμβαση, η σύγκρουση θα έχει σοβαρές συνέπειες για την περιφερειακή και παγκόσμια ασφάλεια».

    

