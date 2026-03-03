ΣΤΙΣ ΦΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ Η ΚΥΠΡΟΣ

Εφησυχάζουν προκλητικά τον λαό, ενώ εκδίδονται οδηγίες για καταφύγια και εκκενώσεις!

Η Βρετανία έδωσε επίσημα άδεια στις ΗΠΑ να χρησιμοποιούν τις βάσεις και σε Ακρωτήρι - Δεκέλεια | Το Ιράν απειλεί με απανωτά πλήγματα στο νησί

2026 The Associated Press. All

Ραγδαία κλιμακώνεται η εμπλοκή της Κύπρου στο νέο μακέλεμα της Μέσης Ανατολής που ξεκίνησαν ΗΠΑ - Ισραήλ: Μη επανδρωμένο αεροσκάφος τύπου Shahed προσέκρουσε, την Κυριακή λίγο μετά τα μεσάνυχτα, στο Ακρωτήρι της επαρχίας Λεμεσού, μέσα στις εγκαταστάσεις της μίας από τις δύο στρατιωτικές βάσεις που η Βρετανία διατηρεί στο νησί, καταρρίπτοντας με εκκωφαντικό τρόπο τα παραμύθια περί «μη εμπλοκής» της χώρας στον νέο πόλεμο.

Η νέα επίθεση στη βάση στο Ακρωτήρι (είχε προηγηθεί το Σάββατο η εκτόξευση δύο πυραύλων με κατεύθυνση προς την Κύπρο, για την οποία Λονδίνο και Λευκωσία σχολίαζαν ότι δεν είναι σίγουρο αν ...στόχευαν την Κύπρο) σημειώθηκε λίγο αφού ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ, ανακοίνωσε πως η χώρα του παραχωρεί άδεια στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ώστε να χρησιμοποιούν τις στρατιωτικές της βάσεις, επιμένοντας με θράσος ότι «δεν συμμετέχουμε στην επιθετική δράση», αλλά και ξεκαθαρίζοντας ταυτόχρονα ότι για το Λονδίνο προέχει η «συλλογική αυτοάμυνα μακροχρόνιων φίλων και συμμάχων»!

Ενώ ο νέος στρατηγός των «Φρουρών της Ισλαμιστικής Επανάστασης», Σαρντάρ Τζαμπαρί, δήλωνε κατόπιν αυτού: «Οι Αμερικανοί έχουν μεταφέρει την πλειονότητα των αεροσκαφών τους στην Κύπρο. Θα εκτοξεύσουμε τόσους πυραύλους προς την Κύπρο, ώστε οι Αμερικανοί να αναγκαστούν να φύγουν και από εκεί!». Ο ίδιος είπε ότι «μέχρι τώρα έχουμε εκτοξεύσει περίπου 3.000 πυραύλους πρώτης και δεύτερης γενιάς (...) Τις επόμενες ημέρες θα χρησιμοποιήσουμε οπωσδήποτε πυραύλους τρίτης και τέταρτης γενιάς».

Τόση ασφάλεια προσφέρει η ΝΑΤΟποίηση της Κύπρου...

Ολα τα παραπάνω αποκαλύπτουν περίτρανα πόση ...ασφάλεια συνεπάγεται για τον λαό της Κύπρου και όλης της περιοχής η μετατροπή της σε «αβύθιστο αεροπλανοφόρο» του αμερικανοΝΑΤΟικού σχεδιασμού.

Η χώρα που γίνεται στόχος αντιποίνων από το Ιράν και τους συμμάχους του, είναι αυτή στην οποία όχι απλά διατηρούνται και αναβαθμίζονται στρατιωτικές βάσεις της Βρετανίας, αλλά τα τελευταία χρόνια προχωρά η δημιουργία και στρατιωτικών βάσεων των ΗΠΑ.

Είναι η χώρα που φιλοξενεί το Κέντρο CYCLOPS («Cyprus Center for Land, Open-seas and Port Security») που εγκαινίασαν το 2022 Λευκωσία και Ουάσιγκτον, ως «πρότυπο Εκπαιδευτικό Κέντρο» που δημιουργήθηκε ως αποτέλεσμα της ανάγκης για παροχή εξειδικευμένων εκπαιδεύσεων και στον τομέα της αντιμετώπισης της «τρομοκρατίας», της παράνομης διασποράς όπλων μαζικής καταστροφής (βιολογικών, ραδιενεργών, χημικών, πυρηνικών και εκρηκτικών) κ.λπ.

Είναι μια χώρα που όχι απλά διευρύνει τις «αμυντικές συμφωνίες» της με διάφορα μέλη του ΝΑΤΟ (όπως τη Γαλλία), αλλά και ρητά δηλώνει ότι «αν μπορούσαμε θα κάναμε σήμερα αίτηση ένταξης στη Βορειοατλαντική Συμμαχία»!

«Νωπές» οι επαφές στην έδρα του 5ου Στόλου των ΗΠΑ

Ενδεικτικές εξάλλου της συνεργασίας της Κύπρου με τους πρωτεργάτες του νέου πολέμου είναι μόνο οι επαφές που είχε το τελευταίο 20ήμερο ο αρχηγός της Εθνικής Φρουράς, αντιστράτηγος Εμμανουήλ Θεοδώρου.

- Μόλις την περασμένη Παρασκευή, 27 Φλεβάρη, υποδέχθηκε αντιπροσωπείες οργανώσεων του ελληνικού και του εβραϊκού λόμπι στις ΗΠΑ (AHEPA, AHI, «B'nai B'rith International - BBI» και λοιπούς που πέρασαν και από την Ελλάδα), με τον Θεοδώρου να επισημαίνει «τη συνεχή αναβάθμιση της αμυντικής και στρατιωτικής συνεργασίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το Ισραήλ, η οποία εντάσσεται στο ευρύτερο πλέγμα αμυντικών συνεργασιών με σκοπό την ενίσχυση του ρόλου της Κυπριακής Δημοκρατίας ως πυλώνα ασφάλειας και σταθερότητας», σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση.

- Στις 12 και 13 Φλεβάρη, ο Θεοδώρου πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στο βασίλειο του Μπαχρέιν, κατά την οποία μάλιστα επισκέφθηκε την έδρα του 5ου Στόλου των ΗΠΑ - που έγινε από τους πρώτους στόχους των ιρανικών αντιποίνων. Εκεί συναντήθηκε με τον Αμερικανό διοικητή, αντιναύαρχο Curt A. Renshaw, με τον οποίο «πραγματοποιήθηκε ανταλλαγή απόψεων επί θεμάτων περιφερειακής ασφάλειας και διερευνήθηκαν δυνατότητες περαιτέρω ενίσχυσης της συνεργασίας σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος», σύμφωνα πάλι με την επίσημη ενημέρωση της Εθνικής Φρουράς.

Στόχος όλες οι αμερικανοΝΑΤΟικές υποδομές...

Σε ό,τι αφορά το χτεσινό πλήγμα σημειώθηκε σε αποθήκη κοντά στον αεροδιάδρομο, προκαλώντας υλικές ζημιές, ενώ σύμφωνα με τον διοικητή των βρετανικών βάσεων, Neil Cripps, «πραγματοποιήθηκε προσωρινή απομάκρυνση μη απαραίτητου προσωπικού» της βάσης στο Ακρωτήρι.

Την ίδια στιγμή, επιβεβαίωσε «γεγονός» και γύρω από «το αεροδρόμιο της Πάφου», για το οποίο ωστόσο το κυπριακό υπουργείο Εσωτερικών είχε απλά αναφέρει ότι «δόθηκαν οδηγίες» μετά από «ενημέρωση της Εθνικής Φρουράς», χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει τον λόγο...

Σύμφωνα με τα κυπριακά ΜΜΕ, το drone που συνετρίβη στο Ακρωτήρι, ήταν τύπου Shahed, με εμβέλεια περίπου 2.000 χιλιομέτρων - κάτι που οδηγεί σε εκτιμήσεις ότι εκτοξεύθηκε είτε από Ιράν, είτε από Λίβανο, ενώ εκτιμάται ότι ήταν προγραμματισμένο για να κινείται σε χαμηλό ύψος, ώστε να αποφεύγει τον έγκαιρο εντοπισμό από τα ραντάρ, με τις κυπριακές αρχές, σε συνεργασία με τις βρετανικές και τις αμερικανικές, να εξετάζουν τη διαδρομή του για να εξακριβωθεί το σημείο εκκίνησής του.

Οδηγίες στον λαό για καταφύγια... που δεν φτάνουν

Την ίδια ώρα, χτες το μεσημέρι, κυκλοφόρησε ότι δόθηκαν οδηγίες για υποχρεωτική εκκένωση περιοχών των κοινοτήτων Πάφου, Τίμης, Αχέλειας, Μαντριών. Τελικά μετά από οδηγίες της Πολιτικής Αμυνας, οι κάτοικοι των περιοχών αυτών κλήθηκαν να μείνουν σε κατ' οίκον περιορισμό, ενώ εκείνη την ώρα σχόλαγαν οι μαθητές του περιφερειακού δημοτικού σχολείου, στο οποίο φοιτούν παιδιά από πολλές γύρω κοινότητες. Τελικά οι τοπικές αρχές δήλωσαν ότι οχήματά τους συνέβαλαν στην επιστροφή των μαθητών στα σπίτια τους.

Ενώ η διοίκηση Πολιτικής Αμυνας δήλωνε ότι μετά από ενημέρωση από την Εθνική Φρουρά (οι κυπριακές Ενοπλες Δυνάμεις) ενεργοποιήθηκαν δυνάμεις και κλιμάκιά της για την «προληπτική ενημέρωση των κατοίκων της περιοχής» (μέχρι και το Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσύλλεκτων επιστρατεύθηκε για «όσους ήθελαν προληπτικά να μετακινηθούν εκεί»), άλλοι κρατικοί αξιωματούχοι δήλωναν «ότι δεν υπήρξε κίνδυνος για τον άμαχο πληθυσμό»...

Πάντως, σε συνέντευξη Τύπου έγινε αναλυτική αναφορά στο δίκτυο καταφυγίων, για το οποίο ο υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Ιωάννου είπε ότι την τελευταία διετία διευρύνθηκε και πλέον καλύπτει το 45% του πληθυσμού (από 30%), κρίνοντας σκόπιμο να θυμίσει και ειδική εφαρμογή (SafeCY) που πλέον λειτουργεί για τον εντοπισμό του πλησιέστερου καταφυγίου. Πρόσθεσε δε ότι δεν είναι εφικτή ακόμα η πλήρης κάλυψη του πληθυσμού, λόγω δυσκολιών «στη συνεργασία με ιδιώτες για διάθεση χώρων». Δηλαδή, ούτε για τη στοιχειώδη προστασία του πληθυσμού δεν αναλαμβάνει αποκλειστική ευθύνη το αστικό κράτος, αν και οι κυβερνήσεις βυθίζουν τη χώρα στον ντορβά των ιμπεριαλιστικών συγκρούσεων...

Ρεσιτάλ εφησυχασμού από την κυπριακή κυβέρνηση

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, ο Κύπριος Πρόεδρος, Νίκος Χριστοδουλίδης, σε μήνυμά του χτες νωρίς το πρωί επιδιδόταν σε άλλο ένα ρεσιτάλ εφησυχασμού, υποστηρίζοντας ότι «η πατρίδα μας δεν μετέχει με οιονδήποτε τρόπο και ούτε προτίθεται να αποτελέσει μέρος οποιασδήποτε στρατιωτικής επιχείρησης»! Αυτά την ώρα που η Κύπρος έχει μετατραπεί σε ευρωατλαντικό ορμητήριο, ενώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Κ. Λετυμπιώτης, έλεγε μετά την προχτεσινή, έκτακτη σύγκληση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας ότι κατά τη συνεδρίαση τονίστηκε πως η χώρα ενεργεί «σε στενό συντονισμό με τους εταίρους και τους διεθνείς οργανισμούς», δηλαδή με τους ΗΠΑ - Ισραήλ και ΕΕ που βάζουν μπουρλότο σε όλη τη Μ. Ανατολή.

Κατά τα άλλα, χτες, μετέφερε τη «δυσαρέσκεια» της Λευκωσίας επειδή το Λονδίνο δεν διευκρίνισε... «ότι οι βρετανικές βάσεις στην Κύπρο σε καμία εκ των περιπτώσεων δεν θα χρησιμοποιούνταν για λόγο άλλο πέραν του ανθρωπιστικού», την ώρα που η Βρετανία άνοιγε τις βάσεις της για τις ΗΠΑ!

Οταν δε κλήθηκε να απαντήσει σε ερωτήματα δημοσιογράφων, «αν η Κύπρος θεωρείται στόχος», ο Λετυμπιώτης είπε πως «τα δύο περιστατικά που υπήρξαν είχαν ως κατεύθυνση τις βρετανικές βάσεις στο Ακρωτήρι», λες και πρόκειται για βάσεις σε άλλη χώρα! Συμπλήρωσε βέβαια ότι η Κύπρος βρίσκεται «εν μέσω περιφερειακής κρίσης», μιλώντας για «αυξημένα μέτρα ασφαλείας» που έχουν τεθεί σε εφαρμογή, αποφεύγοντας φυσικά να διευκρινίσει ότι το πλαίσιο στο οποίο αυτά καθορίζονται είναι τα συμφέροντα ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ και όχι αυτά του κυπριακού λαού...