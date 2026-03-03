ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΚΥΠΡΟΥ

Τώρα να κλείσουν οι βρετανικές βάσεις, να πάψει κάθε επιχείρηση από κυπριακό έδαφος!

Σε ανακοίνωσή της για την επίθεση με drones στις βρετανικές βάσεις στο νησί η Κομμουνιστική Πρωτοβουλία Κύπρου τονίζει:

«Η Κύπρος μετατρέπεται επικίνδυνα σε στόχο αντιποίνων, μέσω των βρετανικών βάσεων. Η επίθεση με drones στη ΝΑΤΟική βάση στο Ακρωτήρι, σε συνδυασμό με την επίσημη άδεια που παραχώρησε η Βρετανία προς τις ΗΠΑ λίγο νωρίτερα για χρήση των βρετανικών βάσεων στις επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν, επιβεβαιώνουν με δραματικό τρόπο τους κινδύνους που δημιουργεί η βαθύτερη εμπλοκή.

Τεράστια είναι η ευθύνη της κυβέρνησης. Η όλο και πιο στενή πρόσδεση της Κύπρου στα ευρωατλαντικά ιμπεριαλιστικά σχέδια των ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ και των συμμάχων τους, όπως το Ισραήλ, και η μετατροπή της χώρας σε ορμητήριο πολέμου, δεν αφήνουν περιθώρια αυταπατών: Η Κύπρος καθίσταται μέρος του προβλήματος και ταυτόχρονα πιθανός στόχος.

Ο λαός μας πρέπει να επαγρυπνεί. Να απορρίψει τα παραπλανητικά αφηγήματα της κυβέρνησης Χριστοδουλίδη περί της Κύπρου ως "πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας" και γέφυρας ειρήνης στην περιοχή. Η πραγματικότητα αποδεικνύει ότι καμία ασφάλεια δεν εξασφαλίζεται μέσα από την πρόσδεση στα ευρωατλαντικά σχέδια και στους πολεμικούς σχεδιασμούς.

Απαιτούμε τον άμεσο τερματισμό κάθε εμπλοκής της Κύπρου στον πόλεμο. Καμία συμμετοχή και καμία διευκόλυνση στους μακελάρηδες των λαών. Να κλείσουν οι βρετανικές βάσεις στο νησί και να παύσουν οποιεσδήποτε επιχειρήσεις από το έδαφος της Κύπρου στον πόλεμο».