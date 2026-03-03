ΚΟΜΜΑ ΤΟΥΝΤΕΧ ΤΟΥ ΙΡΑΝ

Ανακοίνωση ενάντια στην ιμπεριαλιστική επίθεση από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ

Τοσετου καταδικάζει «την εχθρική επίθεση κατά του Ιράν από την εγκληματική ισραηλινή κυβέρνηση και τον αμερικανικό ιμπεριαλισμό!».

Αναλυτικά στην ανακοίνωση, η οποία εκδόθηκε το Σάββατο, επισημαίνει τα εξής:

«Αγαπητοί συμπατριώτες!

Σήμερα το πρωί η πατρίδα μας έγινε στόχος εκτεταμένων πυραυλικών και αεροπορικών επιθέσεων από τη ρατσιστική κυβέρνηση του Ισραήλ και την κυβέρνηση των ΗΠΑ.

Αυτή η κραυγαλέα επιθετικότητα κατά του ιρανικού εδάφους λαμβάνει χώρα σε μια εποχή που οι ιρανικές και οι αμερικανικές κυβερνήσεις, με τη μεσολάβηση περιφερειακών χωρών, έχουν εμπλακεί σε διαπραγματεύσεις τις τελευταίες εβδομάδες για την επίλυση των διαφορών σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Στο βιντεοσκοπημένο μήνυμά του ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ ανακοίνωσε μια "ευρεία στρατιωτική" επίθεση κατά του Ιράν, δήλωσε ότι ο στόχος αυτής της επίθεσης ήταν η καταστροφή των πυρηνικών και πυραυλικών δυνατοτήτων του Ιράν και ταυτόχρονα η αλλαγή του καθεστώτος στο Ιράν. Αυτή η εγκληματική επιθετικότητα κατά του ιρανικού εδάφους, η οποία αναμφίβολα θα οδηγήσει στην απώλεια ζωών συμπατριωτών μας και στην καταστροφή της χώρας, έχει χαιρετιστεί από μισθοφορικές δυνάμεις όπως ο Ρεζά Παχλεβί και οι "Μουτζαχεντίν του Λαού", και αναμφίβολα καταδικάζεται από όλες τις δυνάμεις που αγωνίζονται για την ελευθερία και τις εθνικές δυνάμεις στη χώρα μας.

Αυτή η επίθεση αποτελεί σαφή παραβίαση του δικαιώματος στην εθνική κυριαρχία και ανεξαρτησία της πατρίδας μας.

Μετά την έναρξη αυτής της απροκάλυπτης επιθετικότητας κατά του Ιράν, η οποία αντίκειται σε όλους τους διεθνείς νόμους, η Ισλαμική Δημοκρατία εξαπέλυσε πυραυλικές επιθέσεις ως αντίποινα εναντίον του Ισραήλ και των αμερικανικών βάσεων στο Μπαχρέιν, στο Κατάρ, στο Αμπού Ντάμπι, στο Κουβέιτ, στην Ιορδανία και στη Σαουδική Αραβία.

Επίσης, σύμφωνα με αναφορές από παγκόσμια πρακτορεία ειδήσεων η ισραηλινή αεροπορία επιτέθηκε στον νότιο Λίβανο και σε περιοχές κοντά στη Βαγδάτη στο Ιράκ.

Αγαπητοί συμπατριώτες!

Η στρατιωτική επιθετικότητα του αμερικανικού ιμπεριαλισμού και της ισραηλινής κυβέρνησης, η οποία διώκεται από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, όχι μόνο δεν προαναγγέλλει την απελευθέρωση του Ιράν από τον ζυγό της τυραννίας και της σημερινής δικτατορικής κυβέρνησης, αλλά αποτελεί επίσης μια προσπάθεια καταστροφής του Ιράν ως ισχυρής περιφερειακής χώρας και αντικατάστασης του καθεστώτος του Βελαγιάτ του Φακίχ (κράτος των Μουλάδων) με μια εξαρτημένη και αυταρχική κυβέρνηση, που έχει ήδη ανακοινώσει ένα πρόγραμμα αιματηρής καταστολής των αντιπάλων της.

Το Κόμμα Τουντέχ του Ιράν καλεί όλες τις εθνικές δυνάμεις και τις δυνάμεις που αγωνίζονται για την ελευθερία στο Ιράν και όλες τις φιλειρηνικές και προοδευτικές δυνάμεις σε όλο τον κόσμο να ενώσουν τα χέρια και να ενωθούν με όλες τους τις δυνάμεις σε αυτές τις κρίσιμες και αποφασιστικές στιγμές, για την εδραίωση της ειρήνης και τον τερματισμό αυτής της επιθετικότητας του Ισραήλ και του αμερικανικού ιμπεριαλισμού κατά της πατρίδας μας. Η καταστροφή του Ιράν δεν είναι ο τρόπος για να σωθεί η χώρα από τον ζυγό του τρέχοντος αυταρχικού καθεστώτος. Αυτό είναι δυνατό μόνο μέσω του αγώνα του λαού και των φιλελεύθερων και εθνικών δυνάμεων της χώρας».