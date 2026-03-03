Μαχητική κινητοποίηση στα Γιάννενα

Μαζική κινητοποίηση ενάντια στη νέα ιμπεριαλιστική επέμβαση των ΗΠΑ - Ισραήλ στο Ιράν πραγματοποίησε η ΤΕ Ιωαννίνων του ΚΚΕ, έξω από τα γραφεία της «Λαϊκής Συσπείρωσης» στην οδό Αβέρωφ, ενώ ακολούθησε πορεία στους δρόμους της πόλης με μαχητική συμμετοχή.

Στην ομιλία του, ο Γραμματέας της Τομεακής Οργάνωσης Ιωαννίνων του ΚΚΕ, Σπύρος Κωστής, τόνισε ότι «οι καπνοί του πολέμου έφτασαν στα Γιάννενα», αναδεικνύοντας τις άμεσες συνέπειες της εμπλοκής της χώρας. Αναφέρθηκε στους Κύπριους φοιτητές που σπουδάζουν στην πόλη και έχουν συγγενείς στην Κύπρο, στις μανάδες που απευθύνονται ανήσυχες για τα παιδιά τους που υπηρετούν τη θητεία τους στο νησί και στην Κρήτη, αλλά και σε ναυτεργάτες που βρίσκονται εγκλωβισμένοι σε πλοία ελληνικών εφοπλιστικών ομίλων στην περιοχή. Υπογράμμισε την απαίτηση να ληφθούν άμεσα μέτρα για τον επαναπατρισμό όλων των εργαζομένων και να μην υπάρξει καμία «παράπλευρη απώλεια» για τα συμφέροντα των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών.

Κατήγγειλε την εμπλοκή της Ελλάδας μέσω της βάσης της Σούδας, της αποστολής φρεγατών και της συμμετοχής σε ΝΑΤΟικές και ευρωενωσιακές αποστολές, καλώντας σε απεμπλοκή της χώρας από τον πόλεμο.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στα πολιτικά καθήκοντα της περιόδου. Κάλεσε σε πλατιά διακίνηση της Απόφασης του Συνεδρίου του ΚΚΕ στην πανεξόρμηση του Σαββατοκύριακου, ενώ απεύθυνε κάλεσμα μαζικής συμμετοχής στη μεγάλη εκδήλωση τη Δευτέρα 9/3, στις 7 μ.μ., στην Ακαδημία, με ομιλητή τον Νίκο Σοφιανό και θέμα «Σε έναν κόσμο που φλέγεται ο λαός να γίνει πρωταγωνιστής με το ΚΚΕ μπροστά», όπου θα παρουσιαστούν οι Αποφάσεις του Συνεδρίου. Τέλος, κάλεσε τον γιαννιώτικο λαό να συμμετάσχει ενεργά στις πρωτοβουλίες που θα αναλάβουν το επόμενο διάστημα το εργατικό κίνημα και οι φορείς της πόλης.