ΑΙΜΑΤΟΚΥΛΙΣΜΑ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
ΔΡΑΜΑ
Εξω το ΝΑΤΟ, να φύγουνε οι βάσεις

Πικετοφορία - πορεία οργανώθηκε και στη Δράμα από την ΤΕ του ΚΚΕ και το ΤΣ της ΚΝΕ, εκφράζοντας αλληλεγγύη στους λαούς και ιδιαίτερα στον ιρανικό λαό, που δέχεται τη βρώμικη επίθεση του κράτους - δολοφόνου Ισραήλ και των μακελάρηδων ΗΠΑ - ΝΑΤΟ. Η απαίτηση για καμία εμπλοκή - καμιά συμμετοχή της χώρας στα φονικά σχέδια των ιμπεριαλιστών κυριάρχησε στους δρόμους της πόλης με συνθήματα όπως «Εξω το ΝΑΤΟ, να φύγουνε οι βάσεις, καμιά συμμετοχή στις επεμβάσεις», «Οι ιμπεριαλιστές τη Γη ξαναμοιράζουν, με των λαών το αίμα τα σύνορα χαράζουν» κ.λπ.

    

