ΑΙΜΑΤΟΚΥΛΙΣΜΑ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ
Μεγάλος κίνδυνος για τον λαό η βαθιά εμπλοκή στους αμερικανο-ισραηλινούς σχεδιασμούς με ευθύνη της κυβέρνησης

Επιστολή του Δ. Κουτσούμπα στον πρόεδρο της Βουλής με αίτημα για ενημέρωση της Ολομέλειας από την κυβέρνηση για τα σοβαρά γεγονότα μετά την επίθεση των ΗΠΑ - Ισραήλ στο Ιράν

Ενημέρωση της Ολομέλειας της Βουλής από την κυβέρνηση για τα σοβαρά γεγονότα μετά την επίθεση των ΗΠΑ - Ισραήλ στο Ιράν και αναβολή της συζήτησης για την επιστολική ψήφο των αποδήμων ζήτησε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, με επιστολή του στον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, και στους υπουργούς Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη, Εθνικής Αμυνας, Νίκο Δένδια, και Εσωτερικών, Θεόδωρο Λιβάνιο.

Η επιστολή έχει ως εξής:

«Μετά τη στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν και τα ιρανικά αντίποινα στις αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις της περιοχής, διαμορφώνεται μια πολύ επικίνδυνη κατάσταση για γενίκευση του πολέμου στην ευρύτερη περιοχή.

Η χώρα μας με ευθύνη της κυβέρνησης εμπλέκεται βαθιά στους αμερικανο-ισραηλινούς σχεδιασμούς, στους οποίους βασικό ρόλο παίζει και η στρατιωτική βάση της Σούδας. Κατά συνέπεια, είναι παραπάνω από υπαρκτός ο κίνδυνος για τη χώρα μας και τον ελληνικό λαό, κάτι το οποίο επιβεβαιώνει και η πρόσφατη απόφαση του ΚΥΣΕΑ για τη λήψη έκτακτων μέτρων ασφαλείας για τις αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην Ελλάδα.

Αυτό άλλωστε αποδεικνύεται και από τα χτυπήματα σε αντίστοιχες βάσεις και υποδομές σε σειρά κρατών της περιοχής, μεταξύ των οποίων και στη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι της Κύπρου.

Παράλληλα, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος για τους Ελληνες πολίτες, εργαζόμενους που βρίσκονται στο Ιράν και σε άλλες γειτονικές χώρες, όπως και με τους Ελληνες ναυτεργάτες στον Περσικό Κόλπο.

Τα γεγονότα είναι πολύ σοβαρά και γι' αυτό απαιτείται επίσημη ενημέρωση του ελληνικού λαού από την κυβέρνηση, με αντίστοιχη προσαρμογή του προγράμματος της Βουλής, έτσι ώστε να αποφευχθεί και ο κίνδυνος υποβάθμισης της συζήτησης και των τοποθετήσεων των κομμάτων για πολύ σοβαρά νομοσχέδια.

Με βάση τα παραπάνω, η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ ζητά την αναβολή της συζήτησης του νομοσχεδίου του υπουργείου Εσωτερικών "Ορισμός εκλογικής περιφέρειας Απόδημου Ελληνισμού - Διευκόλυνση άσκησης εκλογικού δικαιώματος εκλογέων εκτός επικράτειας μέσω επιστολικής ψήφου για τις βουλευτικές εκλογές" και την ενημέρωση της Ολομέλειας της Βουλής από την κυβέρνηση, τους υπουργούς Εξωτερικών και Αμυνας, με δυνατότητα τοποθέτησης και των εκπροσώπων των κομμάτων.

Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και Γενικός Γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας».

Την μπάλα στην εξέδρα η κυβέρνηση

Στο μεταξύ, την μπάλα στην εξέδρα προσπαθεί να πετάξει η κυβέρνηση μπροστά στο αίτημα για ενημέρωση της Βουλής για τα σοβαρά γεγονότα μετά την επίθεση των ΗΠΑ - Ισραήλ στο Ιράν.

Επιχειρώντας να περάσουν «στη ζούλα» την εμπλοκή που έχει βάλει την Ελλάδα στον πόλεμο, «κυβερνητικές πηγές» έλεγαν χθες ότι «ο πρωθυπουργός είναι ανοιχτός για κατ' ιδίαν ενημέρωση όποιου πολιτικού αρχηγού, εφόσον κατατεθεί σχετικό αίτημα».

Αξιοποιώντας, άλλωστε, την πάσα που πήραν και σε αυτό το θέμα από το ΠΑΣΟΚ, παρέπεμπαν στη συνάντηση που προγραμματίζεται να έχουν σήμερα στις 12.00 Μητσοτάκης και Ανδρουλάκης στο γραφείο του πρωθυπουργού στη Βουλή.

Ελεγαν ακόμα ότι ο πρωθυπουργός θα μιλήσει αύριο Τέταρτη στη Βουλή, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για την επιστολική ψήφο των αποδήμων, «όπου αναμένεται να τοποθετηθεί και για τις τρέχουσες διεθνείς εξελίξεις», βασικά να ξεπετάξει με 2-3 ατάκες, αναμασώντας τα γνωστά ότι «η Ελλάδα ψήλωσε», «ενδυναμώθηκε γεωστρατηγικά μέσα από εξοπλισμούς και συμφωνίες στα Ενεργειακά» κ.λπ., όταν η φωτιά του πολέμου έχει σημάνει συναγερμό στον λαό.

Παρέπεμπαν, τέλος, στο γεγονός ότι αύριο Τετάρτη στις 10.00 ο υπουργός Εξωτερικών Γ. Γεραπετρίτης συγκαλεί εκτάκτως το λεγόμενο Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής, με θέμα τις «εξελίξεις στη Μέση Ανατολή», το όργανο που έχουν στήσει με τα άλλα αστικά κόμματα για να «προσυπογράφει» την «εθνική» πολιτική της εμπλοκής για τα συμφέροντα της αστικής τάξης.

    
