Τρίτη 19 Μάη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 26
ΔΙΕΘΝΗ
ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

ΡΩΜΗ.- Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς το απόγευμα του Σαββάτου στο κέντρο της Μόντενα, στη βόρεια Ιταλία, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 8 άτομα, εκ των οποίων τα 4 νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Ο δράστης, ο οποίος συνελήφθη, είναι 31 ετών, λάμβανε αγωγή καθώς αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα και δεν φέρεται να συνδέεται με «τρομοκρατικές ομάδες». Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες το ΙΧ που οδηγούσε ανέβηκε στο πεζοδρόμιο με ιλιγγιώδη ταχύτητα. Στη συνέχεια κατέβηκε από το αυτοκίνητο, έβγαλε μαχαίρι από την τσέπη του και τραυμάτισε έναν άνδρα. Τη Μόντενα επισκέφτηκαν η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζ. Μελόνι και ο Πρόεδρος της χώρας Σ. Ματαρέλα.

ΤΥΝΙΔΑ.- Διαδήλωση διαμαρτυρίας για τη φτώχεια που πλήττει τα λαϊκά στρώματα πραγματοποίησαν το Σάββατο στην πρωτεύουσα της Τυνησίας εκατοντάδες πολίτες κατά του Προέδρου της χώρας Καΐς Σαγιέντ, κατηγορώντας τον ότι περιστέλλει τις ελευθερίες και ότι ευθύνεται για την επιδείνωση της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης. Βασικό σύνθημα στην κινητοποίηση ήταν η φράση «Οι άνθρωποι πεινάνε και οι φυλακές είναι γεμάτες».

ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ.- Ενας ενήλικας πέθανε από χανταϊό στο Κολοράντο, αλλά όπως ανακοίνωσαν αξιωματούχοι της υπηρεσίας Δημόσιας Υγείας και Περιβάλλοντος το κρούσμα δεν συνδέεται με την πρόσφατη επιδημία στο ολλανδικό κρουαζιερόπλοιο «MV Hondius», το οποίο ελλιμενίστηκε χθες στο Ρότερνταμ. Το στέλεχος του χανταϊού που ευθύνεται για τον θάνατο του ασθενούς στην κομητεία Ντάγκλας εμφανίζεται συχνά στην περιοχή αυτήν την περίοδο του χρόνου. Οι αρχές ερευνούν την πηγή από την οποία προήλθε ο ιός.

ΑΜΠΟΥΤΖΑ - ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ.- Η Διοίκηση Αφρικής του αμερικανικού στρατού (AFRICOM) ανακοίνωσε χτες ότι το Σάββατο και την Κυριακή σε συνεργασία με τις νιγηριανές δυνάμεις πραγματοποίησε αεροπορικές επιδρομές στη βορειοανατολική Νιγηρία εναντίον θέσεων τζιχαντιστών του «Ισλαμικού Κράτους». Σε μία απ' αυτές τις επιδρομές, το Σάββατο σκοτώθηκε ο υπαρχηγός των τζιχαντιστών του «Ισλαμικού Κράτους» παγκοσμίως, Αμπού Μπιλάλ Αλ Μινούκι.

ΑΓΚΥΡΑ.- 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 8 τραυματίστηκαν από το χέρι 37χρονου ένοπλου στην Τουρκία, μέσα σε εστιατόριο σε περιοχή κοντά στην πόλη Μερσίνη. Σύμφωνα με τουρκικά ΜΜΕ ο ένοπλος διέφυγε αφού σιγουρεύτηκε ότι μεταξύ των θυμάτων ήταν ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου και ένας υπάλληλος. Τα κίνητρά του δεν έχουν γίνει γνωστά.

    
ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΘΕΜΑΤΑ
Κλιμακώνονται οι βομβαρδισμοί... (11/10/2017)
Χιλιάδες άμαχοι νεκροί από επιδρομές των ΗΠΑ (2/5/2017)
Ελιγμός από τις ΗΠΑ: «Δεν είναι προτεραιότητα ο Ασαντ» (1/4/2017)
ΑΤΙΤΛΟ (12/8/2016)
Νεκρός φέρεται ο αρχηγός των τζιχαντιστών (6/8/2016)
Παραβιάσεις της εύθραυστης εκεχειρίας (9/5/2016)

Κορυφή σελίδας
ΚΟΣΜΟΣ
Διαβάστε σήμερα...
 Καλεί τις ευρωπαϊκές βιομηχανίες να επιταχύνουν την παραγωγή όπλων
 ΗΠΑ - Ισραήλ εντείνουν απειλές και κινήσεις για επανέναρξη επιθέσεων
Αντιπαράθεση ακόμα και στις ανακοινώσεις για το τι συμφωνήθηκε
Ο δρόμος για την αληθινή διέξοδο από το σκοτάδι των πολέμων είναι στη σύγκρουση με το σύστημα της εκμετάλλευσης
Μεγάλη συγκέντρωση για να κλείσει το ΝΑΤΟικό Στρατηγείο του πολέμου
Ο λαός της Κρήτης μίλησε: Οι μακελάρηδες να πάρουν δρόμο, καμία εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο!
Δυναμικά μηνύματα απεμπλοκής της Ελλάδας από τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο
«Ούτε γη ούτε νερό στους φονιάδες των λαών» το μήνυμα των κινητοποιήσεων
Σοβαρά ερωτήματα από φορτηγάκι με ενόπλους πάνω στον ΒΟΑΚ
Παραμένει στο στόχαστρο των ΗΠΑ
Με άθλια προσχήματα και απειλές κλιμακώνεται η αμερικανική επιθετικότητα
Νέο ρεσάλτο Ισραηλινών σε πλοιάρια αλληλεγγύης
 Ο Τραμπ ρίχνει τους τόνους για την Ταϊβάν
Ενωσαν τις φωνές τους, τραγούδησαν για τους λαούς
 Αύριο η παράσταση «Ενα Τραγούδι για την Ειρήνη»
 Ουσιαστική συζήτηση κατά την περιοδεία του ΚΚΕ στη νοτιοανατολική Βοιωτία
 Πάνω από 47.000 εργαζόμενοι της «Samsung» ετοιμάζονται να απεργήσουν
 Επιδημία Εμπολα κήρυξε ο ΠΟΥ
Δυναμική αγωνιστική απάντηση στο «φόρουμ πολέμου»
 Διαδήλωση υπέρ των Παλαιστινίων και αντιδιαδήλωση εθνικιστών
 Συντριπτική ήττα για τους σοσιαλδημοκράτες στην Ανδαλουσία
Στρατιωτική κλιμάκωση και αναζήτηση διαπραγμάτευσης από την ΕΕ
 Παράταση της εκεχειρίας που παραβιάζει το Ισραήλ για άλλες 45 μέρες
 Καταγγέλλει τη νέα πειρατική επίθεση του Ισραήλ σε στολίσκο αλληλεγγύης για τη Γάζα
 Στην Κίνα με «μεγάλες προσδοκίες»
Ξεχωριστές δημιουργίες
Στους δρόμους του αγώνα για να σταματήσει η εμπλοκή
Χιλιάδες βάδισαν τη διαδρομή - θεσμό, στη μεγαλύτερη πορεία των τελευταίων πολλών χρόνων
 Με επιτυχία ο 8ος αγώνας δρόμου ειρήνης «Γρηγόρης Λαμπράκης»
 Σε Κοζάνη και Πτολεμαΐδα
Μαζικές διαδηλώσεις σε Ακτιο και Πρέβεζα
Η Αλεξανδρούπολη λιμάνι των λαών και όχι ορμητήριο των ιμπεριαλιστών
 Συγκέντρωση στην περιοχή του Πάρκου
 Νεκρός εργαζόμενος και τραυματίες από διαρροή χημικών
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τα 80 χρόνια από την έναρξη της εποποιΐας του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ