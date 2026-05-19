ΡΩΜΗ.- Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς το απόγευμα του Σαββάτου στο κέντρο της Μόντενα, στη βόρεια Ιταλία, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 8 άτομα, εκ των οποίων τα 4 νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Ο δράστης, ο οποίος συνελήφθη, είναι 31 ετών, λάμβανε αγωγή καθώς αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα και δεν φέρεται να συνδέεται με «τρομοκρατικές ομάδες». Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες το ΙΧ που οδηγούσε ανέβηκε στο πεζοδρόμιο με ιλιγγιώδη ταχύτητα. Στη συνέχεια κατέβηκε από το αυτοκίνητο, έβγαλε μαχαίρι από την τσέπη του και τραυμάτισε έναν άνδρα. Τη Μόντενα επισκέφτηκαν η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζ. Μελόνι και ο Πρόεδρος της χώρας Σ. Ματαρέλα.

ΤΥΝΙΔΑ.- Διαδήλωση διαμαρτυρίας για τη φτώχεια που πλήττει τα λαϊκά στρώματα πραγματοποίησαν το Σάββατο στην πρωτεύουσα της Τυνησίας εκατοντάδες πολίτες κατά του Προέδρου της χώρας Καΐς Σαγιέντ, κατηγορώντας τον ότι περιστέλλει τις ελευθερίες και ότι ευθύνεται για την επιδείνωση της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης. Βασικό σύνθημα στην κινητοποίηση ήταν η φράση «Οι άνθρωποι πεινάνε και οι φυλακές είναι γεμάτες».

ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ.- Ενας ενήλικας πέθανε από χανταϊό στο Κολοράντο, αλλά όπως ανακοίνωσαν αξιωματούχοι της υπηρεσίας Δημόσιας Υγείας και Περιβάλλοντος το κρούσμα δεν συνδέεται με την πρόσφατη επιδημία στο ολλανδικό κρουαζιερόπλοιο «MV Hondius», το οποίο ελλιμενίστηκε χθες στο Ρότερνταμ. Το στέλεχος του χανταϊού που ευθύνεται για τον θάνατο του ασθενούς στην κομητεία Ντάγκλας εμφανίζεται συχνά στην περιοχή αυτήν την περίοδο του χρόνου. Οι αρχές ερευνούν την πηγή από την οποία προήλθε ο ιός.

ΑΜΠΟΥΤΖΑ - ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ.- Η Διοίκηση Αφρικής του αμερικανικού στρατού (AFRICOM) ανακοίνωσε χτες ότι το Σάββατο και την Κυριακή σε συνεργασία με τις νιγηριανές δυνάμεις πραγματοποίησε αεροπορικές επιδρομές στη βορειοανατολική Νιγηρία εναντίον θέσεων τζιχαντιστών του «Ισλαμικού Κράτους». Σε μία απ' αυτές τις επιδρομές, το Σάββατο σκοτώθηκε ο υπαρχηγός των τζιχαντιστών του «Ισλαμικού Κράτους» παγκοσμίως, Αμπού Μπιλάλ Αλ Μινούκι.

ΑΓΚΥΡΑ.- 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 8 τραυματίστηκαν από το χέρι 37χρονου ένοπλου στην Τουρκία, μέσα σε εστιατόριο σε περιοχή κοντά στην πόλη Μερσίνη. Σύμφωνα με τουρκικά ΜΜΕ ο ένοπλος διέφυγε αφού σιγουρεύτηκε ότι μεταξύ των θυμάτων ήταν ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου και ένας υπάλληλος. Τα κίνητρά του δεν έχουν γίνει γνωστά.