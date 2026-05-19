ΚΑΜΙΑ ΘΥΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΕΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΤΟΥΣ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΥ ΑΝΤΙΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΗΜΕΡΟΥ ΤΗΣ ΕΕΔΥΕ

Από πρωτόγνωρη - για τα τελευταία πολλά χρόνια - επιτυχία σημαδεύτηκε το Αντιιμπεριαλιστικό Διήμερο της Ελληνικής Επιτροπής για τη Διεθνή Υφεση και Ειρήνη (ΕΕΔΥΕ) στις 16 και 17 Μάη, αποτελώντας σημαντικό σταθμό αγωνιστικής κλιμάκωσης σε μια περίοδο ιδιαίτερα επικίνδυνων εξελίξεων για τους λαούς. Απ' άκρη σ' άκρη της χώρας ξεδιπλώθηκαν πολύμορφες δράσεις από τις Επιτροπές Ειρήνης, στηριζόμενες από εργατικά σωματεία και μαζικούς φορείς, και οι οποίες αγκαλιάστηκαν από χιλιάδες κόσμου, συγκροτώντας επί της ουσίας μια μεγάλη πανελλαδική διαδήλωση ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο και στην ελληνική εμπλοκή. Ξεχώρισαν η μαζικότατη 43η Μαραθώνια Πορεία Ειρήνης στην Αττική, οι μαχητικές κινητοποιήσεις έξω από αμερικανοΝΑΤΟικές βάσεις και άλλα ορμητήρια πολέμου, και άλλες δράσεις, όπως αγώνες δρόμου, καλλιτεχνικά δρώμενα, εκθέσεις κ.ο.κ.