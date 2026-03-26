ΡΩΜΗ.- Με καταμετρημένο μεγάλο μέρος των ψήφων το «όχι» διατηρεί καθαρό προβάδισμα, με περίπου 53,6% έναντι 46,4% του «ναι», στο δημοψήφισμα για τη μεταρρύθμιση της Δικαιοσύνης που προωθούσε η τρικομματική ιταλική κυβέρνηση υπό την Τζ. Μελόνι. Μεταξύ άλλων προέβλεπε τον διαχωρισμό στις καριέρες δικαστών και εισαγγελέων, και αλλαγές στη σύνθεση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου, με εισαγωγή επιλογής μελών μέσω κλήρωσης αντί εκλογής. Ενώσεις δικαστικών λειτουργών και κόμματα της αντιπολίτευσης υποστήριζαν ότι θα υπονομευόταν η «ανεξαρτησία» της Δικαιοσύνης.

ΡΩΜΗ.- Μαθητής 13 ετών μαχαίρωσε χθες καθηγήτριά του μπροστά στην είσοδο σχολείου στο Μπέργκαμο της βόρειας Ιταλίας. Η εκπαιδευτικός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και σύμφωνα με πληροφορίες η ζωή της δεν κινδυνεύει. Ο μαθητής φέρεται να βιντεοσκόπησε την επίθεση με κινητό τηλέφωνο και να φορούσε μπλούζα που έγραφε «vendetta» (εκδίκηση) και παντελόνι στρατιωτικού τύπου. Τα κίνητρά του δεν έχουν γίνει γνωστά.

ΜΠΟΓΚΟΤΑ.- Τριήμερο πένθος κηρύχθηκε στην Κολομβία για τους 70 νεκρούς κατά τη συντριβή στρατιωτικού μεταγωγικού αεροσκάφους στις 23 Μάρτη, λίγο μετά την απογείωσή του σε αεροδρόμιο στη νοτιοδυτική επαρχία Πουτουμάγιο. Στο αεροσκάφος τύπου C-130 Hercules επέβαιναν 128 (στρατιώτες, λίγοι αστυνομικοί και το 11μελές πλήρωμα), ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για να προσδιοριστούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος, με τις αρχές να αποκλείουν οποιοδήποτε ενδεχόμενο εξωτερικής επίθεσης.