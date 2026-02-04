Ως εδώ! Οχι άλλο αίμα για τα κέρδη των εργοδοτών!

: Το βροντερό αυτό μήνυμα έστειλε η χθεσινήκαι οι απεργιακές συγκεντρώσεις που έγιναν σε πολλές πόλεις μετά το στυγνό εργοδοτικό έγκλημα στα Τρίκαλα.

«Να γυρίζουμε ζωντανοί και υγιείς στα σπίτια μας, στις οικογένειές μας» είναι η απαίτηση των εργατών, που αποτυπώθηκε σε κάθε συγκέντρωση, με εργοστάσια να «νεκρώνουν» σε όλη τη χώρα, με την παραγωγή στον μεγαλύτερο κλάδο της μεταποίησης να διακόπτεται, φανερώνοντας τη δύναμη της εργατικής τάξης.

Στην Αθήνα, στη συγκέντρωση έξω από το υπουργείο Εργασίας, διαδήλωσαν με τα πανό και τα συνθήματά τους εργαζόμενοι του κλάδου.

Στο πλευρό των απεργών παραβρέθηκαν ακόμη αντιπροσωπείες συνδικαλιστών από άλλους κλάδους, που επίσης μετράνε σακατεμένους και εργαζόμενους που δεν γύρισαν στις οικογένειές τους. Επίσης, αντιπροσωπεία της ΟΓΕ και ο Φοιτητικός Σύλλογος Γεωπονικού.

Στο πλευρό των απεργών ήταν ακόμη ο Χρήστος Κατσώτης, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ και βουλευτής και η Αφροδίτη Κτενά, βουλευτής.

Ο Βασίλης Σταμούλης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εργαζομένων σε Γάλα - Τρόφιμα - Ποτά, υπογράμμισε ότι η επιτυχημένη απεργιακή κινητοποίηση στέλνει μήνυμα ανυποχώρητης πάλης για την προστασία της ζωής. Αναφέρθηκε στη μάχη που δόθηκε το πρωί στις πύλες των εργοστασίων και χαιρέτισε ιδιαίτερα τις εργάτριες του κλάδου που έκαναν το βήμα και απέργησαν παρά την τρομοκρατία. «Οχι άλλος νεκρός για τα κέρδη των βιομηχάνων», τόνισε και υπογράμμισε ότι το έγκλημα «στη "Βιολάντα" δεν θα περάσει ατιμώρητο», ενώ απαίτησε τώρα μέτρα προστασίας.





Μετά τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε με αντιπροσωπεία της ηγεσίας του υπ. Εργασίας, ο Β. Σταμούλης ανέφερε πως η κυβέρνηση επιμένει στον ίδιο δρόμο που οδηγεί σε νεκρούς και σακατεμένους εργάτες. Τόνισε πως «οι εργαζόμενοι δεν είναι αριθμοί, κανένας εργαζόμενος και εργαζόμενη δεν πρέπει να λείψει από την οικογένειά του, τα παιδιά του, την/τον σύζυγο, από την μάνα του. Δεν ξεχνάμε κανέναν που έχει χαθεί από την εγκληματική πολιτική του κέρδους που στηρίζουν διαχρονικά οι κυβερνήσεις, από την ασυδοσία της μεγαλοεργοδοσίας. Θέσαμε τα ζητήματα για να αποδοθούν οι ευθύνες του εγκλήματος».

Μιλώντας στη συγκέντρωση ο Γιάννης Σχοινάς, πρόεδρος του Κλαδικού Συνδικάτου Γάλακτος - Τροφίμων - Ποτών Ν. Αττικής, χαιρέτισε τους εργαζόμενους του κλάδου που απεργούν, στον μεγαλύτερο κλάδο της μεταποίησης, όπως σημείωσε, που η κερδοφορία των εργοδοτών έχει χτυπήσει «κόκκινο», αλλά οι εργαζόμενοι γίνονται βορά της εργοδοτικής αυθαιρεσίας.

Η Κατερίνα Σαββίδη, γενική γραμματέας του Συνδικάτου, αναφέρθηκε ιδιαίτερα στις γυναίκες εργαζόμενες που θεωρούνται αναλώσιμες, αντιμετωπίζουν μυοσκελετικά προβλήματα κ.ο.κ. «Εχουμε ανάγκη από χρόνο για τις οικογένειές μας και όχι νυχτερινές βάρδιες. Απεργούμε γιατί δεν δεχόμαστε να γίνουμε θυσία για τα κέρδη τους», επισήμανε.

Ο Μανώλης Καραντούσας, γενικός γραμματέας της Ομοσπονδίας Εργαζομένων σε Γάλα - Τρόφιμα - Ποτά, υπογράμμισε ότι το έγκλημα στη «Βιολάντα» έχει την υπογραφή των κυβερνήσεων που ψήφισαν νόμους και διατάξεις που έχουν βάλει στο στόχαστρο τους εργαζόμενους. Αναφέρθηκε στη διόλου τυχαία άρνηση της εταιρείας να μπει η Ομοσπονδία μέσα στο εργοστάσιο «Βιολάντα».

Ο Κώστας Μπασκούτας, αντιπρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων «Παυλίδη», σημείωσε πως «θέλουν εργαζόμενους υποταγμένους για να βγάζουν περισσότερα κέρδη» και την ίδια ώρα οι εργαζόμενοι δεν ξέρουν αν θα γυρίσουν σώοι. «Πιάνουμε το νήμα και δυναμώνουμε τον αγώνα», τόνισε, προσθέτοντας ότι «δεν πρέπει να μείνει κανείς εργαζόμενος μόνος του, να αγωνιστεί και αυτός για το δικό του αύριο και της οικογένειάς του».

Ο Παναγιώτης Χαϊνάς, πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων ΕMFI (πρώην ΕΒΓΑ), όπου εργαζόμενος σκοτώθηκε πριν τρία χρόνια μετά από συνεχόμενα 12ωρα, απαίτησε «να παρθούν όλα τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας για μη θρηνήσουμε άλλο συνάδελφο για τα κέρδη των βιομηχάνων».

Ο Μιχάλης Τρουλλινός, μέλος του ΔΣ του Σωματείου Εργαζομένων «Pepsico», σημείωσε πως «δεν θα δεχτούμε να μετράνε τη ζωή μας ως κόστος» και πρόσθεσε πως «ο αγώνας για ΣΣΕ συνεχίζεται, διεκδικώντας μεταξύ άλλων και μέτρα Υγείας και Ασφάλειας στην πράξη».

Επίσης χαιρετισμούς απεύθυναν συνδικαλιστές από σωματεία άλλων κλάδων που επίσης οι ζωές των εργαζομένων συνθλίβονται από τη μέγγενη του κέρδους και οι χώροι εργασίας μετατρέπονται σε αρένες θανάτου. Μεταξύ άλλων από την Ομοσπονδία Εργαζομένων Ιματισμού - Δέρματος, την Ομοσπονδία Τύπου - Χάρτου, το Κλαδικό Συνδικάτο ΟΤΑ Αττικής, το Συνδικάτο Μετάλλου Αττικής, το Συνδικάτο Εργαζομένων Επισιτισμού - Τουρισμού. Τον λόγο πήρε επίσης εκπρόσωπος της ΟΓΕ.