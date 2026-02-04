Από τα χαράματα στις πύλες των εργοστασίων

Από τα χαράματα χθες οι εργαζόμενοι στον κλάδο Τροφίμων - Ποτών έδιναν τη μάχη για την επιτυχία της πανελλαδικής απεργίας τους.

«Να γυρίζουμε ζωντανοί και υγιείς στα σπίτια μας, στις οικογένειές μας» ήταν η απαίτηση που ακουγόταν σε κάθε «πηγαδάκι», σε κάθε συζήτηση μπροστά στις πύλες.

Σε αρκετά εργοστάσια μάλιστα η απεργία ξεκίνησε από το προηγούμενο βράδυ, όπως στην «Coca Cola» στο Σχηματάρι, όπου εργαζόμενοι βρέθηκαν και περιφρούρησαν τη μάχη τους κατά την αλλαγή της νυχτερινής βάρδιας.

Στην Αττική τα σωματεία βρέθηκαν ακόμα στο εργοστάσιο της ΕΒΓΑ (EMFI), στη ΔΕΛΤΑ, στην «Αθηναϊκή Ζυθοποιία», στην «Tasty», στη ΦΑΓΕ κ.α.

Στα Τρίκαλα, το Εργατικό Κέντρο και το Συνδικάτο Τροφίμων - Γάλακτος - Ποτών βρέθηκαν στην πύλη του εργοστάσιου «Τρικαλινή Ζύμη», το οποίο απασχολεί δεκάδες γυναίκες εργάτριες. Σημαντική συμμετοχή στην απεργία καταγράφηκε σε χώρους τους κλάδου όπως ΦΑΓΕ, ΤΡΙΚΚΗ, «Μέλισσα».

Στη Λάρισα, το Εργατικό Κέντρο και το κλαδικό Συνδικάτο βρέθηκαν από νωρίς στα εργοστάσια «Ολυμπος» και ΕΛΒΑΚ και συζήτησαν με τους εργαζόμενους την ανάγκη να δυναμώσουν η πάλη και η οργάνωση στους χώρους δουλειάς. Μάλιστα, στο εργοστάσιο ΕΛΒΑΚ το Συνδικάτο κατήγγειλε πρόσφατο εργατικό «ατύχημα» που είχε ως αποτέλεσμα μια εργαζόμενη να τραυματιστεί στο χέρι της. Ανάλογη παρέμβαση έγινε και από τα εργατικά σωματεία στην Καρδίτσα, έξω από το εργοστάσιο «Davamand».

Σε μεγάλα εργοστάσια βρέθηκε και το κλαδικό Συνδικάτο σε Ανατολική Μακεδονία - Θράκη, όπως στην «Arivia», αλλά και στο συσκευαστήριο «Νέστος» στην Ξάνθη, όπου μόλις πριν από δύο μήνες είχε συμβεί ένα ακόμα εργοδοτικό έγκλημα.