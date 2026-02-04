Τετάρτη 4 Φλεβάρη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 8
ΕΡΓΑΤΙΚΑ
Από τα χαράματα στις πύλες των εργοστασίων

ΔΕΛΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΕΛΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Από τα χαράματα χθες οι εργαζόμενοι στον κλάδο Τροφίμων - Ποτών έδιναν τη μάχη για την επιτυχία της πανελλαδικής απεργίας τους.

«Να γυρίζουμε ζωντανοί και υγιείς στα σπίτια μας, στις οικογένειές μας» ήταν η απαίτηση που ακουγόταν σε κάθε «πηγαδάκι», σε κάθε συζήτηση μπροστά στις πύλες.

Σε αρκετά εργοστάσια μάλιστα η απεργία ξεκίνησε από το προηγούμενο βράδυ, όπως στην «Coca Cola» στο Σχηματάρι, όπου εργαζόμενοι βρέθηκαν και περιφρούρησαν τη μάχη τους κατά την αλλαγή της νυχτερινής βάρδιας.

Στην Αττική τα σωματεία βρέθηκαν ακόμα στο εργοστάσιο της ΕΒΓΑ (EMFI), στη ΔΕΛΤΑ, στην «Αθηναϊκή Ζυθοποιία», στην «Tasty», στη ΦΑΓΕ κ.α.

Στα Τρίκαλα, το Εργατικό Κέντρο και το Συνδικάτο Τροφίμων - Γάλακτος - Ποτών βρέθηκαν στην πύλη του εργοστάσιου «Τρικαλινή Ζύμη», το οποίο απασχολεί δεκάδες γυναίκες εργάτριες. Σημαντική συμμετοχή στην απεργία καταγράφηκε σε χώρους τους κλάδου όπως ΦΑΓΕ, ΤΡΙΚΚΗ, «Μέλισσα».

Στη Λάρισα, το Εργατικό Κέντρο και το κλαδικό Συνδικάτο βρέθηκαν από νωρίς στα εργοστάσια «Ολυμπος» και ΕΛΒΑΚ και συζήτησαν με τους εργαζόμενους την ανάγκη να δυναμώσουν η πάλη και η οργάνωση στους χώρους δουλειάς. Μάλιστα, στο εργοστάσιο ΕΛΒΑΚ το Συνδικάτο κατήγγειλε πρόσφατο εργατικό «ατύχημα» που είχε ως αποτέλεσμα μια εργαζόμενη να τραυματιστεί στο χέρι της. Ανάλογη παρέμβαση έγινε και από τα εργατικά σωματεία στην Καρδίτσα, έξω από το εργοστάσιο «Davamand».

«ΤΡΙΚΑΛΙΝΗ ΖΥΜΗ»
«ΤΡΙΚΑΛΙΝΗ ΖΥΜΗ»
Σε μεγάλα εργοστάσια βρέθηκε και το κλαδικό Συνδικάτο σε Ανατολική Μακεδονία - Θράκη, όπως στην «Arivia», αλλά και στο συσκευαστήριο «Νέστος» στην Ξάνθη, όπου μόλις πριν από δύο μήνες είχε συμβεί ένα ακόμα εργοδοτικό έγκλημα.


ΑΧΑΪΑ
ΑΧΑΪΑ

ARIVIA - ΔΡΑΜΑ
ARIVIA - ΔΡΑΜΑ
    
ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΘΕΜΑΤΑ
Πήγαν να διαμαρτυρηθούν για εκδικητική απόλυση και βρέθηκαν στα κρατητήρια (2025-02-26 00:00:00.0)
Με απεργία και συγκέντρωση αλληλεγγύης συνεχίστηκαν οι κινητοποιήσεις (2019-06-20 00:00:00.0)
Σύσκεψη στις 4 Ιούνη για τις Συλλογικές Συμβάσεις (2013-05-31 00:00:00.0)
Να συντονιστούν οι εργάτες σε όλο τον Ομιλο (2011-12-21 00:00:00.0)
«Πάγωσε η τσιμινιέρα» για 16η μέρα (2011-11-16 00:00:00.0)
Οι απολύσεις δε θα περάσουν! (2008-11-04 00:00:00.0)

Κορυφή σελίδας
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Διαβάστε σήμερα...
Να μη λείψει κανείς από τα Σωματεία! Δουλειά σημαίνει ζωή, όχι θάνατος!
Ως εδώ! Οχι άλλο αίμα για τα κέρδη των εργοδοτών!
Σε όλη τη χώρα ο απεργιακός αγώνας ενάντια στο μακελειό διαρκείας
«Κέρδη βουτηγμένα στων εργατών το αίμα» το μήνυμα της διαδήλωσης στη Θεσσαλονίκη
«Λυτοί και δεμένοι» ενάντια στον διεθνή συντονισμό των λιμενεργατών
Κοινός απεργιακός βηματισμός - «Καμιά θυσία για τα κέρδη και τους πολέμους τους»
Με παρακαταθήκη τον μεγάλο αγώνα τους συνεχίζουν
Αγωνιστική «υποδοχή» στον υπουργό «εμπορίου Υγείας», σε μία ακόμα φιέστα
 «Θα μπορούσαμε να είμαστε εμείς στη θέση τους»
Καλεί εργαζόμενους για δουλειά ενώ υπάρχει κίνδυνος νέας έκρηξης!
 Απλήρωτοι 40 εργαζόμενοι στην «ELITE»
 Επικίνδυνες συνθήκες νοσηλείας λόγω της υποστελέχωσης
 Αναβάλλονται (ξανά) μεταγγίσεις σε δεκάδες θαλασσαιμικούς ασθενείς
Για να γίνει το ΕΚΑ πραγματικό στήριγμα των εργαζομένων, ισχυρή ΔΑΣ στο 33ο Συνέδριο!
Η αυριανή μέρα με ενισχυμένη τη ΔΑΣ μπορεί να βρει όλους τους εργαζόμενους από καλύτερες θέσεις
Ενισχύουμε τις δυνάμεις του ΠΑΜΕ στο κίνημα για να δυναμώσει το ρεύμα αμφισβήτησης
 Ενισχυμένη σε ψήφους και έδρες η ΔΑΣ
Με τη ΔΑΣ στο τιμόνι για να γίνει «όπλο» στα χέρια των εργατών
 Εργαζόμενος στα ΕΛΠΕ έπαθε ανακοπή μετά από 12ωρη βάρδια!
«Οι λιμενεργάτες δεν δουλεύουμε για τον πόλεμο»
 Στις πλάτες των εργαζομένων τα κέρδη των ομίλων της πολεμικής βιομηχανίας
 Ξεκίνησε χθες, συνεχίζεται σήμερα η 48ωρη απεργία
 Νέα συλλαλητήρια σε Σάμο και Ικαρία για την Υγεία
 Απεργία στις 18 Μάρτη, μέρα πανελλαδικής δράσης στις 11 Μάρτη
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ