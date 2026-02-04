Τετάρτη 4 Φλεβάρη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΕΡΓΑΤΙΚΑ
ΑΔΙΣΤΑΚΤΗ Η ΕΡΓΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ ΜΠΙΣΚΟΤΑΔΙΚΟΥ
Καλεί εργαζόμενους για δουλειά ενώ υπάρχει κίνδυνος νέας έκρηξης!

Δίπλα στα συντρίμμια και με το προπάνιο να «ρέει» καλούνται να εργαστούν καθαρίστριες

Μια εβδομάδα μετά το φριχτό εργοδοτικό έγκλημα στη «Βιολάντα», η αδίστακτη εργοδοσία ζητά από εργαζόμενες να πάνε και να κάνουν εργασίες καθαριότητας στο εργοστάσιο και στο κατάστημα που λειτουργεί δίπλα από το εργοστάσιο, το οποίο έγινε παρανάλωμα του πυρός!

Η καταγγελία έφτασε στο Εργατικό Κέντρο Τρικάλων από εργαζόμενη που δουλεύει στην εταιρεία και η οποία εκφράζοντας τον φόβο της αναφέρει πως την κάλεσαν από τη διοίκηση του εργοστασίου προκειμένου να κάνει κάποιες... βοηθητικές εργασίες καθαριότητας (!) στο διπλανό κτίριο. Η ίδια καταγγέλλει ότι τόσο εκείνη όσο και οι υπόλοιποι συνάδελφοί της ανησυχούν για την ασφάλειά τους μετά τη φονική έκρηξη.

Σημειώνεται ότι ακόμη και οι έρευνες των αρμόδιων άρχων έχουν διακοπεί προσωρινά, αφού εξαιτίας της μεγάλης συγκέντρωσης προπανίου σε βάθος 25 μέτρων στο έδαφος στο σημείο της έκρηξης, είναι πιθανή ακόμα και μια νέα, μεγάλης έκτασης έκρηξη που μπορεί να προκύψει από έναν σπινθήρα.

Η κατάπτυστη εργοδοσία, που για τα κέρδη της οδήγησε στον θάνατο πέντε γυναίκες εργάτριες, δεν διστάζει λοιπόν να θέσει εκ νέου σε κίνδυνο την ακεραιότητα και τη ζωή όσων «τυχερών» επέζησαν! Το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων κατέθεσε αίτημα στην Επιθεώρηση Εργασίας για το ζήτημα και θα προβεί σε παρεμβάσεις, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν θα επιτρέψει να τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλεια της υγείας των εργαζομένων.

Τονίζει ότι με ευθύνη της κυβέρνησης, του υπουργείου Εργασίας και της κεντρικής διοίκησης του ΣΕΠΕ δεν δίνονται απαντήσεις για τα συγκεκριμένα αιτήματά του, δηλαδή ακόμη και για το αν έγιναν έλεγχοι και τι διαπιστώθηκε έπειτα από τη συγκεκριμένη καταγγελία.

    

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
