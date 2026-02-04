Νέα συλλαλητήρια σε Σάμο και Ικαρία για την Υγεία

Πανσαμιακά συλλαλητήρια για την Υγεία διοργανώνει το Εργατικό Κέντρο Σάμου την Τετάρτη 11 Φλεβάρη, και συγκεκριμένα σε: Σάμο, στις 6 μ.μ., στην πλατεία Πυθαγόρα. Ικαρία, στις 6.30 μ.μ. στον Αγιο Κήρυκο στο Νοσοκομείο και την ίδια ώρα στον Χριστό Ραχών, στην αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου.

Τα συλλαλητήρια γίνονται έναν χρόνο μετά τις μεγαλειώδεις κινητοποιήσεις και την απεργία, με χιλιάδες λαού των νησιών να διαδηλώνει, αφού παρά τις υποσχέσεις που δόθηκαν ότι θα προκηρυχτούν όλες οι κενές οργανικές θέσεις, δεν έχει γίνει τίποτα.

«Ενάμιση χρόνο μετά το κυβερνητικό "μασάζ" σε τοπικούς παράγοντες και μερικούς μήνες μετά την επίσκεψη πολυμελούς κυβερνητικής αντιπροσωπείας στη Σάμο, η κατάσταση χειροτερεύει ακόμη περισσότερο», σημειώνει το Εργατικό Κέντρο, εξηγώντας συγκεκριμένα: Οι μισές ειδικότητες απουσιάζουν πλήρως, υπάρχουν ακάλυπτες εφημερίες σε βασικά τμήματα, μονήρεις ειδικότητες στα περισσότερα, τα Επείγοντα λειτουργούν με αγροτικούς γιατρούς άλλων ειδικοτήτων, ενώ δεν γίνεται καμία προκήρυξη νοσηλευτών παρά το γεγονός του ότι υπάρχουν πολλές συνταξιοδοτήσεις. Επίσης και στους υπόλοιπους τομείς όπως στην καθαριότητα, τη σίτιση, τη φύλαξη κ.α. το προσωπικό κυριολεκτικά δεν επαρκεί, με αποτέλεσμα να κλείνουν τμήματα όπως αυτό του τηλεφωνικού κέντρου!».

«Στις 11 Φλεβάρη διαδηλώνουμε και απαιτούμε να μπορούμε να ζήσουμε στον τόπο μας δίχως τον φόβο να πάθουμε κάτι εμείς και τα παιδιά μας! Δίχως να πρέπει να ξοδέψουμε εκατοντάδες και χιλιάδες ευρώ στους εμπόρους Υγείας που εκμεταλλεύονται τον ανθρώπινο πόνο για να βγάλουν κέρδη! Για μία Υγεία Δημόσια και Δωρεάν για όλους!», προσθέτει το ΕΚ Σάμου και καλεί όλα τα σωματεία εργαζομένων, τους συλλόγους και φορείς αυτοαπασχολουμένων, αγροτών, γονέων και κηδεμόνων, πολιτιστικούς και αθλητικούς φορείς των νησιών να πάρουν αποφάσεις συμμετοχής στις κινητοποιήσεις και στις συγκεντρώσεις.