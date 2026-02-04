ΠΑΤΡΑ - ΠΓΝΠ ΡΙΟΥ

Αγωνιστική «υποδοχή» στον υπουργό «εμπορίου Υγείας», σε μία ακόμα φιέστα

Eurokinissi

Αγωνιστική «υποδοχή» στον υπουργό «εμπορίου Υγείας», Αδ. Γεωργιάδη, επιφύλαξαν χθες υγειονομικοί του ΠΓΝΠ του Ρίου, που μαζί με εργαζόμενους της περιοχής απαίτησαν Υγεία δημόσια και δωρεάν για όλο τον λαό, κόντρα στην επιχειρηματική δράση.

Στα ΤΕΠ του Νοσοκομείου, όπου κυβέρνηση και υπουργείο είχαν στήσει άλλη μια φιέστα με φωτογραφίσεις στην υπό κατασκευή επέκτασή τους, μπας και «κουκουλώσουν» την τραγική κατάσταση των δομών Υγείας σε όλη την Πάτρα, οργάνωσε συγκέντρωση το Εργατικό Κέντρο μαζί με εργατικά συνδικάτα, συλλόγους συνταξιούχων, τη ΣΕΑΑΝ και άλλους φορείς.

«Μιζέρια είναι τα ράντζα εφημερίας, τέρμα πια στο εμπόριο Υγείας», ήταν από τα συνθήματα που φώναξαν οι συγκεντρωμένοι, όπως και «Τα νοσοκομεία τα πλήρωσε ο λαός, δεν τα παζαρεύουμε για χάρη κανενός», «Δώστε λεφτά για Υγεία και Παιδεία, όχι για του ΝΑΤΟ τα σφαγεία».

Απαίτησαν επίσης μαζικές προσλήψεις προσωπικού, που να καλύπτουν όλες τις ανάγκες, όπως και στο ΠΓΝΠ, όπου παραμένουν κλειστές χειρουργικές αίθουσες.

Μιλώντας στη συγκέντρωση ο Χρήστος Δάβουλος εκ μέρους του ΔΣ της Ενωσης Ιατρών Νοσοκομείων Αχαΐας αναφέρθηκε στην κατάσταση που επικρατεί στον χώρο της Υγείας. Μίλησε για τους 36 ασθενείς που παρέμειναν σε ράντζα στα ΤΕΠ του ΠΓΝΠ του Ρίου από την εφημερία του Σαββάτου μέχρι χθες το απόγευμα (!), τα οποία βέβαια φρόντισαν να ...«εξαφανίσουν» σε θαλάμους μία ώρα πριν έρθει ο υπουργός. Επίσης μίλησε για την αντίστοιχη κατάσταση που δημιουργείται κάθε φορά που το συγκεκριμένο νοσοκομείο εφημερεύει, όπως και στο ΓΝ «Αγιος Ανδρέας», λόγω της τραγικής υποστελέχωσης.

Οπως είπε, οι ελλείψεις γιατρών ανέρχονται στο 1/3, με βάση τους υπάρχοντες οργανισμούς. Η κατάσταση αυτή επιβαρύνεται με τις διακομιδές ασθενών από τα περιφερειακά νοσοκομεία, με πιο χαρακτηριστικό αυτό του Πύργου, με 200 μέσα σε έναν μήνα λόγω των ελλείψεων προσωπικού.

«Αυτή είναι η κατάσταση που προσπαθούν να μακιγιάρουν με φιέστες», είπε μεταξύ άλλων ο Χρ. Δάβουλος. Υπογράμμισε ακόμα ότι ο γραμμικός επιταχυντής που θέλησε να εγκαινιάσει ο υπουργός στο ΓΝ «Αγιος Ανδρέας» καταστράφηκε πριν 8 μήνες, από την τρίτη κατά σειρά πυρκαγιά στο ίδιο νοσοκομείο μέσα σε ενάμιση χρόνο!

Αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης - κατήγγειλε - ήταν να παραμείνουν ογκολογικοί ασθενείς σε λίστες μηνών για την πραγματοποίηση των θεραπειών τους, να καταφεύγουν στην Αθήνα ή να πληρώνουν από την τσέπη τους.

Γι' αυτό μετέφερε την απαίτηση για χρηματοδότηση όλων των αναγκών για την Υγεία, μαζικές προσλήψεις προσωπικού με βάση τις ανάγκες σήμερα, δωρεάν παροχή υπηρεσιών, ενάντια στην επιχειρηματική δράση στον χώρο της Υγείας.

Την ίδια ώρα, κάτω από την παρουσία των συγκεντρωμένων στον χώρο ο υπουργός προτίμησε προφανώς να συναπαντηθεί με τους κλακαδόρους του, την τοπική βουλευτή της ΝΔ - του «ο τζάμπας πέθανε» - και άλλους συνοδοιπόρους τους από την 6η ΥΠΕ και τη διοίκηση του Νοσοκομείου, αποφεύγοντας να ακούσει για τις πραγματικές ανάγκες και τα προβλήματα της Υγείας που ανέδειξαν οι συγκεντρωμένοι έξω από τα ΤΕΠ.

Νωρίτερα απηύθυνε χαιρετισμό στη συγκέντρωση η Χριστίνα Παναγογιαννοπούλου, γενική γραμματέας του Εργατικού Κέντρου, καλώντας σε συνέχιση των κινητοποιήσεων για δημόσια δωρεάν Υγεία για όλους και όχι εμπόρευμα.

Σήμερα στα Γιάννενα

Σε κινητοποίηση σήμερα Πέμπτη στις 12.30 μ.μ. στο αμφιθέατρο του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, με αφορμή την παρουσία του υπουργού Υγείας στα Γιάννενα, καλεί η «Αγωνιστική Συσπείρωση» Υγειονομικών, καταγγέλλοντας για άλλη μια φορά τους σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια εργαζομένων και ασθενών στο Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Χατζηκώστα».