ΒΙΟΠΑΛΑΙΣΤΕΣ ΑΓΡΟΤΕΣ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ

Με παρακαταθήκη τον μεγάλο αγώνα τους συνεχίζουν

Με την ορμή και την παρακαταθήκη από τον πολυήμερο σκληρό αγώνα επιβίωσης που έδωσαν το προηγούμενο διάστημα, οι βιοπαλαιστές αγρότες και κτηνοτρόφοι βρίσκονται πλέον στη νέα φάση αυτού του αγώνα. Στο πλαίσιο αυτό συζητούν στις συσκέψεις των Ομοσπονδιών, των Αγροτικών Συλλόγων, στα χωριά, τα συμπεράσματα που προκύπτουν από τη μεγάλη κινητοποίησή τους και σχεδιάζουν τα επόμενα αγωνιστικά τους βήματα.

Με όπλο τους τον συντονισμό, μέσα από τον οποίο κατάφεραν να δρουν και να λειτουργούν συλλογικά και σχεδιασμένα, σαν «ένα μπλόκο», είναι αποφασισμένοι να συνεχίσουν με τον ίδιο τρόπο την πάλη τους.

Σε αυτό το πλαίσιο, σήμερα Τετάρτη στη 1 μ.μ. στο Πολιτιστικό Κέντρο Νίκαιας Λάρισας θα πραγματοποιηθεί νέα πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων. Εκεί, εκατοντάδες εκπρόσωποι Ομοσπονδιών και Αγροτικών Συλλόγων θα εκτιμήσουν από κοινού τον μεγαλειώδη αγώνα που έδωσαν για 55 μερόνυχτα με τα χιλιάδες τρακτέρ στα μπλόκα, και θα πάρουν αποφάσεις για τις μορφές με τις οποίες αυτός θα συνεχιστεί.

Μαζική η παγκαρδιτσιώτικη σύσκεψη

Στο μεταξύ, σε μαχητικό κλίμα και με τη συμμετοχή δεκάδων εκπροσώπων από τα χωριά και Αγροτικούς Συλλόγους του νομού Καρδίτσας πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας η παγκαρδιτσιώτικη σύσκεψη των βιοπαλαιστών αγροτών και κτηνοτρόφων του νομού, έπειτα από κάλεσμα της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων ν. Καρδίτσας (ΕΟΑΣΚ). Μάλιστα, έξω από την κατάμεστη αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Παλαμά οι αγρότες έφεραν και συμβολικό αριθμό τρακτέρ, εκφράζοντας την αγωνιστική τους διάθεση.





Στο επίκεντρο της σύσκεψης βρέθηκαν τα συμπεράσματα που προκύπτουν από τον πολυήμερο αγώνα επιβίωσης που δώσανε με χιλιάδες τρακτέρ στο μεγάλο μπλόκο του Ε-65, αλλά και η ανάγκη αυτός ο αγώνας να συνεχιστεί ακόμα πιο δυναμικά το επόμενο διάστημα. Οι εκπρόσωποι των Αγροτικών Συλλόγων εξέφρασαν την αποφασιστικότητά τους να συνεχίσουν τον δίκαιο αγώνα με νέες συντονισμένες μορφές, καθώς όπως τόνισαν αυτός αφορά την επιβίωσή τους, το αν θα παραμείνουν στα χωράφια τους και στον τόπο τους. Αλλωστε, όπως τονίστηκε και στη σύσκεψη ο αγώνας τους δεν είναι «μια κι έξω», χρειάζεται αντοχή, συντονισμό και διαρκή σύγκρουση με την αιτία που τους έβγαλε μαζικά στον δρόμο και παραμένει: Την αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης, που με όχημα την ΚΑΠ της ΕΕ τούς διώχνει από τη γη και την παραγωγή.

Με αγωνιστική διάθεση αποφασίστηκε να προταθεί στη σημερινή πανελλαδική σύσκεψη η διοργάνωση πανελλαδικού συλλαλητηρίου με τρακτέρ στην Αθήνα το επόμενο δεκαήμερο.

Κάνοντας την εισήγηση στη μαζική σύσκεψη, ο Κώστας Τζέλλας, πρόεδρος της Ομοσπονδίας, ενημέρωσε τους παρευρισκόμενους για τη συνάντηση που είχαν εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κ. Τσιάρα, όπου του έθεσαν επιτακτικά τα οξυμένα προβλήματα που έχουν να κάνουν με το υπέρογκο κόστος παραγωγής, τους λογαριασμούς του αγροτικού ρεύματος, τις καθυστερήσεις σε πληρωμές επιδοτήσεων, αποζημιώσεων ειδικά για παραγωγούς της μηδικής, αλλά και από τον «Daniel» κ.λπ. Οπως είπε, «για ακόμα μια φορά δεν δόθηκε κάποια ουσιαστική λύση. Η κυβέρνηση επιμένει να επικαλείται τους "ευρωπαϊκούς κανόνες", τα "δημοσιονομικά όρια" και συνεχίζει να υλοποιεί μια πολιτική που οδηγεί στην ερήμωση της υπαίθρου».

Στη συνέχεια ανέδειξε αναλυτικά τα σημαντικά συμπεράσματα από τον πολυήμερο αγώνα, που αποτελούν και παρακαταθήκη για τη συνέχεια. Τόνισε πως «55 μέρες στον δρόμο δώσαμε έναν τίμιο αγώνα επιβίωσης. Σίγουρα δεν μας ικανοποιούν οι λίγες δεσμεύσεις που έγιναν από την κυβέρνηση, όμως και αυτές δεν θα τις είχαμε αποσπάσει αν δεν ήμασταν τόσες μέρες με τέτοια δύναμη στον δρόμο».

Στάθηκε αναλυτικά στη δύναμη και την αντοχή που έδωσε στον αγώνα τους η ενότητα που πέτυχαν μεταξύ τους στο μπλόκο, αλλά και σε συντονισμό με τα υπόλοιπα μπλόκα όλη της χώρας, εξηγώντας ότι αυτό το στοιχείο στρίμωξε την κυβέρνηση και την ανάγκασε να τους ακούσει, να συζητήσει με βάση το πλαίσιο αιτημάτων τους. Ανέδειξε δε ότι με όπλο την ενότητα και τον συντονισμό τους, όπου λειτουργούσαν σαν «ένα μπλόκο», κατάφεραν να αποκρούσουν κάθε επίθεση και προσπάθεια για υπονόμευση που επιχείρησαν η κυβέρνηση και οι μηχανισμοί της.

Πρόσθεσε πως σημαντική κατάκτηση για τους ίδιους είναι και το γεγονός ότι όλος ο λαός του νομού αλλά και πανελλαδικά στάθηκε στο πλευρό τους, εξέφρασε πρωτόγνωρα την αλληλεγγύη του και θα συνεχίσει να το κάνει, γιατί κατανοεί ότι ο αγώνας των αγροτών για επιβίωση αφορά και τον ίδιο, την ανάγκη του για φτηνά και ποιοτικά τρόφιμα στο ράφι.

Τα παραπάνω αναδείχθηκαν και από τις τοποθετήσεις των αγροτών στη σύσκεψη, όπου ξεκαθαρίστηκε ότι ο αγώνας τους συνεχίζεται με όλες τις μορφές και με περισσότερο πείσμα, με τρόπους που θα καθορίσουν συλλογικά και σε πανελλαδικό συντονισμό με τους συναδέλφους τους από όλη τη χώρα.