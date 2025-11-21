ΞΕΣΗΚΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΟΙ ΒΙΟΠΑΛΑΙΣΤΕΣ ΑΓΡΟΤΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ

Σταθμός στην κλιμάκωση του αγώνα η μεγάλη Πανελλαδική Σύσκεψη την Κυριακή

Την Κυριακή στις 12 μ., στο Πολιτιστικό Κέντρο Νίκαιας Λάρισας το αγωνιστικό ραντεβού | Σε θέσεις μάχης, με τα τρακτέρ σε ετοιμότητα στις πλατείες και στους δρόμους

Στους δρόμους και στα μπλόκα του αγώνα ετοιμάζονται να βγουν οι βιοπαλαιστές αγρότες και κτηνοτρόφοι σε όλη τη χώρα, κλιμακώνοντας συντονισμένα τον αγώνα που δίνουν για να επιβιώσουν κόντρα στην πολιτική κυβέρνησης και ΕΕ που ληστεύει τον μόχθο τους και τους αναγκάζει να εγκαταλείπουν τα χωράφια και τα κοπάδια τους.

Αυτή ακριβώς η κατεύθυνση της κλιμάκωσης θα αποφασιστεί στη μεγάλη Πανελλαδική Σύσκεψη της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή στις 12 μ. στο Πολιτιστικό Κέντρο Νίκαιας Λάρισας.

Η σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί ενώ οι αγροτοκτηνοτρόφοι στην ύπαιθρο της χώρας βρίσκονται σε αγωνιστικό αναβρασμό, ακυρώνοντας ήδη τον εμπαιγμό της κυβέρνησης της ΝΔ που προσπαθεί με κάθε τρόπο να «ρίξει στάχτη» στα μάτια τους μοιράζοντας υποσχέσεις για πληρωμές και μέτρα «ψίχουλα» που δεν φτάνουν ούτε για τις βασικές ανάγκες της καλλιεργητικής περιόδου, πόσο μάλλον για να μπορέσουν να ζήσουν τις οικογένειές τους με αξιοπρέπεια.

Με ευθύνη της κυβέρνησης έχουν φορτωθεί τις συνέπειες του σκανδάλου της και της ΕΕ στον ΟΠΕΚΕΠΕ, με αποτέλεσμα να είναι απλήρωτοι για μια σειρά επιδοτήσεις, προγράμματα, αποζημιώσεις κ.ο.κ. που δικαιούνται. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τα διαχρονικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν, όπως οι πολύ χαμηλές τιμές που επιβάλλουν στα προϊόντα τους οι βιομήχανοι και οι μεγαλέμποροι, αλλά και οι απανωτές ζημιές από φυσικές καταστροφές και ζωονόσους κ.α. τους βγάζουν στον δρόμο του οργανωμένου αγώνα, με κοινή την πεποίθηση ότι είναι μονόδρομος, για να μπορέσουν να επιβάλουν το δίκιο τους.

Σήμα κλιμάκωσης από την «καρδιά» των αγροτικών αγώνων, τη Θεσσαλία

Με την απόφαση για την ανάγκη να στηθεί έναπου θα αποτελέσει σημείο αναφοράς και θα δώσει το έναυσμα για την κλιμάκωση του αγώνα σε όλη τη χώρα, από τον Εβρο μέχρι την Κρήτη «οργώνουν» την ύπαιθρο της Θεσσαλίας οι Ομοσπονδίες και οι Αγροτικοί Σύλλογοι της περιοχής.

Στο μεταξύ, με αποφασιστικότητα από χθες το μεσημέρι οι βιοπαλαιστές αγρότες του νομού Καρδίτσας ξεκίνησαν να βγάζουν και να παρατάσσουν τα τρακτέρ τους στις πλατείες και σε άλλα σημεία των χωριών. Με αυτόν τον τρόπο κάνουν πράξη την απόφαση που πήραν στην παγκαρδιτσιώτικη σύσκεψη που οργάνωσε η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας και ταυτόχρονα στέλνουν μήνυμα κλιμάκωσης του συντονισμένου αγώνα επιβίωσης, κόντρα στην εξαθλίωση που τους επιβάλλει η πολιτική της κυβέρνησης και της ΕΕ.

Συγκεκριμένα με οργανωτή τον Αγροτικό Σύλλογο Παλαμά οι αγρότες της περιοχής πραγματοποίησαν μηχανοκίνητη πορεία με τρακτέρ στο κέντρο του χωριού ξεσηκώνοντάς το από τα κορναρίσματά τους. Λίγο αργότερα τα τρακτέρ παρατάχθηκαν στην είσοδο του Παλαμά. Ανάλογη κατάσταση επικρατεί και σε άλλα χωριά του νομού, ενώ τις επόμενες ημέρες θα συνεχιστεί η «έξοδος» των τρακτέρ. Τα τρακτέρ θα παραμείνουν παρατεταγμένα δίνοντας το στίγμα της κλιμάκωσης μπροστά στο μεγάλο αγωνιστικό ραντεβού στην Πανελλαδική Σύσκεψη της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων.

Μεταφέροντας τις αποφάσεις της πρόσφατης μαζικής πανθεσσαλικής σύσκεψης και την αγωνιστική οργάνωση των αγροτοκτηνοτρόφων του νομού Τρικάλων η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων του νομού «Η Ανοιξη» καλεί σήμερα σε παντρικαλινή σύσκεψη, στις 7 μ.μ., στο Εργατικό Κέντρο Τρικάλων.

Σύσκεψη των αγροτοκτηνοτρόφων της επαρχίας Ελασσόνας οργανώνουν επίσης οι Αγροτοκτηνοτροφικοί Σύλλογοι της περιοχής, την Τρίτη 25 Νοεμβρίου, στις 8 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημαρχείου Ελασσόνας.

Δυναμικά χθες στην Ηλεία, αύριο το συλλαλητήριο στην Πάτρα

Σε δυναμική κινητοποίηση με συμβολικό αποκλεισμό του κόμβου Ρουπακίου, που οδηγεί προς τη νέα Εθνική Οδό Πατρών - Πύργου, προχώρησαν χθες το πρωί βιοπαλαιστές αγρότες και κτηνοτρόφοι της Ηλείας, απαιτώντας την ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων τους, μεταξύ άλλων για την άμεση καταβολή των ενισχύσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και για τη λήψη μέτρων με ευθύνη του κράτους, για την αντιμετώπιση των ζωονόσων και ιδιαίτερα του καταρροϊκού πυρετού, που έχει «θερίσει» κοπάδια αιγοπροβάτων σε πολλές περιοχές του νομού.

Ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα της Ομοσπονδίας και Αγροτικών Συλλόγων τους, αγρότες και κτηνοτρόφοι με τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα απέρριψαν στην πράξη τον κυβερνητικό εμπαιγμό γύρω από την επιδότηση των κτηνοτρόφων, που με τις ανέξοδες εξαγγελίες της προσπαθεί να κάμψει τις αντιδράσεις και τη συσσωρευμένη οργή που υπάρχει και ήδη εκφράζεται.

Οι βιοπαλαιστές κτηνοτρόφοι κατήγγειλαν και την προσπάθεια εκφοβισμού τους από κυβέρνηση και αστυνομία, τόσο με τις απαράδεκτες τηλεφωνικές κλήσεις που έγιναν μία μέρα πριν με το ερώτημα «τι πρόκειται να κάνουν;», όσο και με τα ΜΑΤ που επιστρατεύτηκαν και παρατάχθηκαν κοντά τους για να τρομοκρατήσουν τον αγώνα τους.

«Την ώρα που μας λένε ότι δεν υπάρχουν χρήματα για προσλήψεις κτηνιάτρων ή επικαλούνται ότι χρειάζονται χρόνο για να "ξεδιαλύνουν" τον ΟΠΕΚΕΠΕ για τις επιδοτήσεις που δόθηκαν σε κόσμο άσχετο με την παραγωγή, στέλνουν ΜΑΤ αντιμετωπίζοντας εμάς ως εγκληματίες ενώ διεκδικούμε την ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων μας», κατήγγειλαν αγρότες και κτηνοτρόφοι που με την αγωνιστική στάση τους «έσπασαν» το κλίμα εκφοβισμού.

Η συγκέντρωση ήταν ένα ακόμα κάλεσμα κλιμάκωσης της πάλης με συμμετοχή στο μεγάλο συλλαλητήριο αύριο Σάββατο στις 7 μ.μ.(αναχώρηση από τον Πύργο στις 5 μ.μ.) στην Πάτρα (πλατεία Γεωργίου), όπου καλούν οι Ομοσπονδίες Αγροτικών Συλλόγων Ηλείας, Αιτωλοακαρνανίας και Αχαΐας, καθώς και μεθαύριο Κυριακή στη Νίκαια της Λάρισας στην σύσκεψη που καλεί η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων.

Στο πλευρό των αγωνιζόμενων αγροτών και κτηνοτρόφων βρέθηκε αντιπροσωπεία της Διοίκησης του Εργατικού Κέντρου Αμαλιάδας με επικεφαλής την πρόεδρό του Νατάσα Παναγιωτάρα. Επίσης, ο Αγγελος Κολόσακας, περιφερειακός σύμβουλος Δυτικής Ελλάδας με τη «Λαϊκή Συσπείρωση».

Τις ενημερώσεις στα χωριά, καλώντας σε δυνάμωμα του αγώνα, συνεχίζει και η ΟΑΣ Αιτωλοακαρνανίας, με νέα συγκέντρωση σήμερα Παρασκευή στις 7.30 μ.μ. στο παλαιό Δημαρχείο Γαβαλούς, από κοινού με τον ΑΣ Μακρυνείας.

Μαχητική παρέμβαση και στην Κεφαλονιά

Σε μαχητική κινητοποίηση στην Περιφερειακή Ενότητα στο Αργοστόλι προχώρησαν έπειτα από κάλεσμα του Συλλόγου τους και βιοπαλαιστές αγρότες και κτηνοτρόφοι της Κεφαλονιάς, απαιτώντας μεταξύ άλλων άμεσα μέτρα για την αντιμετώπιση της ευλογιάς, που έχει εντοπιστεί στο νησί.

Στην παρέμβασή τους, οι αγωνιζόμενοι κτηνοτρόφοι απαίτησαν από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας τους, όπως οι έλεγχοι στις πύλες - λιμάνια εισόδου στο νησί και η εξασφάλιση επάρκειας ζωοτροφών. Απαίτησαν επίσης να προχωρήσουν προσλήψεις του απαιτούμενου προσωπικού στις κτηνιατρικές υπηρεσίες, αλλά και αποζημιώσεις στο 100% των ζημιών για όλους τους πληγέντες κτηνοτρόφους, χωρίς όρους και προϋποθέσεις.

Δίπλα στους αγωνιζόμενους κτηνοτρόφους και αγρότες βρέθηκε αντιπροσωπεία της Διοίκησης του ΕΚ Κεφαλονιάς - Ιθάκης με επικεφαλής τον πρόεδρό του Σπύρο Καμπίτση. Επίσης, ο Νίκος Γκισγκίνης, περιφερειακός σύμβουλος με τη «Λαϊκή Συσπείρωση».